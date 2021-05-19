台大醫院10名員工確診研判非院內感染，力拼48小時完成全院員工普篩

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情在台灣急速升溫，國立台灣大學醫學院附設醫院（以下簡稱台大醫院）今（19）日宣布該院10名員工確診，將匡列確診者前7天的行蹤進行疫調。台大醫院副院長兼發言人王亭貴宣布，為確保該院的安全，將對院內員工進行普篩，預計在48小時內完成。

王亭貴也表示，台大醫院目前已停止所有常規手術、新病人入院，並將門診降載，院方也呼籲沒有緊急醫療需求的民眾暫緩至該院急診就醫。

陽性員工皆已收治住院，力拼48小時內篩檢6、7000名員工

王亭貴說明，昨（18）日早上該院工務室一名同仁有發燒症狀至急診就醫，經篩檢才發現確診COVID-19。王亭貴表示，院方在昨日下午得知該名同仁篩檢結果陽性後，立刻將相關同仁或密切接觸者召回篩檢。在36名接觸者中，篩檢出9名陽性，目前皆已收治住院。

王亭貴表示，該名工務室同仁的密切接觸者，即使篩檢結果不是陽性，也都需進行為期14天的隔離觀察。

王亭貴說明，此名工務室同仁平時的工作是負責修繕業務，會到各單位行走，台大醫院目前也已進行疫調、環境採檢，以及院內消毒。

王亭貴也表示，院方為了確保院內的安全，將以最快的速度進行全院員工的普篩。王亭貴表示，希望能夠在48小時內完成篩檢，但因為目前該院採取分艙分流，有些同仁可能本週沒有來上班、或是採取三班制，但台大醫院都會確保員工經過篩檢後為陰性，才能入院上班。

王亭貴說明，這次的全院普篩預計篩檢的人數為6、7000名，採用的是抗原篩檢。醫療單位盡量在單位內篩檢，行政人員則規劃集中在一、兩個地方進行。

王亭貴表示，台大醫院目前已停止所有常規手術、新病人入院，並將門診降載，院方也呼籲沒有緊急醫療需求的民眾暫緩就醫。王亭貴呼籲，台大醫院目前發生這樣的事件，部分量能需用來治療同仁。

王亭貴說明，該院急診目前預計只收治急重症病患，目前正與台北市衛生局協調，希望衛生局能協助將某些輕症病患或滯留於該院急診的病人，轉送到其他醫院。若是COVID-19重症病患，台大醫院還是會協助收治。

王亭貴說明，依照該院感控中心的判斷，目前的情形並非院內感染，初步判定工務室同仁的感染源是在醫院外頭。王亭貴表示，工務室同基本上沒有與醫護人員接觸、也沒有機會接觸COVID-19確診病患。

王亭貴表示，目前確診的員工大部分都在同個辦公區，較有可能因此互相感染，但這並非臨床上定義的「院內感染」。

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核稿編輯：羅元祺