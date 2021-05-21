如果信任學生的「自主學習」能力，進不進教室上課有差別嗎？

隨著疫情發展，教育部5月19日宣布全台大專校院及高中以下學校改採線上教學，雖然不確定這段時間會多久，但台灣的教育現場終於「被迫」體驗全面線上，老師和學生也總算可以搞清楚「哪些課需要進教室？」「什麼樣的學習需要去學校？」「什麼是自主學習？」

哪些課需要進教室？

其實，沒有一堂課是「一定要」進教室的，因為不進教室有不進教室的教法，或許更應該問的問題是，進教室的目的是什麼？不就是「學習」嗎？

想聽老師講課，線上不能聽嗎？想看到老師（還是讓老師看同學），線上也看得到啊？想學老師教的內容，很多網路上也找得到、甚至更好？有些實驗課、體育課需要實體器材和手把手才能教，或許吧，但那堂課上有多少學生是真的想學的？如果不是為了拿學分，恐怕五成都不到吧？

也就是說，那些在線上教，學生不會感興趣的課，回到了實體上課，也都是假的，老師假裝自己的課程很重要，學生也裝作很想來上課而已。問題只是，學生敢不敢說？老師是否願意承認？

想想看，如果這這時候有個AI系統可以判斷每個學生在螢幕前的專注度，也不用每學期還要寫那些假的教學評鑑，馬上就可以篩選出哪些老師的課應該被淘汰（不值得學習）了。

什麼樣的學習需要去學校？

當然拉，就跟進教室是為了拿學分，乖乖去學校通常也是為了拿學位。所以更應該問的是，去學校到底有什麼「好料」？

很多人都會談到，同儕、環境和老師，在還沒全面線上之前，同儕我在網路上就可以認識了，還可以認識的比學校更多更廣，唯一的差別就是有沒有實體見面培養感情罷了；要說環境，某些社團、參與活動、體育競賽的機會的確是到學校才有，不過線上之後的確部分受影響。

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最後，就是老師的部分，扣掉學分和學位，學校老師真的有那麼「必需」嗎？那些學生真正想學的東西，除了少數的學術專業，大多數都可以在網路上或是透過業界Mentor來獲得，很多要考證照的去補習就夠了，而那些學術研究的老師可滿足的學生，恐怕並不多，之後會走學術的學生，就更少了。

嚴格來說，進學校的價值，大概只剩下同儕和環境，跟老師沒多大關係。

什麼是自主學習？

很多人大概會說，上面說的都太理想了，真實校園的學生都很被動，還是得靠老師填鴨、排滿課程菜單才能在畢業前學到一點專業。

的確，學生有千百種，但不自主學習是學生的問題嗎？

我理解的「自主學習」不是自己會學習、自己會完成作業或考高分，而是「當自己對某件事物覺得好玩、有興趣或有需求，會想辦法去接觸、學習的過程」，所以關鍵不是結果，而是過程；也不見得都很知道自己要什麼，只是每個人都有各自不同去嘗試的理由。

為什麼這樣說？因為我自己的學習歷程就是如此，大學前的填鴨就不用說了，基本上就是父母要求、只是為了升學而念書考試。到了大學，念化學系的我沒有一堂課我是想坐在教室裡聽的，即便後來考了一個自己以為會有興趣的研究所，依然然沒幾堂課讓讓我有學習和成長。

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而我的學習和成長來自於什麼？自己看書、看小說、看電影，在球隊裡學著團隊合作、當隊長學著管理與領導；上研究所之後，我當班代當總召、辦活動、參加商業競賽、跟同學創辦網站、去新創/外商實習，自己不要臉的請教學長姐、前輩。畢業後的軍旅生涯、到非洲當志工、出去看世界。

上述這些，才是我成長的養分，這其中當然不是每個對現在的我都非常有用，但是在過程中，不是得到，就是學到。而從小到大，當了十幾年學生，還真沒幾個老師或課程，對現在的我來說是有價值的，當年那些坐在教室時的時間，我覺得才是最浪費生命的。

在學校裡有可能自主學習？

當然有，我認為校園裡最接近「自主學習」的其實是學生社團。

在社團裡，是一群人對某個有興趣的事物聚集在一起（同儕），由該領域資深的人來教資淺的人，通常也不是紙上談兵，而是真的會去實作（環境），如果資深的學長姐不會，就去找畢業校友、找業界的前輩來教、來上社課，這些累積有可能只是「興趣」、也可能變成賴以為生的「專業」。

以上這些是否需要靠學校老師，多半不用。會不會受到線上影響，有的可能會，但既然大家自己有學習動機，一定會找到配套學習的方式。反倒是那些硬要學生上線、考試的老師和課程，才是該「檢討」的對象。

有些人可能會說，你講得真好聽，那些學生社團才幾隻小貓。如此我倒是想反問一句，如果老師的課沒有學分、學校也不會給學位，坐在教室、螢幕前的人數會比社團多嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航