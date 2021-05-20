【專訪】紀駿輝：台灣忽略了絕大多數的新冠病毒是由無症狀感染者所傳播的

文：William Yang

受訪對象：紀駿輝（美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任，長期研究台灣公共衛生相關議題）

德國之聲：台灣過去一年來被全球視為對抗新冠病毒的成功典範，但過去一週卻開始出現大量的本土案例。您認為可能造成這個現象的主要因素是什麼？

紀駿輝：這個現象的根本原因非常複雜。自疫情爆發以來，台灣透過嚴格的邊境把關，及人民在國內嚴格遵循戴口罩跟保持社交距離等準則來做好防疫措施。這些做法使台灣在2020年4月中旬之後，有超過200天沒有本地病例。

然而，台灣成功的防疫也使台灣人迅速進入所謂的後流行病的生活模式，台灣人過去一年多基本上過著非常正常的生活。但在政府嚴守邊境的同時，台灣的經濟命脈仍然非常重要。

台灣必須繼續維持其商業交易，特別是貨物出口。因此，為了配合商業航班，台灣的中央流行疫情指揮中心上個月放寬了對機師和空服員的檢疫要求。

雖然目前無法完全確定本土疫情的來源，指揮中心也在努力進行廣泛的接觸追蹤，試圖將所有的病例串連起來，但最有可能的情況是，這波本土疫情源自於染上新冠病毒的華航機師，但我們無法清楚瞭解這些機師可能透過哪些途徑將病毒散播至社區。

德國之聲：這波本土疫情中，目前被檢驗出來的病毒排序都顯示，主要是英國的變種病毒。您如何看待台灣在對抗傳播更快速的變種病毒帶來的威脅？

紀駿輝：今（2021）年1月下旬，台灣桃園的部桃醫院經歷了一次院內的群聚感染，那是台灣第一次遇到來自美國的變種病毒。該變種病毒的傳染性已經超過了最原始的新冠病毒冠，而大多數台灣人與政府官員在應對群聚感染時，仍是仰賴他們去（2020）年處理第一波感染潮的經驗。

與世界上大多數國家不同的是，台灣在今年1月之前沒有應對變種病毒的經驗。這一次，透過華航的機組員，B117的英國變種病毒進入台灣。大多數的台灣政府官員和普通民眾幾乎沒有處理英國變種病毒的經驗，所以他們對變種的傳播速度感到震驚。

在一些機組員違反了政府的檢疫規定後，英國變種病毒很可能因此被傳入社區。由於台灣已經享受了9到10個月的正常生活，指揮中心也不再需要嚴格的執行防疫的安全準則。這為英國變種在台灣迅速傳播提供了條件。

有鑑於台灣在去年的第一波中成功地控制了病毒，一般公眾和政府在某種程度上，忽視了學習世界其他國家在去年對抗疫情中發展出來的新知識的必要性。

德國之聲：台灣在對抗疫情方面，可能還遺漏掉了哪些重要的新知識？

紀駿輝：其中一個重要的新訊息是，到目前為止，台灣的大多數人都不清楚，絕大多數的新冠病毒是由無症狀感染者所傳播的。此前，台灣主要依靠在學校丶公共場所或捷運站測量體溫當作是評斷哪些人可能染疫的標準，但通過測量體溫可能只能抓到其中的10％左右的確診案例。

絕大多數人從感染新冠病毒的那一刻起，到他們出現症狀的頭兩天，都是具有高度傳染性的。平均而言，被感染的人約有10至12天都具有傳染性。絕大多數新冠病毒感染者在未出現症狀時便具有傳染性，一旦他們出現症狀後，他們通常還會有2到3天是具有傳染性的。

美國的數據統計，約60％到80％的新冠病毒是由無症狀感染者所傳播的。台灣需要迅速調整其防疫措施，我認為台北市和新北市將預警級別提高到三級是非常準確的作法。

此外，美國的經驗也顯示，大概有40％左右的感染者是沒有症狀的，而最終出現症狀的60％的感染者中，約有40％的人症狀是輕微的，只有約20％或更少的人會出現更嚴重的症狀。

總的來說，一旦病毒進入社區，就很難控制它，這就是為什麼世界上許多國家，當他們處於疫情的高峰時，防止疫情惡化的唯一方法是通過某種形式的封鎖。

去（2020）年，我曾敦促台灣的同僚加緊努力開發國內疫苗，並盡力獲得國際疫苗。不幸的是，台灣似乎成了自己成功的受害者。由於台灣如此成功，大多數政府官員和普通民眾都沒有感受到接種疫苗的急迫性。

如果我們用曲線圖來描繪台灣的防疫過程，台灣在前半段通過非常強大的防守達到非常好的防疫效果。但為了贏得比賽，台灣現在必須在下半場發動進攻，而這就是接種疫苗。

德國之聲：您認為台灣在本土疫情爆發後，應該透過哪些手段來避免疫情持續擴散？

紀駿輝：我認為台灣需要盡快為高風險的人民接種疫苗，這其中包含航空業的機師與空服員。如果這些飛行員都接種了疫苗，台灣可能根本就不會出現現在所面臨的本土疫情。

機師和空服員是台灣的高風險群體。即使台灣有9到10個月沒有本土病例，但最有可能將病毒帶入的群體仍是機師和空服員。台灣政府在縮短他們檢疫要求的同時，卻仍要求所有入境的旅客接受更嚴格的檢疫。

在未來兩周內，我認為嚴格執行與室內集會相關的規定是首要任務，這包括限制室內集會的人數，並要求他們在室內集會時戴上口罩。我認為大多數台灣人現在都不去餐館或百貨公司，也不使用公共交通工具。我對大多數台灣人有信心，相信他們能在這次的本土疫情中堅持遵守規定。

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核稿編輯：翁世航