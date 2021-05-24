今年WHA大會除了「台灣參與案」辯論，還有哪些重點需要關注？

文：林世嘉（財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（財團法人台灣醫界聯盟基金會主任）、丁威名（財團法人台灣醫界聯盟基金會副研究員）

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）是聯合國體系中健康議題的主責單位，每年5月在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（World Health Assembly, WHA），更是全球衛生治理事務的最高殿堂，各項議題的審議結果將牽動著全球健康政策的未來方向。而長年來「出席WHA」，也是台灣各界努力的目標。

WHO處理的議題遠不只有防疫，更牽涉到促進全球健康福祉、對抗全球健康不平等、推動新興醫療技術讓每個人都受益等議題，不論能否夠與會WHA、以及參加WHO的各項事務，身為國際社群的一份子，我們都應該對各界WHA的重點議題保持關注。

每年的WHA都將透過網路即時轉播（註1），對於有興趣觀看的讀者，本文將介紹今年大會上最值得關注的五大重點。

一、COVID-19疫情審查

議程17

內容：COVID-19疫情審查

討論時間：台灣時間5月25日（二）下午4點

在今年WHA上，最受矚目的焦點是議程17，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的審查工作。2020年的WHA上，會員國通過了WHA 73.1號決議，要求幹事長啟動審查工作，來改善未來全球衛生緊急事件的防範因應機制。

幹事長召開了3個獨立委員會（註2）來進行審查工作，審查重點包含：作為全球防疫基礎的《國際衛生條例》是否發揮適當效果、WHO與會員國間的協調與合作是否存在障礙、現有的緊急應變機制是否足以因應疫情等等。

自2020年至今，3個委員會已陸續發表了多份進度報告，報告不約而同地認為，WHO的能力嚴重受限，原因包含資金運用的權限不足、啟動國際合作的能力不足、既有國際條約如《國際衛生條例》和《WHO憲章》缺乏強制性機制與誘因等，使得WHO反應速度及協調能力嚴重受限。

此外，現有的預警機制在疫情初期，無法成功地迫使每個國家採取有效的行動（例如是否戴口罩、是否限制社交距離、是否限制旅遊），因此必須研擬更細緻的預警機制並給與更明確的指引。

最後，現行用於評估各國防疫能力的工具流於形式，某些取得最高分數的國家反而受到最嚴重的影響，委員會也建議採取「國家同儕評審」的方式來作為輔助評估機制。

關注重點：全球防疫機制的改革

上述三個委員會，預計於今年WHA中提出階段性的成果報告，可以關注幾個重點，一是病毒溯源及傳染途徑的相關討論；二是對後續全球衛生安全機制改革的建議，例如由歐盟高峰會為首倡議全球簽訂的「大流行防範條約」，就可能在會議中討論，並做為後續《國際衛生條例》的補充條文。

此外，下一屆的WHO幹事長選舉將於2022年舉辦，報告結論也不啻是對於當前WHO幹事長與團隊的「期中考」，也可能影響明年選舉的結果。

二、健康不平等／健康的社會決定因素

議程22.1

內容：健康不平等／健康的社會決定因素

討論時間：台灣時間5月31日（一）下午4點

儘管在WHO成立的74年以來，全球的健康標準已經有了飛躍性的成長，但這些成長「不患寡而患不均」，高收入國家民眾享受著更好的基礎建設（乾淨水源、具有感染控制能力的醫療機構、專業且充足的衛生工作者等等）以及更佳的健康狀況，但大量中低收入國家的民眾卻連最基本的藥品都難以取得。WHO憲章中提出的願景，迄今仍是可望而不可即。

疫情中的不平等：「疫苗民族主義」

議程22.1將討論全球健康不平等，尤其受到COVID-19疫情的影響，高收入國家與低收入國家之間、國家內部的高收入群體與弱勢群體之間的不平等，又更被凸顯。

疫苗的採購與分配更再次體現健康不平等的問題，今（2021）年1月執委會上，WHO幹事長Dr. Tedros在演講中指出「49個高收入國家已經接種了3900萬劑疫苗，而某個最為貧窮的國家僅取得了『25劑』疫苗」、「全球離災難性的道德崩壞只差一步」（註3）。

