中共藉疫情「認知作戰」深化台灣內部矛盾，府院黨：假消息視同病毒積極消滅

疫情升溫以來，各種假消息頻傳在社群平台中廣傳，包括各種秘方療法、化學兵消毒有劇毒、疫苗無效等，另外擴大普篩、建方艙醫院、封城以及「開放地方政府向中國購買疫苗」也重新成為熱議話題；對此指揮中心日前已表示轉傳未經證實的假消息者可能遭罰300萬，今（19）日從總統府、行政院到民進黨中常會，執政高層都再次呼籲請勿再傳假消息，中國對台認知作戰再度啟動，以深化台灣內部矛盾。

蔡英文線上中常會指示：黨公職幹部務必協助澄清假訊息

配合防疫升級，民進黨今天的中常會首次採用線上視訊會議方式進行，民進黨主席蔡英文要求執政黨每個人以身作則，一起打贏防疫這一仗；她並交付黨內3項任務，包括中央地方合作、澄清假訊息、對防疫保持信心；對於是否普篩、興建方艙等討論，指揮中心的判斷才是正確的。

Photo Credit:民進黨提供

蔡英文要求黨公職、幹部務必幫政府緊盯假訊息，並協助澄清。她說，過去這幾天，網路社群平台出現大量的假訊息，打擊防疫信心、干擾防疫工作。

蔡英文指出，防疫視同作戰，打假訊息就是戰場上的關鍵戰役。對於假訊息，除了全力偵辦之外，也要請所有的黨公職、幹部，收到假訊息，隨時要互相提醒，並通知中央黨部，會有專員處理假訊息；黨中央也要隨時因應，運用所有能使用的管道，即時澄清，不要讓假訊息擴散出去，打擊大家的防疫士氣。

此外，蔡英文提到，這段時間以來，無論是足跡公布標準、是否普篩、興建方艙、或是進口中國疫苗，這些說法都不是新的，指揮中心也都已經累積充分經驗來因應，「事後也都已經證明，指揮中心的判斷才是正確的」。

總統府：中國「對台認知作戰」再度啟動

總統府副秘書長李俊俋下午在臉書發文表示，國安單位證實，自疫情升溫以來，中國「對台認知作戰」再度啟動，以深化台灣內部矛盾、延遲疫情緩和速度、降低生產動能、瓦解經濟與股市為目標，策動部分人士在LINE、Facebook等社群管道帶起風向、散播不實訊息，藉此打擊台灣人民信心，並增加大眾對政府的不信任感。

他說，也因此現在各社群中再次討論擴大普篩、建方艙醫院、封城以及是否開放地方政府向中國購買疫苗等議題。但答案其實很清楚，過去一年多來也都討論過：普篩及方艙醫院只是加速拖垮台灣整體醫療人力與資源，最終造成更大規模的交叉感染。封城對於交通便捷、地狹人稠的台灣不僅難以封鎖，會製造民眾大規模恐慌。病急亂投醫選擇了效果不佳到國際認證的中國疫苗，只會讓疫情更失控。

行政院：會積極查辦

行政院發言人羅秉成今天表示，國安單位已掌握中國藉此對台灣發動認知作戰、打擊政府威信，北京在華航群聚事件後，下令對台灣發動認知作戰，藉著台灣本土疫情升溫，利用假訊息等擾亂台灣民心。

羅秉成今天早上出席行政院「簡訊實聯制」記者會，回應媒體提問指出，根據國內外研究，台灣與其他國家相比，境外敵對勢力認知性攻擊的情形非常嚴重，甚至是被認為是高居世界第一，而國安單位確實在這一波疫情中，掌握中國透過假訊息對台灣進行認知攻擊，發動「無硝煙」的戰爭。

羅秉成說，假訊息跟病毒一樣，傳播的速度很快、危害很大，認知攻擊可以達到分裂社會、族群對立、打擊政府威信，及危害人民對政府信賴的目的，在選舉期間尤其嚴重。

羅秉成說，政府一直在假訊息各面向的防治上面，不管從識假、破假、抑假、到懲假，都有相關的作為，民眾面對假訊息，要有自我防護機制，不要聽信、下載、轉傳、分享，透過自律有效防止假訊息散播。如果每個人做好自律，假訊息對台灣的攻擊力就會大減。

羅秉成舉例，近期有人散布國軍化學兵進行消毒，聲稱毒性非常重，提醒大家不要在路邊飲食，這是很典型認知戰的假訊息，刑事警察局已啟動偵辦，提醒民眾，散播、製造假訊息是有刑責，國人要小心不要被利用。

傳假消息遭送辦頻傳，事實查核中心：先查證再分享

綜合媒體報導，花蓮縣有一何姓女子在群組散播「有宜蘭確診者到花蓮活動」等未查證訊息，引發民眾恐慌，警方追查後認定其涉嫌散播不實消息，將何女等5人移送法辦。另外花蓮1名70歲的林姓老翁，日前收到不明人士發送的「花蓮學生停止上課」等訊息後，不先行求證就透過通訊軟體轉傳給周遭的親朋好友，導致部分學生及家長輾轉接到該訊息後誤信而不知所措。花蓮縣警局刑警大隊獲報後隨即展開調查並依法將老翁送辦。

以及在社群平台和通訊軟體瘋傳「化學兵消毒，藥劑非常毒」的消息，警方經過多日追查找到源頭，1名張姓男子也已經遭送辦。

台中市梧棲區一名41歲施姓男子在梧棲區社群臉書貼文，內容「梧棲疫情可能要大爆發了」「因為一個賣水果的有去萬華賣水果，回來又沒有戴口罩又去梧棲好多酒店送水果，已經3個小姐確診了」清水警分局員警查獲散佈假消息的施男到案說明，全案調查後，依法移送地檢署偵辦。

許多做事實查核的組織近日也非常忙碌，像是「真的假的」就不斷在網路上澄清相關假消息。

台灣事實查核中心也表示，有3類錯誤訊息包括「病毒特性」、「偏方與防疫作法」、「疫苗和藥物傳言」，和未經查證的「疫情足跡」瘋傳，提醒國人目前正是防疫的關鍵時刻，務必要養成「先查證，再分享」的習慣，避免造成不必要的恐慌。

指揮中心日前呼籲，接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，或《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

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核稿編輯：翁世航