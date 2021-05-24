全球大疫之年美國的財政刺激計畫，會如何影響股市和台幣匯率？

文：溫昌樹（財經智庫總經實習研究員）

2020至2021年全球大疫之際，美聯儲量化寬鬆（QE）與聯邦政府大額度財政刺激措施形成的外溢效果，使美金資本大量湧入台灣，新台幣面臨持續升值之壓力，去年年底突破28.5，為1998年以來新低。而後新台幣兌美元一路上探至27.8附近，引發時人對台灣出口貿易利潤縮減的擔憂，以及可能存在的投機炒匯行為是否會造成島內金融體系不穩。

有鑒於此，筆者將從國際金融環境和台灣內部環境兩個層面考察，並對照2007-2009年全球金融海嘯的情形，分成三點來探究此類擔憂的必要性，以及對於新台幣而言，眼下更需要擔憂的到底是什麼。

第一：美國當時量化寬鬆，是想要解決什麼？

2007-2008的美元流動性枯竭主因在於美國次級房貸違約率走高，金融機構彼此相互懷疑對方正面臨資產回贖和停損壓力，同業之間拆借融資態度遂轉趨保守，導致全球銀行體系間緊收流動性所造成。

然而去年3月初的美元荒，主因在於沙烏地阿拉伯與俄羅斯石油減產協議產生重大分歧，造成國際油價暴跌，致使中東主權財富基金從美國市場撤回大筆資金，此乃地緣政治因素。而另一面，自金融海嘯以來，各國對銀行業加強監管，巴塞爾協定亦對銀行資本適足率要求提高，此次銀行業反而能夠有充足的流動性來應對與緩衝。

因此，美聯儲此輪QE的實施，所要解決之問題的癥結點不在金融系統本身，而是要在抗疫疫苗普及、主要經濟體全面解封前，穩固金融市場信心。

依此邏輯我们可以合理預期，一旦上述問題得到解決，銀行間本就健全的貨幣市場體系，可能會讓實體經濟的復甦快過金融海嘯時期，再加上4月美國超乎預期的CPI增長速度，美聯儲可能會較為快速地轉變現下之寬鬆貨幣政策，進而造成台幣貶值壓力。

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第二：美國的財政刺激計畫是否會奏效？

各主要經濟體，尤是美國聯邦政府超乎往常的巨額財政刺激，會是未來新台幣轉升為貶的重要因素，眼下美國的儲蓄與投資缺口約為GDP的3%至4%，但財政此規模卻已經超過GDP的10%。金融時報採訪美國前財長薩摩斯時，他曾表示：

「觀察那些輕鬆加到數萬億的支出，我發現了一個風險，即注水遠遠超過浴缸尺寸……相對於GDP缺口而言，現在的刺激已經是2009年的5-6倍，就連2009年刺激措施的最極端批評者，也不會說它應該擴大5倍。」

如此規模的財政措施，將會對新台幣造成何種影響，這個問題我們要從兩個層面來探討。

若刺激計畫奏效

美國實體經濟得到提振，必然會推動國際間工業生產、基礎建設原物料的價格，據此背景，台灣雖然在去年防疫有成，實體經濟未受嚴重打擊，但大宗原料商品價格的抬升，會讓國內許多企業的生產成本提升，利潤縮減。相較於美國經濟的快速復蘇，資本可能會出於相對報酬率的考量離開台灣，湧入正處在高速增長、恢復生產的美國。

若刺激計畫未奏效

真正透過消費而流入實體經濟的資金，低於該刺激計畫的預期，造成實體經濟未能恢復到預期水準，股市資金反而節節推升，一旦美國金融市場中，各類資產被重新估值審視，將會對美國金融體系造成動盪，繼而引發對於資產拋售和債務違約的擔憂，美元流動性枯竭可能再次到來。

綜此，美國的財政刺激措施，無論出現上述何種情況，鑒於台幣兌美元此時所處的歷史相對高點（約27.9左右），未來更有可能面臨的反而是外資出走與貶值的壓力，台股市場亦會面臨修正回調的風險。

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第三：外資進入台股並非為了投機炒匯

相較於2007年，台灣當時的隔夜拆款利率在5月底的2至3天內，便出現1.7%飆升至3.9%的異常現象，而2020年的隔夜拆款利率在3月始終維持穩定，顯示台灣金融體系穩定，貨幣市場未發生明顯的流動性不足。

另外，2020年全年，台灣防疫有成，失業率相較於各大經濟體，得到很好的控制，加之國際間於疫情之年，對台灣資通訊產品需求暢旺，台灣經濟成長率、製造業指數、外銷訂單皆交出亮眼數據；股市方面，台股大盤從去年3月19日的8600點一路上揚，7月6日站回12000點，收復春節封關前失地，2021年1月5日突破15000點，十幾日後的21號站穩16000關口，並向17000持續上攻。

由此可知，大量外資湧入台灣股匯兩市，是出於相對報酬率與經濟基本面的考量，而非投機炒匯，相當程度地帶動了台灣資本市場的繁榮，亦未造成島內金融體系的不穩，此乃台灣相異於金融海嘯時期之一大亮點。

投資風險提示：台股近期可能收復失土，但長期仍有機會向下修正

綜上推演分析，筆者認為，台灣無須擔憂匯率貶值帶來的出口貿易縮減，以及當下島內金融體系的穩定性，反而需要關注未來台幣的大幅度贬值趨勢，和後續台股大盤修正的可能性，股市與匯市的投資人須從此方面作避險考量。

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近日，台灣受疫情等級升溫影響，大盤一度從17700多點的位置來到了15160點，但自5月17日起。外資終止連五賣，當日買超333.9億元，加上國安基金的宣示效果，讓台股站穩15000點之上，並於5月18日開盤持續上攻。

筆者認為，此次台股修正係屬國內黑天鵝事件引發的盤勢動蕩，台股近期雖有逐漸收復失地的可能性，但依照筆者上述一系列分析，長期大盤再次向下修正的可能性依然存在。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航