一圖看懂 Thunderbolt 擴充底座：串連各種電腦周邊，到哪都派得上用場

Thunderbolt 推出超過十年，我們曾經介紹過 Thunderbolt 的驚奇進化之旅，以及 intel 如何十年磨一線。歷經不斷地進化，Thunderbolt 已演變成能夠整合資料、影音、電力等多元傳輸介面，無論是外接硬碟、鍵盤滑鼠、螢幕等周邊裝置，都能透過同一條傳輸線搞定，還能同時為筆電充電。

認明 EVO 標章就有 Thunderbolt

Thunderbolt 目前已進化到第四世代，最新的 Thunderbolt 4 具有 40Gbps 超高傳輸頻寬，可以同時輸出兩個 4K 或是一個 5K 解析度畫面，還有雙向電力傳輸功能，除了可以像 USB 一樣為外接裝置提供電力，也可以在使用中同時替筆電充電。

不可否認的，在 Thunderbolt 3 推出之前 Thunderbolt 的普及度不高，只能在少數高階筆電上看到它的身影，但在 Intel 於去年底推出第 11 代 Core i 系列筆電之後，越來越多中價位筆電都會搭載 Thunderbolt 4。只要認明機身上貼出的 EVO 認證標章，就能確定具備 Thunderbolt 4 的功能。

Thunderbolt 4 是 EVO 認證的必要項目，代表通過認證的筆電具有完美的 Thunderbolt 4 相容性，不但能夠支援各種Thunderbolt 4 周邊裝置，也能向下支持Thunderbolt 3 與 USB。

目前市面上已經有超過一千個以上的產品，通過 Intel Thunderbolt 認證，包括筆電、Cable、Dock 等，擁有最寬廣的相容性。

認明筆電機身上的 EVO 認證標章就可以使用最方便的 Thunderbolt 4。

Kensington SD5600T 動手玩

接下來就直接來看看採用 Thunderbolt 4 介面的擴充底座，到底能帶來什麼樣的優勢。

以 Kensington SD5600T 為例，雖然是採用 Thunderbolt 3 規格的擴充底座，但是可以完全相容於 Thunderbolt 4 筆電，而且提供 15 合 1 超豐富的連接功能，更支援 UHS-II, SD 4.0 超高速 SD、Micro SD 讀取功能，使用者還可以根據桌面環境，選擇平放、直立或懸掛等擺放方式，搭配變壓器使用，除了供應底座本身的電力，還能向電腦穩定供應 100W 電力進行充電。

Kensington SD5600T 的配件相當豐富，有擴充底座本體、Thunderbolt 傳輸線、變壓器、美規與歐規電源線、立架等。

搭配腳架就可以直立擺放，節省桌面空間。

在擴充底座的背面有著連接至電腦的 Thunderbolt 端子、有線網路與 5 組 USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 等端子，2 套畫面輸出端子（每套可在 HDMI 或 DisplayPort 之間則一使用）最高可以在連接單一螢幕時輸出 5K、60fps 解析度，或是在連接兩個螢幕時輸出 4K、60fps 解析度。

至於前側面板，則有支援 UHS-II, SD 4.0 規範的 SD、Micro SD 讀卡機（讀取速度高達 312MB/s），以及 USB 3.2 Gen2 (10Gbps)、USB Type-C (10Gbps)、耳機等連接端子，功能非常豐富。

Kensington SD5600T 將主要的連接端子都放在背面，有 2 組影音輸出與 5 組 USB，可以連接螢幕與鍵盤滑鼠等裝置。

正面還有耳機孔、 2 組 USB 與 SD、Micro SD 讀卡機，方便連接各種周邊。

因為 Thunderbolt 已經大幅降低連接電腦的複雜度，所以 Kensington SD5600T 的安裝過程變得相當簡單。我們先接上電源與兩組螢幕與網路之後，把 USB 鍵盤與滑鼠接到後面，最後再用 Thunderbolt 傳輸線接到筆電，就可以讓筆電變身超級工作站。

這時候筆電不但可以使用內建的螢幕，還可以將畫面延伸到兩個外接螢幕，大大增加工作空間。如果需要連接隨身碟或硬碟，也可以直插入擴充底座前方的 USB，不需佔用筆電上的 USB 端子，滿足連接多種裝置的需求。

筆電也能在使用的同時充電，隨時保持滿滿電力，開會或是外出時只需拔下一條 Thunderbolt 傳輸線就可以把電腦帶著走；回到座位後也只需要插上一條 Thunderbolt 傳輸線，所有外接裝置與螢幕就可以馬上恢復運作。

Kensington SD5600T 的電力輸入除了可以提供本體運作所需，也扮演了為筆電充電的重要角色。

螢幕、網路線還有 USB 裝置通通接到擴充底座。

連結完成後，只需將一條 Thunderbolt 傳輸線接到電腦就完成了。

輕鬆組成三螢幕的工作環境，並連接多重 USB 裝置與穩定的有線網路。

畫面能夠同時輸出雙螢幕 4K、60fps，使用者可以在最高畫質的環境下工作。

Thunderbolt 可說是現今最先進與最方便的連接方式，搭配 Intel EVO 認證的筆電更是可以完整享受 Thunderbolt 帶來的便利性，讓使用者能更便捷地連接各種外接螢幕與周邊設備，生產力與工作效率如虎添翼。