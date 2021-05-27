《如何做好研究論文？》：20分鐘能傳達自己的研究成果嗎？其實口頭報告比寫論文簡單多了

文：上野千鶴子

【16 口頭報告】

簡報能力很重要

向他人報告自己做到什麼事的能力越來越重要。

在英語中，presentation表示呈現訊息之意，傳達給聽眾則稱為delivery。無論什麼訊息，都要傳達給聽眾才算數。研究最終的輸出就是傳達給他人，發行論文也一樣。意指出版物的publication 一詞，其實源自「公開（publicize）」。把自己的知識生產物分享給其他人，化為公共財，就是出版的意義。如此一來，你的研究成果就會加入學術圈的財產目錄中。

資訊生產的輸出是語言性的生產物。生產物又有口頭和文字兩種媒體，口頭輸出稱為oral presentation，研究最終需要文字媒體的輸出，這就是所謂的論文。沒有視聽媒體的年代，口頭報告會消失不見。現在口頭報告已經能透過視聽媒體不斷重現，但輸出仍然以文字媒體優先。作品還是要用文字表現。因此，在學界內，績效的評估重點會放在著作或論文的數量，而非在學會或演講會口頭報告的次數。

圖書館是保存文字媒體紀錄資訊的地方。目前還沒發現其他材質能像紙墨等文字紀錄那樣，能保存超越一千年以上。數位媒體的磁碟會劣化，而且解讀軟體會不斷汰換，最後無法讀取。無論裡面蘊含什麼資訊，只要無法解讀就是垃圾。數位媒體登場至今還不到一個世紀，無法驗證壽命能否超過百年。公開發表的刊物最終目的地就是圖書館。希望自己不要變成滯銷貨（dead stock），偶爾能被人喚醒，進而閱讀、引用，這就是論文的願望。

時間是稀有資源

文字表達和口頭表達需要不同的技能，而且現在的資訊生產者需要兩者兼顧，因此我一直強調研究者必須學習這兩種能力。本章就來談談口頭報告的技巧。

語言的表現，建立在時間這個變數上，不同於文字媒體由讀者掌控時間分配，口頭報告的時間資源由報告人掌控。因此，口頭報告時最重要的關鍵就在於時間管理。無論是誰一天都只有二十四小時，所以時間是有限的稀少資源。尤其是像學會的口頭報告行程緊湊的場合，時間資源只能和所有報告者平分。

一場報告的時間約為十五至二十五分鐘，標準是二十分鐘左右。在這二十分鐘內，必須傳達問題設定、研究對象和方法、論證、發現和結論。內容都一樣，但有六十分鐘就講六十分鐘，有九十分鐘就講九十分鐘。時間越長或許資訊量就越多，論證也能更精緻。不過，時間越長有時反而導致內容太冗長。

如果習慣二十分鐘內從頭到尾論述完成的口頭報告，那麼當你有三十分鐘、四十分鐘時就會覺得很充裕。海外的邀請演講、專題演講頂多只有四十分鐘。擁有四十分鐘的時間，表示演講者受到特別待遇。相較之下，日本的演講標準是一個小時至一個半小時。如果是享受相聲之類的說話藝術，時間長或許是件好事，但時間長並不代表資訊量會突然增加。

順帶一提，大學一堂課是九十到一百分鐘，義務教育一堂課是四十到四十五分鐘。據說九十分鐘幾乎是人類能夠專注的時間上限。國中小學生的專注力還不到這個時間的一半。習慣九十分鐘的課程之後，會覺得四十五分鐘太短，但有四十五分鐘的話，已經可以傳達很多資訊量了。然而，最近有老師表示，因為民間電視台的廣告時間，每十五分鐘就要休息一次，否則孩子們無法保持專注。如此說來，國際級的知名演講內容TED的演講時間就是十八分鐘。在這段時間內能讓觀眾又哭又笑又感動，所以十八分鐘應該是足以傳達一段訊息的長度。

上野講座一向嚴守時間管理。我會準備計時器（隨處可見的廚房用計時器），研究計畫或目次可以報告五分鐘、評論五分鐘；碩論或博論可以報告二十分鐘、評論二十分鐘。時間一到，廚房計時器就會發出嚇人的聲音警告報告人。

