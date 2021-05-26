《全圖解！厲害的人如何學？》：我執思維轉換的瞬間，也是情感顏料變色的瞬間

文：山崎拓巳

常聽人這麼說，年幼時期的各種經驗塑造了每個人的人生樣貌。尤其是「遇見這種事會覺得丟臉」、「那個人這樣說我，讓我感到自豪」、「被稱讚很開心」等的經驗，會在心中打造出情感的顏料。

有人是十二種顏色，有人是兩倍的二十四種顏色，也有人是更多的顏色。這個情感顏料的豐富程度，將會成為你的資產。讓孩子學鋼琴、培養美術鑑賞能力，讓孩子擁有美好的情感顏料，這就是所謂的「情操教育」。

人到了一定的年齡，可以擁有這樣的思維，會馬上找出與眼前現實景象極為相似的幼年經驗，將當時的情感顏料複製於眼前的現實景象。假設把現在發生的每件事當作是年幼時經歷過的體驗，透過改變現有的狀況就可以建構出新的現實。

你現在所抱持的煩惱並不是現在才發生，而是因為年幼時的心痛經驗。這個心痛經驗其實在六歲、十四歲、二十五歲或是三十五歲都會一再發生。

比方說，眼前那個人突然舉起手，你一定會反射性地先保護自己。可是， 嬰兒不會這麼做。他看到有人舉起手，說不定會笑。因為他沒有被打的痛感經驗，也就沒有因經驗產生的情感顏料。

大人因為有過去的經歷，當有人舉起手的那一瞬間，他會本能地做出保護自己的動作；在聽到撞擊硬物發出的聲音，會瞬間回神，阻擋對方攻擊，保護自己。換句話說，已經成形的情感顏料就是以過往經驗為依據所架構的「我執思維」。

而學習就是改變原有的情感顏料的手段。認清自己的我執思維，轉換成新思維。比方說，過去曾經被雙親說過：「你是個怪胎，怪不得沒有朋友。」而心靈受過傷的人，當有人對他說你真是奇怪的人時，一定火冒三丈。

搞不好他會生氣地反駁：「你在胡說八道什麼！我哪裡奇怪了！」被罵的那個人一定會嚇一跳，心裡想：「怎麼回事？難道我戳到他的死穴？」

這個幼年心靈曾受過傷的人如果偶然聽到喜歡的人說：「我啊，喜歡奇怪的人。」，他原本的我執思想就會改寫為「奇怪的人不就是我嗎？」，反應也會截然不同，不會那麼激動。

相反地，如果是以前有女生對你說：「我最喜歡你的怪個性了。」的經驗的人，聽到人家說自己「你是個怪人」時，搞不好他會覺得「唉呀，真不好意思！」過去的經驗造就了你現在所擁有的情感顏料的顏色，就算是極為相似的經驗，也可能塗上相反的顏色。這樣的結果也會反映在人際關係上，絕對不要輕忽。

對於發生的事情，我們會以情感形式來反應。這些情感並不是現在才發生，而是將過去發生的每個情感經驗再一次重新組織，統合出的一個新事件罷了。所以，現在的問題並不是問題，認為這件事是問題的過去才是問題所在。

過去有什麼問題呢？那時候深植心中的各種委屈就是問題所在。委曲的情感就是「我絕對辦不到」、「我沒有那樣的價值」、「就算做了還是不行」、「都沒有人肯幫我」等的負面情緒。在你出現負面情緒時，如果有人給你忠告：「不過，你也換個角度想吧。」

於是，原本糾結在一起的線就瞬間解開了，你也豁然開朗，告訴自己「對啊，這麼想就對了！」這就是我執思維轉換的瞬間，也是顏料顏色改變的瞬間。這個我執思維塑造了你的人生模式。因為思維改變了，人生也就改變了。

有過一次把舊思維改變為新思維的經驗後，下一次再遇見相同的情況，就不會再出現不好的反應。這就是一種學習，所以學習就是自我探求，讓你思考如何讓自己活得更好，也可以說是跟自己對話。

書籍介紹

本文摘錄自《全圖解！厲害的人如何學？：用最小輸入讓效果極大化的40個最高學習法》，三采出版

作者：山崎拓巳

譯者：黃瓊仙

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Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九