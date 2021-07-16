【TTalk Jamie出任務】S2EP2：手機也可以玩Cyberpunk 2077？5G才有的超狂「雲端遊戲」初體驗

文：楊士範

台灣的5G行動網路服務於2020年夏天正式啟用商轉，各個電信商都卯足勁，想要在這個次世代的行動網路服務上佔得先機。不過5G除了網路速度快之外，還有什麼有趣的應用呢？我們在TTalk第二季的第一集中，介紹了5G在棒球場裡面的應用，這一集，我們則是要帶大家來感受一下，透過5G的高速網路來體驗「雲端遊戲」，讓你在手機和一般電腦上就可以玩最強的3A遊戲大作。

用手機和平版就可以玩3A大作遊戲，Cyberpunk 2077、WATCH DOGS: LEGION光追全開也OK

遊戲玩家家中應該有不只一台遊戲主機，但是不管事隔好幾年升級家用主機，或是為了玩最新畫質最強的遊戲大作而更換電腦，好像總是有升級不完的設備，難怪Mario會擔心的跟Jamie說，繼續買下去就會出事了。不過其實近2年隨著網路速度越來越快，「雲端遊戲」也開始成為遊戲玩家體驗高品質遊戲的選項之一。所謂「雲端遊戲」並不是網路遊戲，而是Thin Client和Power Server的結合，也就是把運算放在雲端伺服器，然後透過高速網路把畫面傳到玩家的裝置上。這樣一來，只要有好的螢幕和高速網路，就可以隨時有超棒的遊戲體驗了。還無法感受嗎？快來看這一集的TTalk Jamie出任務，看看Mario如何無法自拔的玩瘋了吧！

節目介紹：

TTalk第二季Jamie出任務是由台灣大哥大和關鍵評論網合作製作，節目中由台灣大哥大總經理林之晨（Jamie）和關鍵評論網共同創辦人楊士範（Mario）一起出任務，用生活體驗的方式，介紹出有趣的新科技應用。

TTalk S2將會在關鍵評論網和台灣大哥大頻道上播出，喜歡的話請大家務必分享並訂閱關鍵評論網的YouTube頻道。

本集幕後花絮：

其實我並不是一個非常狂熱的遊戲玩家，2年多前才買了PS4，而在上面到現在可能也玩不到10款遊戲。但是拍攝這一集節目的時候，台哥大的同仁很熱心的幫我設定了GeForce Now，然後讓我用Macbook Air、iPad和Google Pixel 4，連接5G網路玩Cyberpunk 2077和Watch Dogs，感覺真的很過癮。不得不說，我還真的有心動要把訂閱帳號買下去，而最後阻止我的不是口袋深淺，而是沒有時間......。

核稿編輯：陳韻安