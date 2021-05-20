親子共構防疫新生活：如何兼顧遠距辦公與幼兒學習，不會落得兩頭空？

國內的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續升溫，甚至也讓政府下達了全國停課的政策，但面對我們不曾處理過的狀況，許多家長極度擔心自己沒辦法兼顧工作和育兒，更不用說該如何引導孩子進行「遠距學習」，筆身希望從自己工作的場域和經驗，跟讀者分享，在當前嚴峻的防疫時刻，家長該如何兼顧遠距工作與幼兒學習。

覺察自我情緒是最重要的事情

根據相關統計，防疫的高峰期間，都會是家暴與虐童通報最高的時間點。理由不難想像，因為疫情對整體社會和個人造成的壓力與孤獨感、工作型態轉變與進度延遲，外加孩子因為生活空間與習慣的不規律，容易讓成人的情緒瀕臨崩潰，進而轉嫁到家庭內的人，造就各種令人遺憾的結果。

所以，面臨防疫期間的停課、防疫假等，大人一定要優先覺察到自己的情緒變化，當發現自己的情緒已經開始變化，必須要趁還沒有崩潰之前，遠離當前的刺激情境或者可以事先跟另一半約定，當自己已經有了情緒時，由另外一半接手當下的事情，才能避免憾事發生。

COVID-19產生的防疫壓力感不容易排除，在這段高壓的期間，你不應該再給自己更多的壓力，我認為在家與孩子一起防疫的父母都需要接受到一點：混亂就是這段期間必經的過程，抱持著一定會混亂的心理準備，不用當個表現百分百的父母跟員工。

親子一起重新建立家庭作息

防疫期間的前幾天，工作上能拖的事情就盡量拖，因為在這個階段你需要跟孩子相互協調出不同於以往的作息結構。

過去，家庭多是休息放鬆的地方，現在，家庭還必須是學習的場所，因此你至少要設定四種比較結構的時間，才能讓接下來的生活有穩定的規律：大人的工作時間、休息時間；大人陪伴孩子的時間、孩子自己學習的時間。

跟著孩子找出你們這四種時間點，並把時間點定下來，像是早上的9點到10點可能是你固定陪伴孩子的時間，10點到11點是你工作的時間，同時也是孩子自己學習／遊戲的時間，11點到11點30你可以再陪孩子一段，11點30之後，你可以讓自己休息15分鐘。

建立這樣固定的作息很重要，因為要有穩定的作息，孩子才不會因為無法預測而顯得煩躁或害怕。也因為有這樣的固定作息，你才可能知道該把工作上緊急或不緊急的事情放在哪個時間點處理。

降低不可預期的心理挫折，是邁向穩定防疫生活的第一步。擬定好之後，將這個作息表寫下來或邀請孩子畫下來，張貼在家中明顯的地方。

我該如何安排在家辦公的時間？

要同時遠距辦公外加陪伴孩子非常不容易，所以工作效率非常重要，安排一個你最有效率的時段，把那個時間留給自己，你才能盡速完成工作，空出時間給家人。

有些幼兒園會安排線上的課程，那這個時間也可以是你工作或是休息的時間，但我個人會安排為我休息的時間，因為學齡前的孩子很難完成線上課程，多少還是需要大人的一些輔助，這時候若我安排工作時間，效率反而會非常不好，而關心孩子上課的內容，也是相當重要的事情。

每個家庭與家長的工作習慣都不同，所以先找出對你自己來說最有工作效率的時間，把這時間空下來給自己，之後才能專心地陪伴孩子。

陪伴孩子的時間要做什麼？

幼兒園或許有安排線上學習的課程，網路上家長也很容易可以找到很多的線上學習網站跟資源，但學齡前孩子對於影音課程的吸收能力畢竟還是有限，況且幼兒階段的視力發展相當重要，所以長時間的線上學習並不理想。

從幼兒學習的角度來看，成人的陪伴仍是相當必要的。因此，非線上影音的學習型態，就是很理想的學習素材，例如兒童桌遊、棋藝、繪本閱讀、藝術探索、積木建構、兒童瑜珈……等，都是成人可以安排的內容。

家長可以跟孩子討論，每天在這個時間想要做哪些活動，這段時間就是專心地陪著孩子體驗這些活動。惦記著工作是沒辦法專心陪伴孩子的，孩子也會從你的身上感到煩躁與焦慮，這樣的親子互動品質並不理想。學齡前孩子對於成人陪伴的需求是最高的，所以我強烈建議家長一定要有一個專門的時間陪伴孩子一起學習。

但家庭不完全等於學校，家長不用過於強調學習的進度，反而是放心地讓孩子可以在家中體驗各種活動的學習樂趣才是重點，

大人可以有自己的休息時間嗎？

當然，大人的休息時間非常重要，前提是，你要答應孩子會有專門陪伴他的時間，讓孩子理解他的等待是值得的。而且，孩子也需要學習「當大人在忙碌或休息的時候，自己做點事情」，要讓孩子知道：安靜等待大人工作或休息，是對家庭的重大貢獻。

如果大人連自己都沒有辦法照顧好，勉強自己用疲累的身心靈去面對孩子，更可能會產生負的親子互動品質，盡可能讓自己有一段完整的休息時間，才能持續提供更好的親子互動品質。

開始讓孩子主動參與家庭事務

除了一般的學習經驗外，我認為此刻也是最好的時機，一定要讓孩子主動參與家庭事務。因為防疫期間，大家都要長時間在家裡，過去我們習慣外食，也甚少參與實務製作的過程，在這個時後，引導孩子與你一起準備家裡的三餐，讓他能參與在食物的製作過程當中，絕對是最棒的學習經驗。

除了飲食，對於家中環境的打掃，也是一個學習的機會。現代人的家庭生活節奏緊湊，對於飲食跟家庭勞務也時常外包，孩子甚少參與其中，但讓孩子知道維持一個家庭要做的事情並不少，才夠有效養成他對自己負責任的態度。學習不會只有發生在學校的場域，透過成人有計畫地引導孩子參與在日常的生活中，就是一種最大的學習。

要讓孩子自己有機會獨立學習與遊戲，很重要的一點就是，我們提供的學習內容必須是成人已經教導過或陪他學習過的，所以這個時間就可以安排你曾與孩子一起學習過的各種活動，因為已經非常熟悉，就可以不需要大人一直陪在身邊，自己就能操作學習。這樣，你才有可能把這個時間空時來留給自己工作或休息。

莫讓疫情阻斷了人與人之間的關係

當前的疫情瞬息萬變，我們很難預測下一刻會有什麼事情發生，但是防疫期間，與孩子討論為什麼現在大家需要待在家中？COVID-19對我們身體的影響是什麼？政府的防疫的目的？每個職業在這個期間做了哪些事情？有哪些弱勢的人要幫……等。每天固定的討論，能幫助孩子慢慢建立起疫情下的世界，並學習到主動關懷社會。

因為防疫造成很多生活上的不便與焦慮，甚至會有孤立感，所以我們在共同防疫的過程當中，要更努力地去創造與人互動的機會，用不同的方式去與社會對話，並主動關懷身邊的人，也重新審視自己與孩子的關係，並將更多的時間，花在陪伴重要的人。

在家防疫的期間，透過視訊軟體與同儕交流，也是維繫彼此關係的重要方法。珍惜與孩子一起在家共同防疫的期間，這段過程將來會成為彼此生命中重要的回憶。

疫情阻斷的或許是人與人之間距離，但在嚴峻的防疫期間，我們卻不能忽略應該要持續與孩子建立起人與人之間的關係，才能一起度過這未曾面臨過的困難。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航