研究計畫的報告只給五分鐘，是因為研究報告只是告訴大家要用什麼對象和方法研究某個主題，就像廣告氣球一樣，所以根本還沒開始研究的人，自然想說什麼就能說什麼。重要的研究內容（論證和發現）之後才會出現。因此，一般的學會報告會在「前言——問題設定、研究對象與方法的選擇」安排五分鐘、本論十分鐘、結論五分鐘，共計二十分鐘講完全部內容，其中前言只占五分鐘。

研究所班級的學會報告中，有人會一直發表研究計畫的內容，就在我想要對方快講重點時，時間就沒了。如果在學會報告聽到好幾個這種研提（研究提案的簡稱）程度的內容，我就會覺得很煩，想要對方把時間還給我。

我在講座上的報告和評論、討論的時間幾乎是一比一分配。每個人能分配到四十分鐘的時間資源，這是研究生才有的特權。如果四十分鐘裡有三十五分鐘都拿來報告，那麼評論和討論的時間就會變少。講座是彼此切磋的地方，如果報告為優先，就會導致錯失鍛鍊自己想法的機會。

上野講座就是這樣的地方，我一向走美式風格，準時上課也準時下課，雖然下課時間不一定能準時。某天，有一個預定要報告的人，沒有事先聯絡就遲到了。這段期間，我和其他二十幾名參加者等這位報告人等了二十分鐘。他氣喘吁吁跑進來說「老師，對不起」時，我對他說：「要道歉就跟大家道歉，你一個人浪費了二十個人的二十分鐘。」一時語塞的學生，流著淚向全班道歉。外傳上野講座把學生弄哭，其實就是這個案例。

口頭報告蒙混過關

真的能在二十分鐘內傳達自己的研究成果嗎？其實口頭報告比寫論文簡單多了。因為口頭報告可以蒙混過關。只有二十分鐘的時間，論證會變得粗糙，能提出的證據也比較少。只要簡報突然換下一頁，即便理論不連貫，口頭報告也不會像論文可以回頭看，往往能耍小聰明蒙混過關。人的記憶既模糊又隨便，所以一開始聽過的事情，到中間就會忘記。只要結尾很完美，大家就會心服口服。

實際上，我看過很多口頭報告流暢又華麗的學生，面臨寫作就到處碰壁。口頭報告能蒙混過關，但論文沒辦法。如果是文章的話，讀者可以反覆閱讀多次，可以中斷也可以回頭重讀。

口頭報告的目的在於，自我宣示自己的研究成果。而且大多數的著作或論文，都會誘導讀者。因此，站在書籍作者的立場，聽到有人要求一個小時講完花好幾年才寫完的書籍內容，除了火大之外沒有別的感想。我會覺得與其聽完演講就自以為讀完這本書，不如好好閱讀我賣力寫好的文章。

投影片的功與罪

口頭報告的工具在這數十年內有技術上的進步，現在要是沒有投影片就無法上課了。理科授課的視聽裝置比較早引進，不過文科也不例外。我二○一一年從東大退休時，詢問過身邊人文學院的教師，除了少數不使用投影片的人之外，超過半數都使用投影片授課。我演講時也會使用投影片。雖然現在已經是沒有投影片就無法演講的時代，但我還是認為投影片有好處也有壞處。

影像的傳達力很強，比起光靠聲音向聽眾傳達訊息，將聲音轉化成文字、把原本寫在黑板上的模型化為圖示、將統計數值圖表化，再加上動畫或聲音，就能傳遞強而有力的訊息。投影片還沒有登場的時候，上課必須剪貼和影印統計、圖表、引用等附加資料。後來投影機登場（OHP），幻燈片最後變成投影片，現在還能加入影片、動畫、聲音。

然而，這種現象也造成了投影片依賴症。學生變得只會按照投影片的順序報告，無法說出投影片上沒有的東西。而且容易被投影片的時間順序束縛，很難隨機應變轉換說明的順序。其效果就是造成說話者自己會預期下一段話，就要像投影片上寫的一樣。

為了在有限的時間內不拖泥帶水地完成演說，最好準備好完整的演講稿。再依照講稿發表，這樣最完美。也有人會採用幻燈片或投影片的方式，把完整的講稿化為文字資訊放在畫面上，然後再唸出來。用外文演講時，經常採用這種讀稿的方式。

