《找到我的歸屬感》：我沒辦法忘掉「愛滋病是來自上帝的審判」這句話

文：艾蜜莉．懷特（Emily White）

同性戀真是被上帝拒絕的罪人？

於是，我重整我的清單。多倫多不是一個對宗教非常狂熱的城市；大型的教會位於郊區，去那裡很交通不便，尤其若有定期聚會更是如此。我需要在市區就有聚會場所的福音派。我記得在我搬到紐芬蘭之前，我家附近有一個啟發課程（Alpha course）的廣告招牌。我想起這個課程承諾將加強我和上帝間的關係。一登入該課程的網站後，我期待看到的字句立刻映入眼簾：「你已經疲憊不堪。而這所有的一切將何去何從？生命是否該更有意義呢？」在看了許多隱喻，包括打開箱子、掀開蓋子等，我深信啟發課程將為我開啟通往更深層信仰的大門，我唯一需要做的就是去嘗試。

而我也樂於嘗試。不只是因為這個網站隱含的力度我尋找的正好相符合，此外，這個課程的組織方式乍看之下也十分聰明。每個來上課的人都得是新教友。啟發課程顯然認知到，要一般人參加聚會是件很困難的事，於是他們藉由招募一群初信者來解此難題。

第一次聚會是在九月。介紹餐會是在市中心的教會地下室舉辦，現場天花板很低，燈光太亮，不過氣氛倒很愉快。餐點很簡單，我們吃了魚和麵包。那天晚上其實有兩堂啟發課程，一堂是讓初學者參加，另一堂則是針對基督徒的父母。我們二十人輕鬆自在地圍著牌桌而坐，討論一些不會引發爭辯的話題，比方說，稅法的不公、有人因為臀部而造成的困擾等。這裡有各式各樣的人。

服事我們的那位女士竟然是個既有錢又有品味的人；她身材健美窈窕，頭髮光滑柔順，腳上那雙高筒皮靴也透露出「好野人」的氣息。不知為何，我會以為福音派的信徒就得穿著寒酸，或許是因為想到我的祖先，他們確實一頭亂髮，衣衫襤褸。這些領導人顯然都口袋滿滿，對此我不禁感到失望，因為實在很難想像有錢人說靈言。

儘管如此，我依然準備好接受神召。後來我們轉移陣地到一間會客室，裡面放滿了不成套的扶手椅，大家在此開始觀看第一支影片，這時我也確實感受到了些神召。我不太明白為什麼大部分的課程都包含看影片，不過影片中的主角倒是很有領導者的魅力，他是啟發課程的創始人甘力克（Nicky Gumbel）。他一開始說的重點正是我所期待的事：我們許多人都感到空虛，而上帝是這一切的解答。我不知道這是不是真的，但這不是我感興趣的地方。我試圖釐清的這個是以甘力克信念為中心而成立的團體，是否有助於解決那股空虛的感覺。

這支影片激勵了我。透過專業的拍攝技巧，在英國教堂華麗的背景襯托下，甘力克的模樣與聲音都益發睿智。影片內容原本可以直接引述第十級的宗教課程，不過那不重要，因為甘力克的熱情充滿渲染力。他對自己所說的話如此深信不疑，像是耶穌的聖靈充滿我們、賜予我們能對他人伸出援手的力量……等等。

我原先以為我們會討論這些觀點。當影片結束時，我期待能有深入的交流，並產生一種連結感，那是當別人與我熱心關注同樣的事，並且一起認真鑽研時，就會產生的那種連結。

但此事並未發生。帶領我們的團體領導人泰碧很年輕，也很緊張，穿著一件被勾破的絲質上衣，其奢華的程度比不上其他領導人。當她開始帶領大家討論時，聲音幾乎在顫抖。

「如果你們現在看到耶穌，可以問祂一個問題，你們會問什麼？」現場一片沉默。我不確定這種假設是否合適。我們與耶穌會在哪裡對話？星巴克？還是雜貨店？我努力思考著：「耶穌會全身發光地出現在我家附近的甜甜圈店嗎？」此時我突然聽到一位年輕小姐說：「受苦？或許我會問祂關於受苦的事。」

我的目光越過椅背，看到那位發言的小姐身體往前傾。她的手略微舉高，就像學生在課堂上試圖回答一個很難的問題。

「好極了！」泰碧說，終於有人回答，她看起來鬆了一口氣，「那為什麼上帝會允許人們受苦呢？」

為什麼上帝會允許人們受苦？我可以感覺到我的大腦正試圖穿越耳朵逃跑。我知道這位領導人努力地想帶大家展開某種分享，可是，這就像要求別人在火車高速行駛的狀態下上車一樣，是根本辦不到的。

