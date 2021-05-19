盼修補社會撕裂？教廷「爆冷」委任周守仁為香港新主教

（德國之聲）梵蒂岡昨（18）日正式委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁神父，為天主教香港教區下一任主教。這一任命受到外界關注，被看作是試圖修補北京與香港兩派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示願「擔當橋梁角色」。

天主教香港教區5月17日公佈，教宗方濟各已任命耶穌會會士周守仁為香港教區下一任主教。據媒體報導，周守仁現年62歲，出生於香港，有心理學和神學背景和哈佛大學博士學位。他目前是耶穌會中華省會長和華仁書院校監，其祝聖禮將於今年12月4日舉行。

自2019年1月天主教香港教區前主教楊鳴章病逝後，主教一職一直空缺，榮休主教湯漢樞機被教廷任命為宗座署理。對於教廷的此次委任，多家媒體形容「爆冷」，因為此前盛傳主教接任者可能是被視為「開明派」的教區輔理主教夏志誠，或者被視為「親京派」的教區神父蔡惠民。

據《香港電台》報導，周守仁近年多次就政治事件表態。2019年反修例（反送中）事件中，他曾在社群網站撰文指「年輕一代為香港的未來以行動向政府表達訴求，使人動容」。他在去年接受媒體採訪也說，他內心深處有「香港人」和「中國人」的身份認同，表示提出「香港獨立」是犯法，學生要知道法律後果，但也需要理解為何有人認為香港需要「獨立」。

梵蒂岡《亞洲新聞》的報導指出，作為耶穌會省會長，周守仁與中國有友好關係。2020年在大陸疫情期間，他的會省與美加耶穌會，向湖北省提供了醫療援助和捐款。

Photo Credit: AP/ 達志影像 湯漢（左）、周守仁（中）、夏志誠（右）

「理想人選」

香港宗教界人士表示，梵蒂岡在新主教人選上，希望平衡北京及香港兩派教友的看法，而性格溫和、主張溝通的周神父是合適的人選。《亞洲新聞》報導稱，香港多位教友和神職人員對教宗的任命反應正面，認為是「一個智慧和平衡的選擇」。

據《明報》報導，2019年反修例運動中，周守仁堅持聆聽學生，他也曾在去年11月接受《明報週刊》採訪時稱，自己是「擔當橋梁角色」，「我的言論可能兩面不討好，但是至少令橋梁兩端的人有機會走到中間，不然，這個社會就沒有前途」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 反送中運動後，香港社會嚴重撕裂，周之後的舉動值得關注。

據《明報》報導，天主教中國教會相關問題專家、香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授林瑞琪稱，「周守仁絕對是理想人選」， 2019年後，教會最大難題是黃藍撕裂（民主派及其支持者被稱為「黃絲」力量，建制派以及親北京、撐警的被稱為「藍絲」勢力），很頭痛如何能讓「黃藍好好坐低溝通」。林瑞琪說，他認為周守仁有胸襟，肯聆聽別人意見、與人討論，相信上任後可發揮優點。

前特首曾蔭權也對香港《明報》表示，「作為華仁舊生，這消息給我帶來無限歡欣和感恩之情」。

「謹慎也是一種美德」

據《法新社》報導，在週二記者會上被問及計劃如何處理香港本地與中國內地主管關係時，周守仁回答道， 「宗教自由是一項基本權利。我們希望通過我們與政府的對話來提醒政府不要忘記這一點」。在被問及如何看待中國內地有教堂被拆毀時，他表示對此感覺不好，但「我不會使用『壓迫』一詞」。

在被問道如何看待外界針對中國處理宗教問題的質疑時，他謹慎作答：「我不認為我應該對像中國這樣我並不完全懂的問題表態，我不夠瞭解情況。」他也稱，「並不是我害怕，但我相信謹慎也是一種美德」。

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