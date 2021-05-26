《逆轉的東亞史（4）上海自由市篇》：曾比丹麥瑞典先進的上海，為何現在比愛沙尼亞還落後？

文：劉仲敬

《費唐報告》：上海自由市的成功在於自治和法治

三○年代的上海灘是軍統和遠東局在上海大搞恐怖活動的十年。工部局放棄了自己在一八五四年和一八六二年以後堅持的原則，反而退縮到一八四五年的原則，也就是說它只保護它的歐裔居民。這在法理上是說不過去的，因為這時候的上海工部局已經南非化了，它的代表當中已經有超過半數的代表是有色人種，而它卻拱手把這些有色人種交給了國民黨和共產黨的地下組織。

國民黨在經營地下組織方面基本上是黑社會式的，就是傳統的三合會那一套，所以成就遠不如共產國際。而國民黨和共產黨雖然在一九二八年以後在爭奪內地的鬥爭當中是死對頭，但是在反對滿洲張作霖和反對上海工部局的過程當中又是盟友。所以，國民黨在上海的特務組織主要是由像錢壯飛這樣的共諜所組成的。

而我們不要太天真，以為蔣介石、陳立夫和戴雨農對這些事情都是不知情的。實際上，他們像孫中山在一九二四年重組國民黨的時候大規模引用共產黨人的原因是一樣的，就是國民黨沒有這方面的人才，而政治形勢非常緊迫，我們不得不暫時用一下共產黨人。當然，國民黨的想法是，用完了以後我可以再清黨，再把你扔出去。而共產黨的想法是，你用了我以後，再想把我趕出去是不可能的，我把你趕出去還差不多。但是無論如何，他們在上海和滿洲是相互合作的。

國民黨出殼，出王正廷這樣的頭面人物，負責贏得合法身分；共產黨出裡子，出實際上的辦事人員。國民黨在上海灘和滿洲的情報組織，都是由我們敬愛的錢壯飛同志一手操辦的。之所以是一手操辦，就是因為情報組織和特務組織實在缺人。錢壯飛同志出色地完成了上海灘國民黨情報組織的工作以後，國民黨要打入滿洲，還得靠他老人家親自出力，國民黨就是找不出能夠有效打入滿洲地下組織的人選。

這樣一來，上海灘在一九三○年代，論經濟仍然是非常繁榮的，論安全雖然已經走了下坡路，但像今天的香港一樣，雖然暴力和恐怖活動頻繁，但香港至少還是要比廣州好一點，許多廣州的農民工如果有選擇的機會，還是寧願到香港打工的。很多廣州的資本家在香港資本家已經成批移民到加拿大和澳大利亞的時候，他們寧願帶著他們的資本從深圳和廣州投靠到香港來，因為香港殘存下來的那一點自由還是比廣東要強得多。包括國民黨的很多失敗政治家，在國民政府一面加緊滲透上海、從上海撈錢和進行恐怖活動的同時，自己在政治失敗以後還是要逃到上海來的。但是，這時已經是落日餘暉了。

費信惇，也就是上海的戴克拉克，為了挽救上海自由市即將滅亡的悲劇，採取的做法竟然是學術路線的。他邀請費唐法官來總結上海自由市的成功經驗，通過太平洋協會這樣的學術組織，將上海問題提交到國際社會上。他還派他自己的代表向美國總統胡佛求援，要求美國政府施加援手，保護上海自由市不要像但澤自由市被希特勒吞併那樣被國民政府吞併。這些所有的努力都可悲地失敗了，因為它們從一開始就是注定要失敗的。國民黨和共產國際是用恐怖組織和武力來滲透上海的，而你老人家卻請了一幫學者來論證上海自由市的偉大。

費唐法官的報告是一部重要的歷史文獻。它明確地指出，上海成功的祕訣就在於，上海自我管理（Self-governance）和法治（Rule of law）的政府使得人民（包括難民）的生命和財產都有了安全保障。上海的憲制改革應該加強工部局的權力，與擴大選舉權並行，不能夠放棄自我統治和法治這兩個基本元素，否則上海的價值就要完全喪失了。

