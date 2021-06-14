中國網友不懂「鮭魚之亂」，因為他們根本無法改名字

前不久台灣全島爆發一場「鮭魚之亂」，起因是某家壽司店推出的優惠活動，名字中帶有「鮭魚」二字，則可以免費用餐，很多台灣的年輕人都興致勃勃前去改名，其中大部分都是學生，引起網友的反思，認為這些年輕人，為了貪小便宜，連名字都可以不要，實在不妥。

亦有年輕人回應說：享受優惠只是一部分，只是覺得趁著年輕想要瘋一把。「鮭魚之亂」甚至登上中國的微博熱搜，可想而知，中國網友又是一陣不理解的嘲諷，因為中國人非特殊情況，是不能改名字的，改名的過程也極其複雜。

中國人改名字需要到戶籍地報到，除了需要身份證件和派出所提供的無犯罪證明外，還要提交改名申請書，不同的城市派出所要求的資料略有差異；基本上，只有名字中帶有生僻字、名字或諧音帶有侮辱性，又或單位中有多人重名的特殊情況才能改名字。

辦理人先寫好自己的改名申請後，交給戶籍管理部門，辦事人員會先一步審批改名理由是否真的「特殊」，這是一種很主觀的判斷，很多人在第一關就直接被拒絕，連申請都無法提交。被拒以後，個別非常堅定想改名字的人，可能要花錢疏通關係或跟辦事處據理力爭，才能進入下一關。資料提交以後，需要原戶籍地派出所所長簽字蓋章，再把檔案提交到上一級戶籍管理處審核，通過層層關卡以後，才能獲得新的戶籍頁，再用新的戶籍頁去辦理新的身份證，整個過程非常複雜。

所以「鮭魚之亂」這樣的事情在中國是不會發生的，因為中國人改名字實在很麻煩，且不說因為想吃免費壽司而去改名，就連是新生兒在上報戶籍時，名字被工作人員失誤打錯，之後也很難再將戶籍上的錯字改回來，只能帶著打錯的名字繼續成長。

成年人改名字就更加麻煩，需要一併更改的有駕照、社保卡、銀行卡、信用卡，以及支付寶等各種網銀資料，每一樣都需要到專門的部門排隊改名，稍微不慎就可能導致自己的卡片被註銷無法使用。

中國人改名很難，尤其是早年間，網路不發達的時候，各個部門都是各自為政，只認自己的系統和證件，一個人從出生到成年會在很多地方留下自己的姓名和信息，所以就算改名後到各個地方修改資料，依然可能出現證件名字不符的時候，則要求其證明「我是我」，通常整個證明過程非常冗長緩慢，給人帶來極大不便。

反過來說，因為系統不兼容，有人也可能鑽這個空子，出現重婚或其他逃避責任和違法的事。以中共的專制，各個部門都異常官僚化，為了避免擔責任，出現逃犯改名的事，戶籍管理處乾脆直接拒絕改名申請。直到近年，官方系統有一定程度更新，辦理身份證需要錄入指紋、人臉識別越來越發達，改名才變得稍微容易一些。

以上，就不難理解為什麼中國人會覺得「為了吃鮭魚而改名」是不可思議的事，儘管台灣人也認為這樣非常浪費社會資源，但是中國人和台灣人所看見的「浪費資源」根本不同。

「鮭魚之亂」不可能發生在中國，不代表中國人不愛貪小便宜，前段時間上海的肯德基開始實行「食物銀行」，將剩下的食物免費提供給需要幫助的弱勢群體，卻遭到大叔大媽的哄搶，哄搶過程中很多食物掉在地上被浪費。前來哄搶的人並不是吃不起飯，中國的大叔大媽一說起洋快餐就皺眉頭，覺得不健康，結果有免費的食物卻搶破頭。

最後想要強調的一點是，中國網友對於「鮭魚之亂」都表現嗤之以鼻，覺得鮭魚也不是罕見食材，不值得吹捧。

不過，很多中國人吃的鮭魚都不是真的鮭魚，中國的內地城市因為遠離海邊，想吃新鮮海產並不容易，價格也相對高，就會有不良商家用人工養殖虹鱒魚代替鮭魚，虹鱒魚肉酷似鮭魚，卻是一種淡水魚，攜帶多種寄生蟲，不建議作刺身生吃，但好處是價格便宜，於是就有了虹鱒魚濫竽充數取代鮭魚的事，食客難以辨認，不知不覺吃下很多寄生蟲。

同樣的一件事，兩岸常會有不同的看法，關鍵還是社會環境不同，雖然都是華語世界，但是民主和專制的氛圍有本質的差別，中國人想像不到台灣社會的自由程度，台灣人習慣了與人為善的社會氛圍，對於中國匪夷所思的生活限制也會大吃一驚。

台灣的「鮭魚之亂」已經告一段落，很多改名為「鮭魚」的年輕人都已經回歸正常生活，又有新的新聞引起網友的注意，不過中國人對於台灣的刻板印象，應該不會很快改變。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航