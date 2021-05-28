當男同志暢聊情慾，女同志社群卻無法沾染任何肉慾形象？

文：蔡沛軒

想到女同志，你腦中浮現的是什麼形象？愛貓、文青、寫詩？從女同志的情慾寫真，想要帶你去思考女同志社群內，隱晦談性、避免談性的圈內文化。

「男同志的寫真超級多，為什麼女同志就沒有半本？」

作為女同志，這不只一次是我發自內心的疑惑，眼看身旁的男同志友人暢聊推特網黃[1]、 三溫暖及按摩室奇遇，打開交友軟體又是一具又一具的肉身閃過，然而想起圈內文化卻總是充滿詩集、鋼筆、咖啡及貓的印象，無法沾染任何肉慾的形象。

文青似乎成為了女同志圈內較鮮明的記憶點，詩書文藝與開放的情慾展演間有一大段距離，更別說可以在交友空間自在展演身體。平平都是同志，這種極端的情慾文化為何會被建構出來？

一本女同志寫真造成的拉子情慾風浪

女同志Youtuber歡歡在去（2020）年拍攝了一本情慾寫真[2]，內容包含了女同志之間大膽且直接的情色影像、三人的情慾流動。

除了想要一解女同志文化的TP認同迷思[3]外，她希望自己能當第一人，為其他潛在的、也想自在展現自己的女性撐出空間，讓這個世界能容納多元紛陳的身體，並且帶來女性及女同志的情慾解放。

但是在女同志圈內引發的討論，卻非作者期待的破除迷思、自我賦權，實際上受到的抨擊無窮無盡[4]。

從Dcard上的發文者到附和的匿名留言，都針對著當事者的私人感情到展現身體進行檢討，無論是無視其理念及藝術價值、直言這是純然的色情，或是憂心3p、露三點將使同志圈的污名更嚴重，都呈現了女性情慾展演受壓抑的現實，揉雜了同志議題的複雜性後，更顯現了女同志情慾難以公開討論的困境。

這本內容情色、露骨的寫真，正是挑戰了女同志社群的道德底線。

過往總是以「唯美、藝術」點到為止的拉子情慾，第一次被拿掉這層曖昧朦朧，以非男性想像、男性視角的情慾姿態呈現，撞上了過去圈內較為保守的文化後，也帶出社群面對情慾不夠友善的現況。

無所遁逃的女人命：情慾真空室如何建造一個女同志？

在女性的成長過程中，從來不會接受情慾澆灌及探問。相比齊聚一堂暢聊打手槍、A片、黃色笑話的男性同儕，父母師長從小就避談女性的性事，大腿以上是不能討論的下流，遑論潔白內褲裡的濕潤透明。

多數女人在這樣的情慾真空室裡生長，失去了逐步瞭解、探索性的可能。女同志從小身為女孩，也接收這樣的觀念，被迫與自身情慾疏離，而當他們終於進到女同志群體，同樣得面對集體社會對「女人自主的性」所抱持的不友善。

身為女性、又是同志的現實卻是：在異性戀文化裡，我們成為了被狩獵的對象，總是有男人急迫的想讓女同志嚐嚐陽剛口味，急著把我們「導正」成一個異女。因為主流社會厭女又恐同的文化擔驚受怕，唯恐自己成為下一個被當作娛樂話題[5]傳播的對象。

在這樣的情況裡，女同志失去了展演情慾的安全空間，同時失去了自在展現性慾的能動性，除了得面對圈內隱晦談性的文化，還得躲避男性亟欲侵犯、掠奪的目光，想盡辦法才能保有僅存的自主交友空間。

拉子社群的反對：當情慾必須曖昧朦朧

女同志社群中，較為重視精神及情感面的交流，異於交友方式以視覺導向、身體情慾為大宗的男同志，當男同志徘徊於三溫暖、健身房之中時，女同志還在開彼此「去夜店不會跳舞」的玩笑。

女同志的情慾文化沒有清楚的歷史得以追溯，並非因為她們「真的沒有性慾」，而是由女性被迫壓抑情慾的常態與 女同志圈內的情慾文化交織而成。

早期的線上女同志交友空間並沒有完全排除情慾，從BBS時代以「厭棄／反拒將女人視為妻子的異性戀生殖機制之動物園的壞女兒們[6]」為號召的壞女兒站，到代表「我是拉拉」的5466站內徵姦版[7]，都開放了給予使用者徵求ons、床伴或是其他情慾流動可能的空間。

