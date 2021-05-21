國中老師談線上教學現場：如何打破空間藩籬，讓教與學零距離？

文：R老師（新北市國中教師）

近日疫情之下，國內目前停課兩週，各級學校的線上教學也開始啟動。不過，早在一年之前，疫情開始爆發之際，各縣市對於線上教學已開始籌劃，時至今日才正式啟動。因此，有不少老師已經駕輕就熟，但也有老師仍在摸索之中。況且，線上教學與現場教學不同，備課方向也不太相同。

線上教學的備課和現場授課不同，主要重點不是「知識的傳遞」，而在於「交流與討論」和「自學」。教室內，老師們可以接收到學生直接的反應，在教學中立即當下做出調整和提點。但是，在鏡頭面前，師生身處不同的空間，老師無法明確感受到學生的狀態，因此有可能老師講得口沫橫飛，但學生卻早已不在「線上」了。

再加上面對冰冷的鏡頭，相較於真實的人，學生的專注度必定不同，所以同樣的40-45分鐘的課程，教室中學生可以保持較長時間的專注，畢竟老師會不斷地透過直接互動來抓住學生的注意力；但面對鏡頭，學生可能10分鐘就渙散了，更不用說他可能在另一支手機上都破關了。

因此，線上教學時，長時間傳遞新知識無法有良好效果，備課和授課的重點不妨放在「交流與討論」和「自學」。上課之前，可以預先告知學生今日上課的重點和任務為何，並告知學生今日要學習的紙本講義和課本習作的範圍，甚至也可以彈性地運用網路資源和網路影片，以「指派任務」的方式，在鏡頭前協助同學完成任務。

亦可透過學習單和課堂練習的方式，讓學生不是單純面對鏡頭聽講，而是動手即時學習和思考，達到自學的目的。當學生操作遇到問題時，老師也可以在鏡頭前給予提示和指示，透過互動與交流，讓孩子能直接學習，也能感受到「重視」。

另外，也可以透過指派作業與繳交的方式來進行線上教學，學生可以先完成老師所指派的任務，上課時間到時，即時在線上與老師討論不懂的地方。老師也可以透過這樣的方式調整線上教學的進度。

當然，也有不少老師會質疑，線上教學時如何確定學生是否專注？除了透過鏡頭前的即時問答之外，也可以透過課前、課中與課後指派測驗任務，讓學生「忙」於學習和測驗，透過五到十題的測驗題，適時改變教學步調，也可以提升學生專注度，老師也能透過測驗即時點名。

再強調一次，線上備課的重點不在知識的單向傳遞，而在於交流和自學，並透過即時測驗，來檢視學生的專注度和學習狀況。若可以的話，更應透過鏡頭來關注學生的心理狀態，給予打氣與鼓勵，才是在疫情之下，完備的線上教學。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

線上教學除了備課方式不同，實際操作上當然也會和教室課堂大相逕庭。再者線上教學並非大多數老師習慣的教學方式，在實務操作上也會遇到許多問題。

最棘手與迫切的問題，莫過於硬體的操作不佳。老師並不是直播主，並非天天觸碰相關器材，因此臨危授命要上線時，麥克風、鏡頭、喇叭、網路、軟體……許多直播器材的建構和操作便成了首要問題。其次，有些科目和作業會受限於線上教學的設備，在操作上還是會有些問題，紙本的作業也無法即時批改和給予回饋，僅能透過其他的線上方式做檢核，有時還是窒礙難行。

另外，在線上教學的過程中，學生沒有準時上線，學生不開鏡頭、麥克風……這些問題並不是老師能當下處理的，也難以馬上透過電話提醒學生。若是學生的自制力不佳，或者家長需要上班無暇管理孩子，都是線上教學時最容易遇到的無力狀況。

此外，各縣市、各級學校，在擬定線上教學的軟硬體上的認知並未統一，若學校或班級有統一使用的直播系統最好，如果沒有，那肯定會天下大亂。這節數學課用的是酷課雲，下一節英文課換用Google classroom……家長和學生們在不同的線上教學系統上搞得團團轉，各科老師也在系統上等不到人。提供線上教學的系統百家爭鳴，但也造成了使用上的亂象。

線上教學雖然目前只是短期，但疫情之下，誰也不知會持續多久。我們可以透過線上許多神人老師的分享，不斷嘗試和改變教學策略，努力找出適合自己的教學方式，才能真正讓課堂拉至線上，打破空間藩籬，讓教與學零距離。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