幾十年以後，我們可以看出，他的預言是完全正確的。但是在他的報告剛剛發表的時候，嚴重地激怒了國民黨人。王正廷同志親自匿名，以一個普通市民的身分向歐洲各大報紙投稿，痛斥費唐法官是一個種族主義者。順便說一句，費唐法官真的是一個南非人，所以國民黨抓住這個弱點，罵他是種族主義者，這樣又可以把同樣身為黃色人種而且反對種族主義的日本人統戰到自己這一邊來。

如果只從他寫的那些信來看的話，英國外交部的官員或者歐洲各國的進步輿論會認為，自從中華民國成立，乃至於國民政府成立以後，大清國臣民的子孫的文明程度已經有了大幅度的提升，以至於普通市民對於英國的自治制度和法國的中央集權制度都有充分的了解，而且還能夠理直氣壯地說英國的道路並不是現代化唯一的道路。你看，實行中央集權的法國人不也成功實現了現代化嗎？他們已經是相當現代化的居民了，不能用過去庚子年的老眼光來看待他們了。

但是很可惜，寫這些信的人全都是冒名普通市民的國民黨五毛，不過他們跟共產黨的五毛還是有重大區別的。共產黨的五毛從五○年代批判胡適的那些廣大貧下中農，到現在太湖勞教所的那些靠發帖來爭取減刑機會的犯人，都是身分極其卑賤的人。所以，人家一弄就能弄出幾百萬的群眾運動來，依靠的就是人海戰術和口水戰術。

你胡適有什麼了不起？你的理論水準再高，你鬥得過幾百萬貧下中農完全不講道理的辱罵嗎？這就是共產黨開批鬥會的奧妙。可以把地主、資本家和走資派押到批鬥會上來，你說你有沒有對人民犯罪？如果你要講的話，台下有幾千幾萬個貧下中農和無產階級，他們發出的怒吼聲能夠把你一個人的聲音完全淹沒。你一個人的聲音再大，你能夠吵得贏幾十萬個參加會議的群眾嗎？群眾用他們幾十萬個嗓門，把你一個人的聲音完全淹沒了。

然後群眾就可以理直氣壯地說，我們得到解放的革命群眾在批鬥台上把你這個反動階級批鬥得啞口無言。你只有一張嘴呀。胡適當年也企圖發表文章反對他們，但是他的朋友就提醒他說，他們有那麼多人，你一個人一張嘴，怎麼能辯得過他們？處女是不可能跟娼婦辯論的，所以人家是贏定了。

國民黨就沒有這一套群眾運動的手段。在為國民黨當五毛、匿名冒充上海普通市民到歐洲各大報紙去痛罵費唐法官是種族主義者的那些作者當中，地位最高的是前外交部長顏惠慶，地位最低的也是陶希聖這樣的宣傳部幹事，找不到出身自貧下中農和無產階級的人。這也是為什麼國民黨發起的群眾運動（至少論規模和聲勢）永遠贏不過共產國際的原因。國民黨的下限是陶希聖這樣的小資產階級知識分子，上限是王正廷這樣的官僚政治家，中間大多數是像蔣介石這樣的軍官之類的角色，他們的階級性要比共產黨稍微高一點。

無論如何，既然五毛和輿論界的戰爭都是次要的，學術永遠解決不了政治問題，上海工部局採取的指望依靠學術來解決政治問題的路線實際上就已經預先失敗了。費信惇總董派到美國去的特使被美國國務院婉言謝絕了，因為美國當時還實行孤立主義政策，不願意捲入遠東事務，而歐洲各國連但澤自由市的問題都解決不了，已是自顧不暇，完全沒有能力解決遠東問題。

隨著滿洲國的獨立，國民黨和日本在上海的矛盾急遽升級，終於爆發了一九三二年的淞滬戰爭（又稱「一二八事變」）。這時，工部局仍然企圖宣布中立，但是國民政府已經公開宣布它在全國範圍內廢除司法自治、最終要通過以吳淞港為核心的大上海計畫來吞併上海自由市的動機，完全不再遵守上海自由市的中立。而這是以前兩江總督和大清國以及杭州、蘇州的都督府從來都不敢做的事情。

所謂的大上海計畫，跟今天的珠港澳計畫或者大灣區計畫是一樣的。國民黨堅持不肯承認費唐法官說的「上海自由市的成功是因為有自我統治和法治的政府」，反而堅持說「上海沒有什麼了不起，無非就是地理位置好」。但是，上海作為港口的地理位置不是最好的，吳淞口其實才是最好的地理位置，浦東才是最好的開發區。如果我們建立一個大上海，把上海自由市跟吳淞的港口和浦東的開發區組合起來實現一個大上海，那保證把盎格魯人統治的這個上海自由市一下子就給比下去了。

