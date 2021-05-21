飛彈、資金、軍火——誰在背後支持哈瑪斯？

文：David Ehl

很多德國媒體曾經稱哈瑪斯是一個激進的伊斯蘭組織。最近，隨著加薩地帶衝突升級，媒體通常稱哈瑪斯為伊斯蘭恐怖組織。大多數西方國家的政府，包括歐盟和美國，都將其列為恐怖組織。挪威和瑞士是少有的例外。這兩個國家都採取了嚴格的中立立場，並與這個自2007年以來一直控制著加薩地帶的組織保持著外交關係。

哈瑪斯簡史

哈瑪斯成立於20世紀80年代，自成立以來一直反對阿拉法特（Yasser Arafat）的巴勒斯坦解放組織（PLO）。有人說，為了建立一個與巴解組織抗衡的組織，以色列政府在哈瑪斯成立之初為其提供了資金——但是沒有任何證據支持這一說法。

與巴解組織不同，哈瑪斯不承認以色列的合法存在。其組織徽章刻畫了耶路撒冷的岩石圓頂，以及將以色列、加薩和西岸整個作為巴勒斯坦國的領土輪廓。

1993年，阿拉法特與以色列通過簽訂《奧斯陸協定》達成和平，結束了1987年開始的武裝衝突。哈瑪斯拒絕承認這一和平協定，繼續對以色列進行恐怖襲擊。

2006年，哈瑪斯贏得了加薩的選舉。2007年，哈瑪斯在與法塔赫的一系列衝突中獲勝。自此以後，西岸繼續由阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導的溫和派法塔赫控制，而加薩地帶則由哈瑪斯控制。

哈瑪斯繼續從加薩地帶對以色列發動戰爭，聲稱其行動是為了「自衛」。2008／2009年、2012年和2014年，哈瑪斯與以色列發生了激烈的武裝衝突。

加薩地帶什麼樣？

加薩地帶是世界上人口最稠密的地方之一。它與以色列和埃及毗鄰的海陸邊界戒備森嚴，在很大程度上限制了它的經濟發展。加薩的大部分人口生活在極度貧困中，依靠國外的人道主義支持度日。

哈瑪斯經常從居民區內向以色列發射火箭炮，並在居民公寓樓內設立指揮所。這種做法實際上是利用平民作為人肉盾牌。哈瑪斯一直在秘密挖掘地下隧道，偷運武器到加薩。武器走私主要來自埃及，儘管埃及政府一直在予以打擊。

誰在支持哈瑪斯？

卡達是哈瑪斯最重要的資金援助者和盟友。2012年，卡達埃米爾阿勒薩尼（Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani），成為第一個訪問哈瑪斯政府的國家元首。到目前為止，這個君主制酋長國已經向哈瑪斯提供了18億美元援助。以色列希望卡達能夠加入美國調停下的《亞伯拉罕協議》，並與之建立外交關係。

哈瑪斯也得到了土耳其的支持。就在哈瑪斯向以色列發動火箭襲擊前夕的會談中，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示了對哈瑪斯領導人哈尼耶（Ismail Haniyeh）的支持。

哈瑪斯還得到了一系列非國家機構和基金會的支持，其中一些來自德國。據德國《明鏡週刊》報導，來自德國的組織對哈瑪斯的捐款越來越多。

哈瑪斯的火箭炮來自哪裡？

過去幾天，從加薩地帶向以色列發射的火箭炮數量達到了前所未有的水準。上週二，哈瑪斯宣稱它在幾分鐘內發射了130枚火箭炮，試圖突破以色列的鐵穹防禦系統。鐵穹防禦系統仍然比哈瑪斯技高一籌，但也昂貴得多。

上週五，以色列軍隊報告說，從加薩地帶發射過來的火箭炮多達1800多枚。

多年來，哈瑪斯的火箭炮都來自伊朗。中東導彈技術專家欣茨（Fabian Hinz）告訴德國電視二台（ZDF），加薩的各類組織都擴大了他們的彈藥庫，擁有數以千計的導彈——以色列媒體也證實了這一點。

上週，《耶路撒冷郵報》援引以色列情報部門的消息稱，估計哈瑪斯擁有5000－6000枚火箭炮。與哈瑪斯合作的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，估計也擁有8000枚火箭炮。

欣茨說，伊朗的火箭炮曾經通過蘇丹和埃及走私到加薩。然而，自從蘇丹獨裁者巴希爾（Omar al-Bashir）於2019年被趕下台以後，這個通道變得日益困難。據稱，在外部援助之下，哈瑪斯現在開始在加薩自製火箭炮。

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