2021/05/19,
國際

新加坡不滿新德里首席部長「新加坡變種病毒」 言論，印度外交部長急滅火

新加坡不滿新德里首席部長「新加坡變種病毒」 言論，印度外交部長急滅火
新德里首席部長凱吉里瓦爾（Arvind Kejriwal）。Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

印度爆發大規模疫情後，新加坡的官方與民間給予了許多物資上的援助，因此對於新德里首席部長凱吉里瓦爾發表「新加坡變種病毒」 的言論，許多新加坡人民感到不滿。

新加坡《聯合早報》19日報導，新加坡外交部19日召見了印度駐新加坡最高專員古瑪蘭（P Kumaran），對新德里首席部長的「新加坡變種病毒」言論表達關注。

新德里首席部長凱吉里瓦爾（Arvind Kejriwal）18日在在臉書和推特上發文稱，在新加坡發現的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒尤其會傷害兒童，可能導致印度出現第三波疫情，因此凱吉里瓦爾呼籲中央政府立即暫停往返新印的航班。

對此新加坡外交部19日發布的文告指出，凱吉里瓦爾在發表了毫無根據的指控，外交部對此感到遺憾。新加坡外交部的文告寫道：「如此有名的政治人物在做出這種指控之前，沒有查清楚事實，讓外交部感到失望。」

新加坡外交部引述衛生部18日發布的文告澄清，「新加坡變種病毒並不存在」，而近幾週出現的病例感染源頭，是最初在印度發現的B16172毒株。

由於最近印度爆發大規模疫情後，作為印度最大外資來源國的新加坡，新加坡政府在4月28日也出動了運輸機，把256個氧氣筒運送到印度，而且也有民間團體主動提供援助，如捐贈氧氣機。因此對於凱吉里瓦爾的言論，許多新加坡人民感到不滿。至截稿前，凱吉里瓦爾未公開回應此次外交風波。

南華早報》報導，印度總理莫迪政府對於凱吉里瓦爾言論感到不滿，外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）則澄清，凱吉里瓦爾的言論並不代表印度，兩國外交部周三下午表示，古瑪蘭已告訴新加坡官員，凱傑里瓦爾無權就COVID-19變種病毒或民航政策發表講話。

印度外交部長蘇傑生在推特寫道，印度相當讚賞新加坡在南亞國家對抗第二波COVID-19疫情浪潮時，發揮了區域物流樞紐和氧氣供應商的作用，說明了新加坡與印度之間的特殊關係，並再次強調凱吉里瓦爾的言論並不能代表印度。在今年4月，印度空軍出動C-17運輸機，從新加坡樟宜機場空運4個用於儲存醫用液氧的大容量氧氣罐，以緩解印度急缺氧氣機設備的窘境。

對於蘇傑生的回應，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）醫生也在個人推特帳號轉發了蘇傑生的帖文，並寫道：「感謝蘇傑生讓我們集中精力解決各自國家的局勢，並互相幫助。在所有人都安全之前，沒有人是安全的。」

中央社》報導，根據新加坡衛生部的通報，19日境內新增38人確診，包括34起社區病例及4起境外移入，全國累計6萬1689人確診，病故人數維持31人。目前新加坡共有19個感染群，包括與樟宜機場第3航廈日前確診清潔工相關的感染群。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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