致力於達成「全球疫苗公平取得」的COVAX，便是為降低「疫苗不平等」所設立的機制，期望透過「高收入國家認購疫苗及捐款」與「低收入國家接受補助採買疫苗」，來讓COVAX掌握全球需求量、匯聚資金，並在疫苗上市後確保低收入國家可以取得足夠的疫苗。

然而，實際上已開發國家仍優先鞏固國內庫存，大藥廠也傾向透過私下雙邊合約進行交易，儘管COVAX已經自2月發放疫苗，並優先提供給中低收入國家，但COVAX已經出貨的5300萬劑疫苗、相較全球已經接種的近12億劑疫苗而言，仍只佔了極小的一部份（截至5月4日資訊）。

圖片來源：作者提供 COVAX運作方式

關注重點：全球如何行動改善不平等？

幹事長宣布2021年的世界衛生日（4月7日）將以「健康不平等」為主題，旨在讓各界注意到健康不平等議題對全球造成的影響與損害

在幹事長的倡議之下，已經有瑞典、紐西蘭與法國等國家，承諾將國內多餘的疫苗額度分享給COVAX。我們也可以關注，在本年度的WHA中，各國對於健康不平等、多邊合作機制上的承諾，如何轉化為系統性的具體行動。

三、健康的永續發展目標

議程14

內容：健康的永續發展目標

討論時間：台灣時間5月28日（五）下午4點

議程14將討論健康的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。SDGs是當前聯合國體系最重要的全球議程，涵蓋了從消除貧窮、消除飢餓、達成健康福祉、促進性別平等、促進包容與永續的經濟成長等共17個目標。

其中第三項SDG聚焦在「健康福祉」，包含了孕產婦與新生兒健康、傳染性疾病防治、非傳染性疾病、物質濫用、道路安全、達成「全民健康覆蓋」（台灣全民健保就是全民健康覆蓋的一種形式）等議題。

COVID-19重擊SDGs進展

儘管各國已經做出承諾要於2030年達成SDGs，但COVID-19的爆發不啻是對全球努力的重重一擊，除了「溫室氣體排放」的目標外，幾乎每一項SDG的進度都在2020年遭到了阻礙，而前述的第三項SDG更是首當其衝。

WHO連續兩年進行的調查發現（註4），因為疫情，全球有90％的國家的必要衛生服務受到干擾，20％的國家無法提供急診、重症照護與外科手術等緊急服務，33％的國家的醫藥品供應鏈受到影響。

聯合國報告（註5）則指出，在中低收入國家衛生體系受到疫情影響的情況下，這些國家孕產婦與兒童的死亡人數可能增加9.8％到44.8％不等；最基本的疫苗如白百破、麻疹、小兒麻痺等等的接種工作因為疫情而停擺，而使2400萬名兒童面臨風險；疫情也使愛滋病、瘧疾、結核病等等傳染性疾病也將捲土重來。

關注重點：全球如何重新啟動

面對種種令人憂心的趨勢，預計在今年的WHA中將進行系統性的檢視與審議，探討許多除了COVID-19以外的重要衛生議題，並討論全球應如何重新啟動，使SDGs的努力與進度回到正軌。

四、癌症與罕見疾病的新興醫藥品與技術

議程13.3

內容：癌症與罕見疾病的新興醫藥品與技術

討論時間：台灣時間5月24日（一）下午4點

WHO近年來對於新興技術的討論十分熱衷，例如2019年成立數位健康部門、2020年WHA通過《2020至2025年數位健康全球策略》，以此推動全球數位健康技術的發展。在今年的WHA議程13.3中，則將目光轉移到了癌症與罕見病的新興治療方式，並討論了近期有長足發展的細胞治療與基因治療。

細胞與基因治療進入WHO議程

相較於產業界更熱衷於討論如何擴大產業規模、增加合作夥伴，WHO更關注非傳染性疾病、癌症與罕見病的患者，在取得需要的衛生服務與製品時的公平性議題。

以糖尿病照護為例，並非每個國家都具有能力，向每個有需要的患者提供安全、有效而且可負擔的血糖檢測、胰島素與注射針具。許多衛生體系較脆弱的國家，往往有研發投資不足、供應鏈薄弱、國家缺乏管理能力與政策等等問題，而使得民眾在罹患非傳染性疾病、癌症與罕見疾病時更難以取得服務並恢復健康。

