本土疫情升溫，股東會是否改採線上進行？金管會表示有5大困難

因台灣本土案例屢屢創高，為避免群聚今年股東會是否採線上進行，成為一大焦點。而金管會發出聲明表示，線上股東會面臨5大困難，分別是：股東身分認證困難、線上斷訊責任歸屬、同步計票有困難、在線最大人數有限制及股東表決權有待釐清。

全球為防範疫情擴散，國際企業股東會採線上、實體混合進行已久，如股神巴菲特旗下波克夏海瑟威。而Levi Strauss則為防疫被迫首次採全線上舉行。其實，台灣自2005年，早有股東會數位化呼聲，但直至今日台灣在法規、技術上仍停滯不前，今（19）日朝野立委盼金管會把握契機，要立刻進行法規、技術上的調整，把危機變轉機跟上國際數位化浪潮。

考量疫情股東會改線上？金管會：恐有5大困難

（中央社）本土疫情升溫，股東會舉辦形式陷兩難。金管會表示，即使法規面找到線上舉辦的解套方案，股務機構反映線上股東會將有股東身分認證、同步計票、資訊系統容量與視訊斷訊責任歸屬等5大作業困難或疑慮。

本土疫情持續擴大，適逢上市櫃與興櫃公司股東會旺季，經濟部與金管會17日召開因應會議，初步決議將援引「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，規劃「延期」或「視訊」2方向，延長期限交由金管會決定。

不過，證期局副局長蔡麗玲今天表示，股務機構已反應若採取視訊股東會，實務上將碰到諸多困難點，包含股東身分認證困難；視訊斷訊處理與責任歸屬難釐清；若股東票數多，同步計票不易；資訊系統須容納同時在線的最大容量，恐有技術面限制等。

蔡麗玲說，目前金管會仍採強化實體股東會防疫措施方向處理，並呼籲投資人多採用電子方式行使表決權。

至於證交法規定，上市櫃與興櫃公司須於6月底前召開股東會，金管會仍希望各公司盡量以會場分流與強化防疫等措施因應，在6月底前召開股東會。

蔡麗玲表示，若開放股東會延期，公司就須重新進行停止過戶等前置作業，有實務面問題；不過，若因為疫情不可抗力因素，公司仍須延期舉辦，是否根據證交法開罰24萬元至480萬元罰鍰，金管會將會視個案情節斟酌處分。

因應雙北三級警戒，金管會已督促各公司強化六大措施。

第一，股東進入會場採實名制，留存聯絡電話或手機號碼，並填寫健康聲明書；

第二，公司應妥善規劃報到、進場及散場動線及控管人流；

第三，股東會會場座位安排，應採梅花座或間隔座法，並請股東入座於固定座位，座位間隔宜保持1.5公尺以上距離。

第四，設置備用會場或戶外搭建帳篷，都應讓股東可全程掌握開會動態，並可發言及投票表決；

第五，加強股東會現場消毒；

第六，如公司要變更股東會場地，應依公司決議程序公告辦理。

金管會主委黃天牧明天也將赴立法院財委會專案報告「因應防疫需求，研議股東大會改由線上召開之可行性」，根據今天提前出爐的報告內容，金管會條列線上股東會的5大實務作業困難與疑慮。

第一，現行電子投票，至少有28天可投票期間，以憑證登錄身分驗證沒有困難；不過若股東參加線上股東會，行使表決權及臨時提問，於線上即時執行身分認證會有困難。

第二，如因公司端或股東端可歸責因素中斷視訊，或電信線路、設備故障等原因導致股東無法行使投票權，是否影響股東會決議效力與相關責任歸屬，將成問題。

第三，線上股東會可能同時有數千或數萬以上股東參與，同步計票是一大挑戰，若股東已經以委託書委託他人，卻再於線上投票，如何即時統計驗證會有困難。

第四，上市櫃公司股東人數眾多，資訊系統不一定能同時容納數千或數萬股東同時上線、投票及提問。

第五，受託代理人、徵求人或受託人可否透過線上參與股東會、代理股東表決權屬於何種方式出席，都有待釐清。

線上股東會國際行之有年 台灣數位轉型牛步

國外股東會走上數位化，早已行之有年，也形成實體、線上並行的混合制，去年又因疫情改全採線上方式。如，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威的年度股東會議。

另一方面，因應疫情擴散，流行牛仔服飾Levi Strauss於去年舉辦首次線上股東大會，高層坦言不太習慣，他們過去總利用此會議總結去年表現，但因疫情轉而將重點放在如何面對疫情衝擊。

Levi Strauss高層也透過媒體表示，與實體形式相比，視訊股東會的花費低上許多。此外，股東必須事先提交問題好讓高層有所準備，而不像過去一樣現場即時問答。

諮詢機構ISS Corporate Solutions數據顯示，今年迄今至少920家美國企業宣布召開線上股東大會，超越去年總數283家。目前科技來促進與股東有更好互動，包括以下幾種內涵：

提供虛擬的股東會議，在線提交問題和投票 公司提供年度股東會議的即時網絡直播。 會議結束後，可在投資者網站上獲得整個年度股東大會的影片和錄音檔。

財團法人指南法學文教基金會針對《運用數位化股東會之法理與實務探討》研究指出，若數位化轉型處理不當，除了可能損害部分股東提問與投票權益外，還可能違反法規，因此主管機關的態度是一大關鍵。

指南法學文教基金會說明，早在 2005 年台灣就有電子化股東會的呼聲，並有電子召集通知的法源基礎。不過，經過了十多年，台灣數位化股東會進程仍牛步不前。其中發現，公司端實行困難有：

一、股東與公司誘因不足

若投入的資源過多而與紙本通知相較並未有大幅減少，公司將不願採用電子通知，反而以傳統紙本寄送較為單純。 另一方面，公司資本規模大小、股東人數多寡、負擔股東會開會成本能力等因素，將影響公司是否採用電子通知之意願。

二、紀念品發放問題

股東若不親自出席股東會，領取紀念品需攜帶股東會通知書與印章（簽章）於指定期間至代理機構領取，將可能碰到紀念品發放難題（例如，徵求場所無相關設備驗證委託書真偽），且如何避免股東重複列印委託書領取紀念品之狀況發生。

三、難取得大多數股東同意電子通知

在法制架構下，將面已同意股東使用電子通知，而未同意股東維持原本書面通知，呈現一部分電子一部分書面寄發的混亂現象。

這次因爲疫情有了不得不進行數位轉型契機。今日立法院財政委員會朝野多名立委強調，去年本該進行數位化的建置工作，卻因防疫有成遭到忽視，導致法規或是技術層面都還未有成果。因此，盼金管會能研議調整法規，並敦促各機構、企業把握這次機會，讓台灣能夠跟世界數位化浪潮接軌。

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核稿編輯：翁世航