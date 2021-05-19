2021/05/19,
政治

防疫破口？立委爆國軍收假群聚被取締，國防部：從沒要求戴口罩睡覺

防疫破口？立委爆國軍收假群聚被取締，國防部：從沒要求戴口罩睡覺
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國防部表示，外島防區官兵暫停返台休假，軍校也暫停休假外出，即日起管制到5月28日止。部隊在疫情和緩後即實施補休，軍校則調整到暑假補休。

＊首圖去年八二三砲戰62週年公祭暨追思活動時的國軍照片。

時代力量立委王婉諭昨（18）日在臉書發文指出，她收到來自軍中的陳情，內容包括大批義務役16日被通知須收假返營，當時疫情升為三級警戒，室外理論上不得超過10人群聚，而他們雖然戴口罩，聚集在自由廣場時超過百人，沒保持社交距離，甚至引來警方取締、蒐證。另外當問到國軍就寢如何防疫，國防部回答「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」，對此國防部否認下令睡覺時戴口罩，群聚部分則會虛心檢討，有不適當之處都會作必要調整加強防疫。

立委出示照片影片批國防部防疫決策混亂

王婉諭表示，國防部防役相關決策前後反覆，一下要求「全體居家自主管理，不用返營」，隔一天又說「不用返營是從寬認定，大家還是要照常返營」等，決策混亂、毫無依據，讓人無所適從。

王婉諭表示，她的辦公室人員致電國防部，只得到推諉、卸責的答案，第一時間還說16日自由廣場沒有群聚、沒有引來警方關切，直到辦公室人員拿出分局蒐證證據後，才改口表示「可能要跟一線同仁了解」。國軍至今仍堅持「遭匡列要自主健康管理者」才能返家隔離，導致許多居住在高風險地區的國軍，出現類似症狀後才被帶去採檢，軍中人心惶惶。

王婉諭表示，對於其他質疑，國防部的回應更是匪夷所思，例如就有一封陳情簡訊中指出，詢問就寢時如何防疫，國防部回答「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」。若確診該怎麼辦，國防部回答「會把密切接觸者關在一起自主管理，再請CDC篩檢，但無法確保一人一室。」王婉諭認為，相關防疫資訊及措施屬於狀況蠻混亂，「這是讓我們比較擔心的部分」。

國防部：從沒下令戴口罩睡覺

今天早上國防部副部長張哲平列席立法院外交及國防委員會備詢，他在會前接受媒體訪問時就澄清，指出國防部、陸軍司令部、相關作戰區主官，從來沒有下令戴口罩睡覺。包括國軍新訓中心在內，官兵就寢、行動、操課都有適當防護。

《三立新聞》報導，張哲平透露，就寢部分，營區床鋪是上下舖，頭尾顛倒，中間有塑膠布做阻隔，這些一開始就做規範了。至於役男收假超過百人聚集等候返營專車一事，張哲平表示，偏遠營區有需求，所以部隊才會協助役男搭車回去，忽略要保持社交距離的部分國防部會虛心檢討並改進，同時也將加強宣導等待搭車時要保持社交距離。

不過當立委王婉諭質詢時再度質疑，既然國防部沒下令睡覺戴口罩，為什麼國會聯絡人會這樣回覆立委辦公室？張哲平僅表示，會再去深入瞭解。

至於有其他立委提到官兵休假防疫相關議題，張哲平回應，人員收假進入營區前，一定會要求戴口罩、量測體溫、手部清潔；休假期間一些接觸、行止也會調查，如有任何疑慮，立刻由醫療人員協助到醫療機構作更細密檢查，確定沒有問題，才會讓人員進入營區。

張哲平說，國防部會以醫療專業人員的編組，到各新訓營區去看一看有沒有什麼不適當的地方，會去作必要的指導和調整。疫情升高情況下，國軍也會加強向官兵宣導防疫。

先前磐石艦爆發海軍確診的疫情，國軍的防疫是否確實就引發關注；如今疫情嚴峻，軍營中集體生活的方式，包括必須共餐、共寢、長時間的群聚相處，許多委員在備詢時都指出，國防部應該因應疫情規劃彈性措施，以免國軍部隊成了防疫灰色地帶。

《聯合報》報導，國防部今天也下令，外島防區官兵暫停返台休假，軍校也暫停休假外出，即日起管制到5月28日止。部隊在疫情和緩後即實施補休，軍校則調整到暑假補休。防區官兵如有特殊家庭及個人緊急事故，可依規定程序實施請假，由各防區指揮官核准後實施。至於已返台休假官兵，應確實做好量測體溫、自主健康管理等防疫工作，每日定期回報並按時返回防區收假。

此外，國防部同時下令，國軍各軍事校院學生均於16日收假，並於校區內學生寢室採線上教學；有關學員生休假部分，管制休假至5月28日止，所影響的假期，調整於暑假補休。軍校內所有人員以細分建制最小化為原則，實施分流及區隔管理，全程配戴口罩，每日實施體溫量測兩次，並落實個人防護，保持社交安全距離。

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核稿編輯：翁世航


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