我試著點出問題所在：「我想，長久以來，教會已經試著回答那個問題了。」我說。「而且時間也真的很久了。」我再補上一句。

泰碧朝我的方向閃過絕望的表情。我的答案不是她想要的那種個人分享。

我沒再說話。我本來可以救她的。或許可以想個辦法將這個問題重組後再提出，這樣其他人就知道該如何回答。這會兒，大家都坐立不安，看起來不是一臉尷尬，就是有點驚慌失措。我們彷彿置身於一場非常尷尬的晚餐派對，卻又沒有酒可以舒緩緊張的氣氛。

週復一週，情況就像這樣，始終如一。我們的情緒發生短路，沒人能修好。我們從製作專業的甘力克影片中獲得高能量，接著，有人關掉了電視，整個房間瞬間陷入黑暗中。我們會分到點心。然後，提問開始了，但那些問題不是不知該如何回答（「希特勒是性本善的嗎？」），就是超離譜的（「如果要去荒島，你會帶什麼東西？」）。大家的分享從來都不著邊際。

後來我終於知道，我們那位壓力越來越大、也越來越不修邊幅的領導人，其實是從一本指導手冊裡挑出那些問題，我很好奇那本手冊的作者究竟目的何在，莫非是希望大家爭辯邪惡的本質嗎？我正試著釐清究竟哪裡出錯，結果第六週一開始時，泰碧就說：「所有的課程大家都可以自由參加，如果你不想來也不必勉強。」那時她整個人裹在一層又一層的毛衣裡，彷彿試圖把自己藏起來。

對了！這就是我們錯過的重點。選擇權。問題不在於泰碧欠缺甘力克的魅力，而是你無法利用強制力建構團體感。房間裡的能量瞬間減弱，泰碧也顯得措手不及。她腦子裡的念頭幾乎清晰可聞：你的意思是，從一開始，我只要這麼做就好了？

但每個人都決定留下來繼續參加。那週的主題是禱告，看完影片之後——甘力克有一套奇特的禱告方法，他會將獲得應許與否的禱告加以分類——我們每個人都有機會請大家幫自己禱告一件事。我們把椅子拉近，通風良好的房間頓時變溫暖了些。大家簡單而坦誠地敘述自己的問題，包括金錢問題、房子的問題、對女兒的擔憂等等。

輪到我時，我說：「我的貓生病了，我真的非常愛牠。」賀志已經罹患腎臟病，又剛診斷出癌症。泰德醫生說，我們已經無能為力了，只能好好對牠，然後聽天由命。每次我出門時，都盡量不去想賀志，因為只要一想到牠拖著筋疲力竭的身體在等著我回家，我就想哭。我忍住淚水，說：「我希望為牠的健康祈禱。」這是我在課程中第一次流露真誠。

我是最後一個發言的人。大家都陷入沉默。暖氣機開始發出一種簡直就像降神會般的敲打聲響，有位男士開始用非常不戲劇化的聲音說道：「請聆聽我們的禱告。」他重複每個人剛剛說過的禱告內容，當我聽見他說到賀志的名字時，突然感到如釋重負，而我先前完全沒察覺自己有如此沈重的壓力。這就是身處團隊最大的好處：既然現在大家都知道賀志的事，那我就不必獨自承受牠生病的重擔了。

當聚會結束時，真正的同伴情誼油然而生。有位老太太——就是有臀部問題困擾的那位——將我拉到走廊角落。

她看著我，說道：「兩年前，我的狗走了。」她的表情非常溫柔，「我知道寵物生病會讓人有多難過。」

我說不出話來，因為我一開口就會掉淚。我只是給她一個短暫的擁抱。她身上的味道聞起來就像點心時間裡的小柑橘一樣，我聽到她輕輕對我說：「我會一直為賀志禱告的。」

到了下一週，情況完全改變了。我帶著更開闊的心胸走進地下室。自從與這些團體的成員建立連結後，我更喜歡他們了。我在用餐時顯得輕鬆自在，也真心感謝領導人努力達成我不是太苛刻的素食要求：他們提供全素的燉菜。