我們首先成立一個大上海市政府，從三面包圍上海自由市，然後通過黑社會手段、外交手段、軍事手段並用的手法，一點一點地把盎格魯人擠出去。在最終吞併上海以後，這個大上海一定會成為遠東最偉大的港口。這就跟今天共產黨對香港提出的這個大灣區計畫是一樣的，把深圳和香港全部組合起來，以大亞灣取代香港為主要港口。儘管這個計畫經過了第二次世界大戰的波折，但實際上是獲得了完全的實現。

一九四三年，工部局清算倒閉以後，上海自由市的領土和財富首先落入了汪精衛國民政府的手裡。汪精衛國民政府消除了殖民主義對中華民族恥辱的最後標誌，流著眼淚表示，孫中山先生的遺志終於得到了滿足，中國人民從此站起來了。蔣介石在重慶聽到這個消息很不高興，終於在日本被打敗以後回到南京，把汪精衛的陵廟炸掉，再一次宣布中國人民站起來了。然後他連他在上海的床鋪都還沒有睡暖，就被毛澤東趕出了上海，毛澤東第三次宣布中國人民站起來了。

但是這三個中國人民的政權對上海執行的政策基本上沒有差別，都是國民黨在一九三五年執行的那個大上海計畫。包括江澤民時代才付諸實踐的浦東開發區計畫，都是國民黨在一九三五年就已經執行的，只是經過了一系列政治上的波折，直到今天才完全實現。

這樣一個在黨國主持之下的中華民族復興、占據了最好開發區和最好港口的上海，能不能夠超過過去的上海和香港，我相信歷史和現實已經給出了答案。到雲南、新疆和黑龍江「支邊」（支援邊疆）的廣大上海知識青年，對這一點心裡是完全有數的。唯一一點差別就是，同樣被蘇聯人發配到西伯利亞和哈薩克去支邊的愛沙尼亞知識青年，從西伯利亞和哈薩克回來以後，毫不猶豫地把蘇聯人從愛沙尼亞趕了回去，恢復了愛沙尼亞人在德國人和瑞典人統治下的歐洲人身分；而同樣從雲南、新疆和黑龍江回到上海的上海支邊青年，到目前為止還沒有和愛沙尼亞人一樣的覺悟。

你要是討論一八八○年代的上海，那在各方面是比俄羅斯帝國全境，比丹麥、瑞典和愛沙尼亞都要先進很多的地方。你要說煤氣燈、電氣燈、自來水、疫苗等是誰先使用的？那是上海自由市首先使用，然後安徒生的丹麥和亞歷山大的俄國才慢慢學會的。上海曾經是比丹麥和瑞典更先進的地方，但是現在則變成了比愛沙尼亞更落後的地方。他們缺少了什麼？他們缺少的就是一個「上海民族」。

書籍介紹

本文摘錄自《逆轉的東亞史（4）：非中國視角的上海（上海自由市篇）》，八旗文化出版

作者：劉仲敬

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上海，一座在搖搖欲墜的清帝國上建立起來的歐洲城市

因自治體系和地理位置，注定成為東亞的富饒之城！

是反殖、反帝視角下「華人與狗不得入內」的「租界」？

還是英美憲政體系下商業自治的「自由市」？

然而，華人不問政治、只求財富、不懂自治的思維觀念

再加上國民黨與共產國際接連的入侵與滲透

上海，最終錯失了它的自由和繁榮！

別再被國恥教育洗腦！中國人眼裡的「上海租界」正是英美眼中的「上海自由市」！

自我治理＋法治精神，正是「上海自由市」成為東亞最強商業自治城邦的關鍵！

太平天國期間，萬國商團如何組建「上海義勇軍」，擊敗清兵和小刀會叛亂？

「工部局」乃是上海自由市的權力中樞，連英美政府也無從干預？

上海自由市邁向衰亡的第一步，肇因於華人不問政治只求財富的貪婪和投機？

壓倒上海自由市的最後一根稻草，竟與共產國際的全面滲透有關？

兩個上海：「上海自由市」與「清屬上海縣城」

鴉片戰爭之後，清帝國與英帝國於一八四五年簽訂《上海土地章程》，清帝國劃定一塊荒蕪之地，英國人則必須支付租金給地主，從而在內居住、從事商業貿易並保有治外法權。這項條約被視為「新上海」──由英美建立的「上海自由市」──的起點，與之相對應的則是由清帝國兩江總督和江蘇巡撫統治的「上海縣城」。新與舊、西方與東方，「兩個上海」於焉形成。

