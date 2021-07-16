2021/07/16,
科技

【TTalk Jamie出任務】S2EP2：手機也可以玩Cyberpunk 2077？5G才有的超狂「雲端遊戲」初體驗

【TTalk Jamie出任務】S2EP2：手機也可以玩Cyberpunk 2077？5G才有的超狂「雲端遊戲」初體驗
Photo Credit: Sid Zheng

我們想讓你知道的是

5G高網速、低延遲的特性，讓「雲端遊戲」成為可能，玩家不再需要花大錢更新設備，只要具備高速網路和螢幕，隨時隨地都可以玩3A大作。

文：楊士範

台灣的5G行動網路服務於2020年夏天正式啟用商轉，各個電信商都卯足勁，想要在這個次世代的行動網路服務上佔得先機。不過5G除了網路速度快之外，還有什麼有趣的應用呢？我們在TTalk第二季的第一集中，介紹了5G在棒球場裡面的應用，這一集，我們則是要帶大家來感受一下，透過5G的高速網路來體驗「雲端遊戲」，讓你在手機和一般電腦上就可以玩最強的3A遊戲大作。

用手機和平版就可以玩3A大作遊戲，Cyberpunk 2077、WATCH DOGS: LEGION光追全開也OK

遊戲玩家家中應該有不只一台遊戲主機，但是不管事隔好幾年升級家用主機，或是為了玩最新畫質最強的遊戲大作而更換電腦，好像總是有升級不完的設備，難怪Mario會擔心的跟Jamie說，繼續買下去就會出事了。不過其實近2年隨著網路速度越來越快，「雲端遊戲」也開始成為遊戲玩家體驗高品質遊戲的選項之一。所謂「雲端遊戲」並不是網路遊戲，而是Thin Client和Power Server的結合，也就是把運算放在雲端伺服器，然後透過高速網路把畫面傳到玩家的裝置上。這樣一來，只要有好的螢幕和高速網路，就可以隨時有超棒的遊戲體驗了。還無法感受嗎？快來看這一集的TTalk Jamie出任務，看看Mario如何無法自拔的玩瘋了吧！

節目介紹：

TTalk第二季Jamie出任務是由台灣大哥大和關鍵評論網合作製作，節目中由台灣大哥大總經理林之晨（Jamie）和關鍵評論網共同創辦人楊士範（Mario）一起出任務，用生活體驗的方式，介紹出有趣的新科技應用。

TTalk S2將會在關鍵評論網和台灣大哥大頻道上播出，喜歡的話請大家務必分享並訂閱關鍵評論網的YouTube頻道

本集幕後花絮：

其實我並不是一個非常狂熱的遊戲玩家，2年多前才買了PS4，而在上面到現在可能也玩不到10款遊戲。但是拍攝這一集節目的時候，台哥大的同仁很熱心的幫我設定了GeForce Now，然後讓我用Macbook Air、iPad和Google Pixel 4，連接5G網路玩Cyberpunk 2077和Watch Dogs，感覺真的很過癮。不得不說，我還真的有心動要把訂閱帳號買下去，而最後阻止我的不是口袋深淺，而是沒有時間......。

核稿編輯：陳韻安


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。