然而在BBS逐一關站後，女同志的情慾空間受到大幅限縮，2Girl使用者少、不允許直接的性邀約，一直到PTT拉版上爆發約炮文的爭議[8]，渴望情慾的女同志被一腳踢出圈內社群後，女同志的情慾文化開始走向更為私密、小群體的形式，只能透過約炮群組或社團等更低調的方式運作。

這些經驗發展成了今日較為隱晦、壓抑的情慾文化，去性化的追求彷彿成為了某種女同志的特徵。

即便近幾年出現了交友拉子、濡沫[9]這類更為多元的情慾空間，談性的先決條件仍舊得先包上文藝的外皮，使用「徵溫暖」替代「約炮」、「一夜情」，隱晦而曖昧的文法成為了情慾流動的門檻，拉子並非一開始就擁有約炮的權利，而是必須在朦朧不清的字裡行間，辨別出其中的情慾色彩。

現有情慾空間打造：女同志情慾該如何走出自己的歷史？

擁有情慾需求的女同志在種種追捕之下，雖然已經發展出了如「濡沫」這類以性少數為主要使用者的交友論壇，但是以線上網站 為主、缺乏實體情慾交友空間的現狀，同樣反映了當今女同志所遇到的難題。

在大眾面前、每一次同志大遊行現場，女同志依舊難以被看見。對於男同志而言，消除性汙名為長久以來的重要議題，在女同志眼中，則必須從被排除的過往中找回自己的歷史。

女同志的身分及情慾需要現身，卻又得面對被看見之後可能引發的危險，身為在主流社會中被慾望、被凝視的客體，女同志該走到哪一日，才能夠拿回自在展現情慾的主體性？

從壞女兒、5266到現在的濡沫，在每一次被追趕、踢除之後，再度打造新的情慾空間時，仍舊期待社會給予更多的友善及尊重，回頭看向女同志社群，更是希望其中能擁有更多元、包容的胸懷，在恐同、厭女、恐跨的社會中，撐起一片對性少數族群而言同樣安心自在的交友空間。

註解與參考資料

[1] 網黃：透過在社群平台上透過分享情慾、性相關影音、照片獲得知名度及點閱率的角色。

[2] 歡歡，〈測謊機實測！拍女女寫真假戲真做？【ft. Mo 小黃】｜歡歡【talk】〉，2020。取自：

[3] 女同志文化中的身分認同，有一迷思認定T（行為／表現／打扮／形象較陽剛者）應為性關係及親密關係中的主動方，然而在女同志實際的互動中並未受此限制，也並非使用身分認同作為關係中角色定奪。

[4] 在寫真的資訊公開之後，連同檢討當事人感情狀況的言論，Dcard上的匿名發文及留言都帶到了對當事人裸露身體、拍攝寫真的批評。〈彩虹版－商業型情侶〉，Dcard，2020；〈彩虹版－彩虹🌈情侶～人家爽就好，人身攻擊不會讓你顯得比較高尚〉，Dcard，2020。

[5] 2019年，youtuber「bump男人幫」拍攝「惡整約炮妹」影片，旨為教訓隨便的女人，要求女性應保護好自己的身體不該亂搞。

2020年，youtuber「黃氏兄弟」瑋瑋因在男同志交友軟體進行性邀約，遭到鏡週刊爆料，也使本人被迫於家人及社會大眾面前出櫃。

[6] 「daughters against wife's zoo」為當時壞站的介紹。

[7] 早期女同志情慾空間可參考〈Les Trash Talk–4 台灣女同志（舊時）的網路情慾空間〉，濡沫，2018；〈[專訪] 潤滑液男孩Ｘ濡沫站長Shin〉，濡沫，2019。

[8] 2015至2016年時，PTT拉版曾發生「可不可以在拉版發約炮文」的爭論，最後版主以「站規明文禁止性邀約」為由禁止發文，討論的過程包含「擔心找真心的女同志將無處可去」、「這裡是學術網路」等言論，也顯現了當時拉版恐性、排性的狀況。

相關發文可參考：〈[話題] 一夜情 相關說明〉，批踢踢拉版，2015；〈[心情] ons、約炮不應該存在於拉版〉，批踢踢拉版，2015；〈[話題] 約炮文的討論〉，批踢踢拉版，2015；〈Les Trash Talk–5 被滾出去，所以更不能丟失溫柔〉，濡沫，2018。

[9] 「交友拉子」為2017獨立架站的性少數交友空間，於2019年轉型為功能更多元的論壇「濡沫」。

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航