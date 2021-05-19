本土新增267例、確診分布逾一半縣市，指揮中心宣布即刻起全國升至第三級警戒

中央流行疫情指揮中心今（19）日召開記者會，宣布國內新增275例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例，其中267例為本土案例。有鑒於本土確診案例分佈超過一半縣市，指揮中心宣布即日起提升全國至第三級警戒，相關規範如同台北、新北兩市目前的措施。

指揮中心也宣布，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca（以下簡稱AZ）疫苗41.04萬劑將於今日下午運達桃園國際機場。此批疫苗的有效期到8月31日，配送時指揮中心將控管一部分劑量作為第一線醫護與防疫人員使用。

全國升至第三級警戒，20日起早上加開全國防疫會議

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增275例COVID-19確定病例，分別為267例本土及8例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例（中和區26例為多）、台北市70例（萬華區31例為多）、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例；新增縣市為台南市。

其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之8例境外移入個案，5例印度、2例菲律賓、1例日本。皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀。

案2358為本國籍20多歲男性，4月25日自日本入境，檢疫期滿後自主健康管理，5月17日自費採檢，並於今日確診。案2359、案2538為菲律賓籍20多歲男性移工與40多歲女性移工，皆在檢疫期滿後進行自費採檢，於今日確診。案2533至案2537為本國籍3男2女，年齡介於5歲以下至40多歲，分別於5月17、18日自印度入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。

由於目前出現確診病患的縣市已超過全台縣市的一半，指揮官陳時中宣布，自今天起提升全國至第三級警戒，相關規範如同台北、新北兩市目前的措施。

陳時中表示，為了能夠讓標準一致，明起每天會召開全國的防疫會議，主要目的為整合防疫資源、檢視執行進度，以及駁斥假訊息三大目的。每天上午將邀集地方縣市副市長以上層級的長官，會議由指揮中心副指揮官陳宗彥、衛福部次長石崇良召開主持。全國的防疫會議結束後，會加開一場記者會對外說明，由陳宗彥副指揮官主持。

因應目前疫情擴散，陳時中表示，已要求地方盡快整備設置篩檢站，並且即時地掌握確診個案的熱點足跡，畫出疫情的熱點區域。陳時中表示，也會要求篩檢站設置綠色通道，讓有症狀、高接觸使得民眾能夠及時採檢，因為這些人可能是風險最高，需要愈早篩檢、隔離可能的感染源。

陳時中也再度提醒民眾，若沒有與確診者相關的接觸或活動史，且沒有症狀的話，就沒有篩檢的必要。相對地，具有接觸或活動史，且有症狀的話，則請務必採檢。陳時中表示，設置快篩站的目的就是盼望能在社區中盡快找出確診者，因此一定是有相關接觸史或症狀者優先，而非取得心安才前來採檢。

陳時中表示，防疫旅館房間數總計為1萬7千多間，目前已入住1萬0501間，使用率為59％，將要求地方政府遵照先前的秋冬專案，持續擴充防疫旅館的數量。集中檢疫所總數為4500間，目前已使用2500間，還有2000的空餘，後續將再增加2000間，確保任何時間都有安置的處所供緊急使用。

至於防疫層級未來是否可能升至第四級，陳時中回答除了需連續14天確診案例破百之外，另一個條件就是沒有傳播鏈的確診數要占50％。陳時中表示，若是超過50％的確診個案是找不出傳播鏈，屆時就不得不採取強硬的措施。

陳時中表示目前正在努力避免朝向升級第四集，他也希望台灣不會走到這一步。

新一批AZ疫苗41萬劑下午抵台，部分將優先提供第一線防疫人員接種

依據指揮中心新聞稿，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca（以下簡稱AZ）疫苗41.04萬劑將於今日下午運達桃園國際機場。

本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

陳時中表示，此批疫苗疫苗的有效期到8月31日。分配時，指揮中心將會控管一部分劑量作為第一線醫護與防疫人員使用。陳時中表示，不論是在集中檢疫所、防疫旅社或是提供採檢服務的人員，他們都暴露在染疫的高風險之下。控管一部分的疫苗提供給他們接種，才能避免因為第一線人員染疫造成後續更嚴重的傳染。

陳時中表示指揮中心將於近日討論適量控管的詳細規劃。

指揮中心發言人莊人祥補充，AZ疫苗昨日共接種2萬1212人次，其中公費接種人次為20483、自費為729，累積接種人次已達24萬5008人次。莊人祥表示，醫事人員目前接種AZ疫苗的人次已達11萬1692人。

面對媒體提問指揮中心未來是否開放讓民眾或企業購買快篩試劑，陳時中回答目前確實有聽到對於快篩的要求，指揮中心未來將提供一部分的快篩試劑讓醫療單位使用。至於企業購買，陳時中表示，快篩看起來很方便，但若沒有適當的指引讓民眾明白檢驗結果，也擔心會有誤導之嫌。

陳時中表示，未來將會訂定快篩使用的相關指引，供未來有開放使用的地區和人員，了解快篩試劑使用限制。

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核稿編輯：羅元祺