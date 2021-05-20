親中人士與中共分進合擊，是干擾台灣防疫的最大隱憂

每當台灣疫情出現挑戰時，對岸各項文攻武嚇的作為應可視為常態，因為北京期待透過銳實力攻勢和認知作戰牟取政治利益，透過假消息的傳遞與擴散造成台灣民眾的恐慌，製造內部社會的對立，自然有利於打擊民進黨政府防疫政策的正當性及其效率。此一現象可從近日高飽和、離譜的謠言散播得到驗證，國安單位必然察覺且有所作為。

另一方面，中共更希望在這個建黨百年的關鍵時刻，伺機抹去台灣的防疫成績與國際聲望。道理不難懂，豈能讓兩岸防疫差異與政策好壞，直接上升成為民主與威權政體的制度對照？這是敏感的政治議題，更是涉及習近平個人的顏面與權力基礎的問題。

換言之，台灣與國際社會建立的防疫多邊機制儼然成形，包含美國在內的民主國家，用實際行動力挺台灣以觀察員身分參與WHA自然是習近平不樂見的，勢必傾全力進行杯葛。

中國反制台灣防疫成果的三種層次

深入觀察，北京的反制分成幾個層次。首先是將台灣與國際間的防疫合作通通扣上「以疫謀獨」帽子，此舉搭配先前外交體系一連串戰狼外交的作為，同時藉由廉價的民族主義動員達到鞏固權力的目標。

由於「洗刷百年歷史恥辱」向來是中共黨化教育的關鍵內涵，經由多年來政治社會化的過程，復加上習近平頻繁進行愛國教育的強度，顯然已經有了穩固的內化效果。此外，近期美中經貿大戰與新疆維吾爾人權爭議更觸及小粉紅的神經末梢，一句「台灣甘作美帝走狗，數典忘祖民族大義」就可以輕易達到情緒勒索的效應。

此外，為了避免兩岸防疫成績陷入制度比較的陷阱，除了啟動內宣吹噓中國各項治理績效外，摧毀夷平台灣的防疫信賴感更是重中之重。於是乎最簡化的操作邏輯油然而生，「寧可要威權的效率，也不要民主制度的失能」這種倒果為因的觀點瀰漫在當下的言論市場。

除了官媒跳針式的吹捧外，遊走兩岸的政客、買辦與媒體人隨即成為「中國模式」的代理人。這些人用盡洪荒之力想要證明民進黨政府隱匿疫情，唯有仿效中國模式才能解決當疫情的挑戰。令人不解的是，這群人的思考邏輯前後矛盾而且倒果為因，不論任何狀態、條件永遠都只會要求政府進行普篩、準備封城以及引進中國疫苗。

吹捧的人，常對中國內部的問題視而不見

不客氣說、隱匿疫情在中國這種黨國體制下可視為常態，任何有點公衛知識或統計概念的人都知道，中共官方公布的數字人為斧鑿鮮明存有大量黑數，這個公開的秘密在近日人口普查的結果可窺見一二，其目的就是為了掩蓋真實死亡的人數。

這種數據為官方服務的扭曲現象實在很難發生在民主國家，除了媒體監督外，醫療體系擁有極強的專業性與自主性，豈是國家機器所能隻手遮天？

此外，普篩的偽陰性偽陽的問題將導致醫療資源濫用以及防疫破口；全面封城則是一種不負責任且罔顧人權的手段；中國疫苗的有效性則是各國公認的弊病，從施打國昂貴的「臨床實驗」早已得到教訓。關於這些客觀事實，藍營政客及其支持者永遠視而不見！

Photo Credit: Reuters / 達志影像

國民黨當然可以扮演監督者的角色，在科學與專業基礎上給予政府意見，然而這個最大的在野黨完全捨棄這個功能，前朝衛生官員與政務官永遠活在自己昔日虛幻的官威中，忘掉了自己手上的疫苗與封院政策的錯誤教訓；當下的民意代表與幕僚一心只想把民進黨拉下來，沒人認真研究、討論什麼政策替代方案，所有的對策全部抄襲「中國模式」不計成本代價。

全黨上下一直重複跳針幾句口號，盡講些自己也不知道是否可行的方案，然後在同溫層自嗨。這樣的在野黨，對台灣防疫的貢獻為何，大家心理都有數。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航