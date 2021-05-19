2021/05/19,
生活

C、D組短期停兩次電，台電為「公平起見」修正規定：下次限電輪到E、F組

C、D組短期停兩次電，台電為「公平起見」修正規定：下次限電輪到E、F組
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

513、517兩次停電，短時間內讓C、D組別的民眾經歷兩次停電，引發民怨，為了公平起見，台電今（18）日公布輪流供電規定的修正。

台灣過去5天內發生2起全國性停電事故，今（19）日供電又再度亮起黃燈警戒，外界擔心供電狀況，台電表示會努力供電，讓分區限電不再發生，不過對於緊急分區輪流供電順序，已作出修正。

根據台電資訊，供電饋線分為A至F組，限電方式包括「緊急（緊急分區輪流停電）」與「計畫（計畫性分區輪流停電）」2種；台電每年會依序選擇2組作為緊急組別，今（2021）年為C組與D組；至於其他則列為「計畫」組別。

不過因為513、517兩次停電，短時間內讓C、D組別的民眾經歷兩次停電，引發民怨，為了公平起見，台電今日表示將做出修正，未來若發生限電，A至F組6組饋線將輪流實施，也就是說下一次如有限電的情形發生，將會是E組及F組，以此類推。

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民眾若不知道自己家或辦公地點屬於哪個組別，可查詢電費單上「輪流停電組別」（如圖紅框所示）｜Photo Credit: 台電

「輪流停電組別」尚有H、I、J這3組，不過由於H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，不在限電範圍；I組為特高壓用戶，會依照工業用電戶減少供電。

至於今日用電狀況，台電說明，今日氣象預報將出現38度高溫，加上全國各級學校停課，民生用電增加，預計今日尖峰負載為3780萬瓩，較昨日3728萬瓩增加52萬瓩，今日日間備轉容量率原預估為5.8％，經調度民營機組，備轉容量率已上修為6.19％，但供電燈號仍為代表供電吃緊的黃燈。

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Photo Credit: 台電

台電表示，為確保晚間光電減少後穩定供電，已協調民營電廠、增購汽電共生量，約可增加約35萬瓩，同時透過需量反應等措施，預計可減少105萬瓩用電需求。台電也呼籲民眾，一起節約用電，共度供電緊澀時期。

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核稿編輯：羅元祺


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