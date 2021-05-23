2021/05/23,
職場

中國網路三巨頭BAT、後起三秀TMD如何防弊，有哪些地方值得借鏡？

中國網路三巨頭BAT、後起三秀TMD如何防弊，有哪些地方值得借鏡？
Photo Credit: 中央社（中新社提供）

我們想讓你知道的是

我們來看看中國三大網路巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）跟後起三秀TMD（今日頭條、美團、滴滴）在防弊上有什麼共同點、有哪些地方值得借鏡。

2021年2月，中國網路巨頭騰訊在官方公眾號《陽光騰訊》發布了反舞弊通報，自揭瘡疤地展示了違反「騰訊高壓線」的各式案件詳情與統計資訊。自2019年第四季至發布當時，騰訊已調查60餘起弊案，結果100多人遭辭退、40多人移送公安，甚至公布了其中22件弊案的員工全名與手法，並公告新增了哪些永不合作的外部供應商。

現代公司雛形、內部控制、舞弊風險管理等概念，多起源於西方國家，但在弊案頻傳的中國，不少知名企業在防弊上已熟能生巧，少數領域還超英趕美，看來久病真能成良醫。

難以置信嗎？我們來看看中國三大網路巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）跟後起三秀TMD（今日頭條、美團、滴滴）在防弊上有什麼共同點、有哪些地方值得借鏡。

獨立運作的專責查弊團隊

查弊團隊若想無礙地「上窮碧落下黃泉」，老虎蒼蠅一起打，查到動搖國本也再所不惜，除了成員得有高超查弊技巧跟豐富經驗以外，能直達天聽、高層力挺更是不可或缺。所招募之成員多具司法調查背景（如公安、檢察官），因此拷問嫌疑人的威力特強，心理素質不夠的舞弊犯馬上就投降了。

前述的公司中，專責又獨立的查弊團隊幾乎是基本配備，像是百度的職業道德建設部、阿里巴巴的廉正合規部、騰訊的反舞弊調查部、滴滴出行的風控合規部、美團的安全管理和監察部，都屬於此類。只有今日頭條仍交由負責內部稽核的內審部處理。

定期公告調查結果

發現舞弊事件的員工或外部合作夥伴，如果認為舉報機制沒用，檢舉了也是被吃案甚至被挾怨報復，自然無法助防弊一臂之力。因此，定期公告舞弊調查與處置結果，可以宣示公司對防弊是「玩真的」，儘管放馬舉報吧！

這些公司的公告，多是對外公開，頗有刮骨療傷之感。

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圖片來源：美團點評公告（作者提供）
五知道聽起來像是不知道？

而字節跳動（今日頭條母公司）目前調查結果僅於內部公告。

搭配不落俗套的防弊教育

如何把防弊講得有趣、引人入勝，好在過程中植入一些誠信種子，在關鍵時刻發揮作用，一直都不容易。令人十分訝異的是，這些中國公司做得還真不錯，而且創意十足。

它們的公眾號中，內容都十分生動有趣。以我最喜歡滴滴的版本（滴滴清風）為例，裡面有非常多故事型的文章，像是舞弊調查員的心聲，以及陽光小桔人（廉潔模範）的表揚，完全不是硬梆梆的八股說教。

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圖片來源：滴滴清風
用心經營的滴滴清風

其它如今日頭條內審部至香港廉政公署交流、美團將4月28日訂為「文化價值觀日」並推展一系列廉潔宣傳活動等，都是型塑誠信文化的有趣作為。

不單打獨鬥，一起打群架

一群人才能走得遠，中國的各大企業紛紛抱團建立反腐合作平台，像是「陽光誠信聯盟」、「企業反舞弊聯盟」，一起研究如何查弊、共同調查、甚至共享黑名單，一旦有員工在聯盟中的某公司舞弊，之後無法至聯盟中任何一個公司任職。

最重要的一塊拼圖：法治

可惜的是，中國的防弊環境缺少了最重要的一塊拼圖──法治。

這些查弊高手再強，也無法對付自己的老闆。老闆指示財報舞弊坑殺投資人，或是透過併購掏空公司，再厲害的查弊團隊也束手無策，也難怪會被戲稱為錦衣衛。

因此，整體的法治與監管環境才是最後一道防線，而在人治凌駕於法治的中國，這道防線顯然很難發揮作用。

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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