此外，如細胞治療與基因治療這類新興技術，各國的管理框架並不一致（甚至還未研擬完成），加上如專利壁壘、價格居高不下的限制，確保民眾取得安全、價格合理的新興技術亦成了WHO的重要議題。

關注重點：如何確保新興療法人人受益

WHO目前已經啟動了一系列工作，例如參與「醫藥品公平定價論壇」中的政策討論，促進各國承諾提升醫藥品的價格透明度（例如揭露研發成本、揭露訂價策略等）。

其次也將部分的癌症與罕見病藥物納入《WHO基本藥物標準清單》（WHO Model List of Essential Medicines），促進各國將這些藥物列入健保體系的採購與核銷程序。此外，針對較為先進的細胞治療或是基因治療，WHO 已經將部分療法如CAR-T免疫療法納入「WHO國際非專利名稱計畫」（WHO International Nonproprietary Names Programme, INN），統一療法中所使用的物質與名稱。

五、台灣參與案

議程1.4

內容：台灣參與案

討論時間：台灣時間5月24日（一）下午4點

以出席WHA為起點，並透過WHA爭取台灣參與更多WHO專業與技術性會議、甚至是成為全球衛生機制與網絡的一份子，仍應該是台灣參與全球衛生的重要途徑。在開議日（5月24日）的議程1.4中，預計大會就會審議「是否將台灣出席WHA案列入議程」，以及針對此議題進行的「二對二辯論」。

COVID-19證明全球團結抗疫的重要

COVID-19向全球揭示了，在這個交流更為密集的全球化社會中，迅速、透明與誠實的溝通與經驗分享，才是對抗疫情及各種健康議題的最強大武器。一個國家或許可以暫時地對抗某些疾病，但絕不可能永遠地對抗所有的疾病。即使是防疫模範的台灣，也在近期面臨了社區傳播的危機，COVID-19絕對不是最後一場全球大流行，台灣必須要加入WHO與各種國際機制，和全球合作對抗各種疾病。

台灣在第一時間對疫情的精準判斷，是我們將疫情拒於境外一年多的關鍵，在未來WHO與全球衛生的改革中，台灣的加入意味著更為多元的資訊來源、更準確的判斷。在與全球合作的同時，我們也能夠從WHO的各項機制與技術性會議中，取得第一手的資訊，讓台灣民眾受到更好的保護。

此外，台灣數位防疫與精準健康的應用，正符合WHO當前對新興技術的興趣，讓台灣分享我們成熟、豐富、尊重個人權利的數位健康應用經驗，將能為全球提供重要的參考。

而隨著全球衛生治理逐漸轉型，變得更為彈性、更重視公私夥伴關係，台灣更可以延伸我們在民間組織、學術單位與私部門的觸角，與全球衛生網絡達成更為緊密的合作與連結。

關注重點：除了友台聲援，更要關注全球健康福祉

今年的WHA，台灣受到的國際支持聲量更超過以往，G7外交部長會議聲明支持台灣出席WHA、法國參議院以全票通過支持台灣出席WHA的決議案、美國國務院發言人也公開支持「我們必須在世界衛生大會聽到台灣的聲音」，預計直到會前台灣仍會持續獲得更多支持。

不論是否成功出席WHA，我們仍應謹記台灣是全球的一份子，必須為全球的健康與合作提供貢獻，參與WHO、出席WHA固然是重要的目標；但我們真正應該著眼的，則是全球的衛生安全與民眾的健康福祉，這些議題的重要性更超越了WHO，也是全民可以共同努力的方向。

註釋

https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-fourth-world-health-assembly WHA直播網址 3個委員會名稱較冗長，全稱分別是「大流行防範因應獨立委員會」（Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, IPPR）、「COVID-19因應行動中之IHR功能審查委員會」（Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations (2005) during the COVID-19 Response）和「WHO緊急衛生事件計畫獨立監督與諮詢委員會」(Independent Oversight and Advisory Committee for the WHO Health Emergencies Programme, IOAC) https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board 幹事長於第148屆執委會開幕致詞 https://www.who.int/news/item/23-04-2021-covid-19-continues-to-disrupt-essential-health-services-in-90-of-countries WHO針對各國衛生服務停擺的調查 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-03/ 聯合國2020年全球SDGs進度報告

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航