清末社會動盪不安，太平天國與小刀會相繼叛亂，導致上海縣城及江浙一帶的難民大量湧入上海自由市。為了維持秩序、避免交戰雙方入侵，宣布中立的上海自由市將外國僑民組織成「上海義勇軍」，進而擊退小刀會。為了因應時局變化，「租地人會」於一八五四年修訂《上海土地章程》，正式成立上海自由市的最高行政機關──工部局（Municipal Council）。

自治＋法治：上海自由市的成功關鍵

工部局是具有自治性質的代議制市政機構，由納稅市民組成的「納稅人會議」選舉產生，擁有獨立的行政和司法權，下轄財政、交通、公衛等委員會，而且還有自己的警衛部隊（前述的上海義勇軍），儼然已是功能齊全的自治政府。更重要的是，工部局只對「納稅人會議」負責，而不受英美兩國領事的干預，充分顯現其高度的自我治理狀態。

為了解決土地、貿易、財產方面的商業糾紛，英、美兩國將司法體系引進上海自由市。私有財產得到承認與保護、商業糾紛可透過法院審理與裁判，這為上海自由市迎來空前繁華，從十九世紀中期至二十世紀前期，上海遠勝東京、香港，成為東亞最富裕的國際大都會。南非知名法官費唐就在其研究上海自由市前景的《費唐報告》中如此結論：「上海自由市的成功在於自治和法治。」

走向衰退：上海的「南非化」與「南越化」

然而上海的「南非化」與「南越化」最終導致了自由市的衰亡。作者以「南非」和「賴比瑞亞」這兩個昔日的「非洲民主燈塔」、後來卻陷入社會動盪和內戰的國家為例分析上海，認為上海自由市的人口擴張，吸納太多缺乏自治能力的華人移民和難民，導致原本的領導階級在人數上反而成為弱勢，最終失去了主導權，這就是上海的「南非化」。

至於「南越化」，指的是上海自由市像「南越」一樣，被共產國際透過收編商人的白手套方式全面滲透、從內部顛覆。除了共產國際，上海自由市還面臨了北伐成功之後的國民黨之文攻武嚇，從檯面上的軍閥到地下的黑社會，無一不對上海自由市造成嚴重打擊。

打破國恥教育，從「英美自由主義憲制」重新理解上海

如果沒有國民黨和共產黨的接連占領，上海自由市按照資本主義議會制度逐漸演化，這個遠東最富強的城市，甚至有機會成為像新加坡那樣的獨立國家。但華人不問政治、只求財富的思維觀念，導致它遭受國共兩黨的恐怖主義入侵，最終喪失政治獨立的機會。

二十世紀以來，中文世界均以反殖反帝的角度看待上海租界，將其視為鴉片戰爭後中國被迫通商的恥辱象徵。本書是第一本以「英美自由主義憲制」的角度來分析「上海租界」實際運作的書，探討它自身的發展邏輯如果未被打斷，可能展開的另外一種發展路徑。這種解釋思路，可以幫助我們更加全面深入地理解東亞歷史。

劉仲敬・民族發明學講稿系列

【民族發明學的世界史】

《叛逆的巴爾幹：從希臘主義的解體到斯拉夫主義的崩潰》

《歐洲的感性邊疆：德意志語言民族主義如何抵制法蘭西理性主義》

《中東的裂痕：泛阿拉伯主義的流產和大英帝國的遺產》

【民族發明學的諸夏史】

《逆轉的東亞史（1）：非中國視角的東南（吳越與江淮篇）》

《逆轉的東亞史（2）：非中國視角的西南（巴蜀、滇與夜郎篇）》

《逆轉的東亞史（3）：非中國視角的華北（晉、燕、齊篇）》

《逆轉的東亞史（4）：非中國視角的上海（上海自由市篇）》

《逆轉的東亞史（5）：非中國視角的東北（滿洲國篇）》

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九