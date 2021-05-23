【漫畫】從Comic到Graphic Novel：如何用「視覺文學」說故事給全世界聽

文：CCC編輯部／任容

因為叫漫畫「小人書」（ㄤ仔冊），就以為它內容幼稚專給小孩子看？還是把漫畫視為生涯知音，甚至定期進貢薪水、闢室珍藏？台灣有些人正在這樣愛，藝術的深沉的、哲學的嘲諷的，堅持刺激視網膜與腦細胞，做出令你我在生命每個階段，永遠捨不得放開的漫畫。

何謂視覺文學？

Graphic Novel一詞源於美國，譯為視覺文學，或者圖像小說，是從漫畫區分出來的一種文類，以成人讀者為目標，與漫畫一樣具有圖像閱讀特色，在表現手法、題材選擇上則更加多元，不乏結合攝影、設計、繪畫等形式，具有強烈藝術性。

大辣出版社：說故事給全世界聽

「日漫固然迷人，但是否為台灣漫畫創作者的唯一模式？」大辣總編輯黃健和發現台灣很難發展日漫生產模式，試圖尋求台漫新出路。大辣近五年來主要推動圖像小說，不僅大力譯介歐漫，也挖掘台灣創作者，包括曾在法國安古蘭駐村的61Chi與水晶孔、金漫獎得主陳穩升等，以單本創作形式，秉持「用一枝筆畫圖，說故事給全世界聽」的理念。

出版之初以性議題為主力目標，大辣出版漫畫的目標讀者也是成人，但不限於性，而是從文學、奇想與情色三方選書，也嘗試紀實報導、跨界規劃，如與羅浮宮合作，邀集7位漫畫家一起創作的《羅浮七夢》、台、紐6名創作者駐村交流、共同完成的《島嶼禮物》，也即將推出漫畫家與攝影共同規劃的《法國漫畫現場》，將創意持續發展下去。

近年歐漫模式已逐漸被台灣創作者接受，並漸漸開出花朵。黃健和認為，與中國的互動，以及美漫分工精細的模式，應是台灣漫畫未來10年的議題。

Photo Credit: 大辣出版 左：《羅浮七夢：台灣漫畫家的奇幻之旅》，名台灣作者共同繪製的羅浮宮主題漫畫。同時大辣也代理「當羅浮宮遇見漫畫」計畫的其他作品，如《衝出冰河紀》、《羅浮宮守護者》、《斜眼小狗》等。右：《南方小鎮時光：左營．庫倫洛夫》，來自高雄的新銳畫家61chi結合插畫與漫畫，描繪左營與在捷克駐村創作時所見的人物及日常風景。

慢工出版社：每個人都能找到一絲驚喜

以耗時費力，卻精緻如藝術品的絹印形式出版紀實漫畫的慢工出版社，是名副其實的一人出版社。社長黃珮珊旅居東南亞，最初想拍攝紀錄片，後來想起在法國看過的紀實漫畫，遂結合更簡易的「書」與「手繪」，來記錄亞洲真實多元的故事，從工廠、學運前線，到預計製作的社會過勞問題，都是珮珊決定用漫畫來談的議題。每一本書從前置準備到繪製，往往歷時一年以上，有時漫畫家帶著題材上門，有時她帶著題材找上心儀的漫畫家，出版端會全程協助參與，和歐美幾乎由漫畫家自力製作的情況相當不同。

雖然小眾，2013年至今慢工也累積了不少讀者，年齡層跨越25到50歲，有些讀者為了美麗的書而來，不知不覺看了很硬的題材；有些人為了議題買書，沒想到畫得這麼精緻。「如果想突破同溫層，就得先突破自己。」珮珊認為，慢工的目標是用各種手段吸引不同的讀者，每個人從中都能獲得驚喜，未來也會一直嘗試突破。

Photo Credit: 慢工出版 左：《前線ZA》，除了慢工網店數量限定的絹印版之外，一般網路書店也能購入印刷版。右：《熱帶季風》，剛完成募資的紀實漫畫期刊《熱帶季風》，是另一次挑戰突破的嘗試。

臉譜文化：長大了，終於可以好好看漫畫

如果把漫畫用象限表現，代表劇情風格的Ｘ軸由左而右分別是寫實與虛構，代表畫風的Ｙ軸由下往上則是從簡單拙趣到強烈的美學風格，那麼，你常看的漫畫落在哪個象限？

臉譜出版社於2014年推出以大人為目標的視覺文學書系PaperFilm，策劃人鄭衍偉說，讀者熟悉的商業主流日漫主要落在人物美形、劇情充滿豐富想像力的第一象限，PaperFilm的選書則希望能平均碰觸到各種象限，如短而深刻，刻畫音樂人創作、生命群像的《蟬世代》、畫風樸實，描寫真實看護生活的《小看護奈奈》就分別是位於第二、三象限的精彩作品。除了議題式選書外，也偶有驚喜來訪，如經典作品《攻殼機動隊》就是日方主動上門詢問。此外異色作家丸尾末廣、駕籠真太郎作品的出版也打開了讀者對「獵奇」風格的單一想像。

「長大後確實較少看漫畫。」編輯謝至平也承認，因為工作重新接觸的漫畫，與以前看的類型雖然不同，但少了兒時的偷偷摸摸，結合自身經驗，讀起來反而會讓人想大哭一場呢。

Photo Credit: 臉譜出版 左：《小森食光》，描寫日本東北鄉村自然風光與自給自足的料理，充滿療癒感的漫畫，結合電影上映，相當受讀者歡迎。右：《攻殼機動隊》，由日方主動聯繫的經典科幻作品。

漫遊者文化：說故事的天性永不退流行

漫遊者文化的視覺文學書系起於2012年，書系沒有專屬編輯，社內所有編輯都愛看漫畫，也都參與選書，除了日本外，也關注法國、韓國作品。

「視覺文學是『用漫畫來表現的文學作品』。」主編林淑雅認為，文學作家用文字來傳達其世界觀與故事，漫遊者的視覺文學系列則瞄準「以漫畫為媒介從事文學創作的作家」。2017年，《謝謝你，在這世界的一隅找到我》因為電影上映，在台灣廣受矚目，其實日文原作在2008年就已經出版，台灣始終無人代理，漫遊者在電影上映前就慧眼獨具簽下這套書，也是被漫畫中的藝術表現深深吸引：「細看每一格都能看出用心，每次看都有新發現，不討好讀者、不迎合時下風潮，河野老師的作品絕對是以漫畫類型來呈現的文學創作。」

除了譯介海外作品，漫遊者也出版阮光民《警賊：光與闇》等作品，希望與更多本土漫畫家合作，未來也有「漫畫改編文學經典」計畫，重塑經典新面貌，因為人們說故事的天性永不退流行。

Photo Credit: 漫遊者出版 左：《警賊：光與闇》，因為《強風吹拂》插畫封面開始合作的阮光民，成為書系第一位本土漫畫家。右：《謝謝你，在這世界的一隅找到我》，河野史代在《謝謝你，在這世界的一隅找到我》描寫二戰時廣島與吳市人們的平凡日常，因電影廣為人知。

原文標題為〈從Comic到Graphic Novel：長大後，我們這樣看漫畫〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航