最近為了保障身障者的資訊權益，才有摘要筆記這種同時打字的服務，在些許的時間差內，幾乎可同時提供聲音和文字，就這一點來看兩者其實相同。不過，決定性的差異在於事前準備的講稿是無論說話者還是聽眾都可以預期下一段話。而且溝通時，這種可預期的狀態最容易削弱人們的興趣。

在大阪大學傳播設計中心透過戲劇教授傳播理論的平田織佐先生，在著作《走在文化式微的下坡路》（2016）論述了精彩的傳播理論。為什麼說話會引人注意？因為一瞬間的停頓或語塞，讓聽眾的預期落空，只好回來面對發話者（我不記得正確的內容，但大概的重點是這樣）。因此，口若懸河的高談闊論，其實不能說是高談闊論。

數年前邁可．桑德爾（Michael Sandel）教授的《哈佛熱血教室》曾蔚為話題。我也看過那個節目，很驚訝他完全不使用投影片。在與聽眾對話這個可以稱之為學問原點的過程中，他傳達了想表達的訊息。他上課時不會讓人覺得時間很長，聽眾們都探出身子聽他說話，教室中充滿緊張感，因為沒有人能預期接下來他會說什麼。原來，沒有簡報也能這樣上課。我用力點點頭，覺得應該向桑德爾教授學習。

臨場感與面對面交流

投影片進化之後，有些學生報告的時候會以華麗的操作方式加入動畫或音源。然而，這種報告會讓我覺得自己好像被騙了，我總想：真的是這樣嗎？

視聽媒體進化後，即便不使用口頭報告這種低科技的手段，也能編輯一段二十分鐘的VTR影像。最近年輕的演講者中，有人甚至會直接播放事先準備好的宣傳影片。剪接完成的影片的確做得很好，但這種時候我都會覺得好可惜。難得本人就在現場，卻沒辦法聽到本人的聲音。

最強的溝通工具其實就是訊息傳達者的存在感（presence），共享當下的臨場感與面對面交流就是溝通原點中的原點。而且，報告其實就是宣傳自己。

口頭報告只是溝通的其中一種形式。研究會和講座的關鍵在於臨場感以及面對面交流，在這樣的場合中，口頭報告可以傳達超越事前準備的訊息，聽眾也會有超出預期的反應。雖然不是經常發生，但我之所以喜歡現場演講，是因為有時候現場會引導出「唉呀，我怎麼連這個都講了」這種超越「K點」的發言。講著講著，有時會自己發現「啊，原來是這樣啊」，或者了解「原來這裡和這裡是這樣連結在一起的啊」。這或許就像演員拿著一樣的劇本演戲，但每次和觀眾都能體會到當下的整體感，進而感到士氣高漲。

因此，無論溝通技術如何發達，我也確信空中大學或線上學習終究無法完全取代現場授課和講座。大學的小班制講座，無論古今都是奢侈又豐富的教育環境。

現場演講很有趣

不僅如此，比起授課或演講，我更喜歡問答時間。授課或演講很少能獲得超越自己事先知道的東西，但問答時間則會帶來超乎預期的互動。當然聽眾的反應中，也會像前一章需要區分內在評論和外在評論那樣，出現應該回答和不需要回答的問題。身為凡人，不需要攬下回答所有問題的責任，愚蠢的問題跳過即可。

跳過的方式也是一門技藝，最簡單的做法就是用問句回答問句。

「既然您這樣說，那您自己有什麼想法？」

還有這種技巧。

「馬克思曾說：提問者最了解問題。剛才的問題想必您的思考較深刻。與其問我，不如您自己回答看看。」

像是「長照保險接下來會如何發展？」這種遷怒般的問題，只要回答「這個問題不應該問我，應該去問政府」即可。

不過，如果是衝擊肺腑、宛如重擊的非議或者直球撞擊弱點的提問，請誠懇地面對。其中或許隱含了你自己的真心話或者成長的種子也說不定。

雖然不是在演講場合發生的事，但有個回憶讓我很難忘。那是我和實踐「生命課程」的高中老師——已故的山田泉女士（2007）見面的時候發生的事。山田女士因為癌症復發被宣告癌末，一邊打著止痛針一邊和我見面。當時她很猶豫，不知道該不該答應幾個月之後的演講。畢竟有可能會造成對方的困擾，所以她很猶豫。

初次見面的我建議她答應這個邀約，然後說出以下這段話：「人活著啊，不需要客氣。」我對自己說出這種話感到震驚。我在這個無法等待、無法回頭、僅此一次的現場，發自肺腑說出這句話。這樣啊，原來如此，原來這就是我想說的話。語言會在當下即興生成，這對說話者和聽眾來說，都會帶來超乎預期的結果。

有人說溝通就是一種賭博。你提出的東西，對方不見得會接收，對方接收到的有可能和你提出的東西不同，對方也有可能接收到超越你提出的東西。如果溝通是踏向沒有立足點的未來，那麼發言就是基礎中的基礎，當然要好好應用能獲得珍貴時間資源的報告機會。而且透過口頭報告的單次性和面對面交流，獲得恍然大悟的發現，能進一步提升你的研究。正因為如此，才會有很多著作會在書中向對談或評論過自己的同僚和聽眾致謝。

書籍介紹

本文摘錄自《如何做好研究論文？成為知識生產者，從提問到輸出的18個步驟》，三采出版

作者：上野千鶴子

譯者：涂紋凰

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本書適用對象 ☑碩博士論文 ☑小論文 ☑課堂報告 ☑論述性報告

為什麼小論文、研究論文很難寫？

資訊爆炸的時代下，不管是生活還是學問，都過分強調快速、方便。相較之下，生產出有價值的情報，或是成為有價值的情報生產者變得沒這麼重要。有些人稍微聽了一點報紙、電視等大眾媒體的資訊就一副了然於心的樣子，我把這些人稱為「資訊消費者」。但是，無論消費者多麼精通情報掌握，都不可能變成生產者。而論文就是所有情報資訊生產的集大成，所以我經常要求學生，與其當一個資訊的消費者，不如當生產者。

Check！寫出結構清楚、妥當論證的六大論文重點

【寫論文前該有的問題意識】

1. 提問：論文的核心關鍵，而且還必須提出沒有人提過的問題。提出適當的問題，研究說成功了一半。提問有兩個條件，第一個是提出能回答的問題；第二是提出自己能力所及的問題。

2. 原創性：提出沒有人提過的問題，就叫做「原創性」；而了解既有資訊的知識，稱為「素養」。人只要努力就能擁有素養，但原創性需要的是品味。那麼素養和原創性哪一個重要？如果有人這樣問我，我都會回答：兩者都重要，但硬要選一個的話，「有原創性但欠缺素養」比「有素養但缺乏原創性」好一點。

【寫出具有導航功能的研究計畫】

3. 先行研究：保持批判性才不會被既有的研究說服，不是看透已經有什麼，而是看透缺少什麼。別忘了！批判永遠是後進者（late comer）的特權。

4. 研究計畫的十大金律：從研究主題到研究限制的十大要素，學會了，架構就出來了。

5. 沒有一次就成功的研究計畫：專業的研究者一生都在撰寫研究計畫，如果沒有先修正好軌道，錯誤就會一直累積到之後。

【假說和研究方法的靈活運用】

6. 理論假說和實用假說：假說就是，偏見或預判的別名。因為我們無法在完全空白的狀態下開始研究，本來在提問的時候，研究者就已經有定見，問題才能成立。把理論假說套入可驗證的實證命題，就叫做「實用假說」。

7. 兩大分析手法：量化調查能獲得每個問題的統計結果，質化調查則是獲得和樣本數等量的案例報告。

【蒐集並分析資料】

主要針對質化調查的分析提出4大步驟，從觀察、面談、文書或紀錄等語言資訊中，用KJ法和上野式質化分析法做分析。

【輸出】

從論文最重要的目次開始教你怎麼寫，再到細節的格式、適用、註釋、文獻的標記，還有字體與大小等方法。

【傳達給讀者】

輸出完成的論文，還要透過時間掌控與簡報技巧的加強。把自己想像成製作人，用現場發表的機會傳遞給讀者。

本書特色

中國文化大學大眾傳播學系副教授林福岳，專業審訂專文導讀，實用度倍增

東京大學名譽教授上野千鶴子，耗費14個月將畢生40年的研究心得和方法系統化

號稱日本最嚴格的「東大上野講座」，歸納整理出論文的18個步驟、143個具體操作

學生狂熱支持！從問題提起到口頭報告的流程，讓研究生低門檻、高效率的克服論文障礙的最強工具書

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九