我看起來肯定變積極了，因為當我們魚貫走出地下室時，其中一位領導人（不是泰碧）指著一張我先前完全沒留意到的桌子，上面放滿了一般書本與啟發課程出版的書籍。

「如果妳有興趣了解更多內容，」她說道，聽起來就像她正撒下轉變的種子，「或許會想看看那些書。」

一張擺滿書的桌子，那是我最愛的事。我站在通往大門的走廊上。其他人都漸漸離開了。我聽見志工在廚房的笑聲，雖然地下室很寬敞，離廚房也很遠。當我開始瀏覽書籍時，我享受到獨處的美好滋味。

我跳過啟發課程出版的《聖靈》與《生命對答——基督教信仰要義》，然後留意到《基督徒對同性戀的態度是什麼？》這本冊子。這沒嚇到我。我猜這大概是某種「痛恨罪行，但要愛罪人」的內容。書中確實有些那樣的文字，不過這本小冊子闡述的更多。我身後有間兒童遊戲室，我就靠在玻璃牆上閱讀。走廊上的光線不夠，我發現自己是瞇著眼睛在看書：一開始只是為了能更專注，後來則是陷入難以置信的震驚中。這本書說，同性戀者是罪人。愛滋病是犯下此罪必然的下場。這種疾病是來自上帝的審判。

我翻到版權頁，試圖在絕望中找到些浮木，希望這只是本內容未經過篩選的陳年舊書。結果出版時間是二○○四年。愛滋病的死亡影像籠罩著我：消瘦憔悴，遭到遺棄，永遠的恥辱。這些就是上帝的審判？

這些字眼一直盤踞在我腦海中，一開始只是問句，後來卻變成直述句，我沒辦法忘掉「愛滋病是來自上帝的審判」這句話。這個團體真的相信這種事嗎？更糟的是，有人刻意引導我去看這本小冊子嗎？我突然覺得自己好像不認識課程領導人或其他相關的人了。我喜歡這裡的人，可是，現在我不知道他們相信什麼；又或者，萬一他們看透我的真面目，他們是不是還會喜歡我。

這不是什麼美好的時刻。我渾身發抖，感覺到有股巨大的憤怒湧上心頭。我覺得噁心，覺得受騙了。其他人此時在聚會廳裡，我知道有人會察覺我缺席了。我不是不在乎，可我就是沒辦法再加入他們。在努力逃避拒絕的過程中，我又被拒於門外了。這次是用一種我覺得很殘酷的方式，就像那些豬在卡車遭受到的粗暴待遇一樣。上帝。罪人。審判。這些字眼深深嵌入我心裡，就像有人強迫我把這些字吞下喉嚨般。我就那樣站了好一陣子，整個人快要吐了，我覺得自己受到侵犯，心裡很清楚我沒辦法再留下來了。

被拒絕，就加入與你是同類人的小眾團體

我有種根深蒂固的特質，就是在最心煩意亂的時候，我反而能更深入分析。所以，在發現啟發課程那本書的隔天，我列了張清單。這是根據我曾讀到人們在面對拒絕時常見的回應，藉此表列出可能出現的反應。

反應一，根據研究指出，人們會試著加入另一個不同的團體。可是，遭受拒絕已經讓我產生豪豬問題，先前我已經試著加入兩個友善的教會，但我的尖刺卻一直阻止別人靠近。

反應二是選擇退出，我一開始曾拒絕這個念頭，但現在開始覺得，這或許是條不可避免的路。反應三是隱藏或掩蓋會讓我遭到拒絕的原因。以我的例子來說，這表示不要提及我是同志。

但是，這已經大大失敗了，因為這麼做只讓我落得一個下場：獨自站在啟發課程教室外的走廊上，閱讀上帝的天譴。

唯一剩下的選項是反應四：加入其他同樣也遭到拒絕的那些人。

這實在很不吸引我。還記得我說過我不喜歡公立學校嗎？那是真的，但我還蠻喜歡自己人緣很好的這部分。當時在許多公開場合我都會聽到：「艾蜜莉？她很酷啊！」這完全印證了我渴望受到接納。

加入其他受到拒絕的人，等於公然違背我對人緣好的渴望。小時候，人緣不好的小孩進不了戲劇社團，就會互相結盟。反應四就相當於這種情況的成人版。因為這正是身為同性戀的天主教徒帶給我的感覺：就像在學校始終格格不入的小孩。

一直以來，我都知道同性戀信徒的存在。他們有不祕密的祕密組織。我也知道他們的聚會方式，他們是在市中心的教堂樓上找間無人使用的房間讓大家碰面。讓我感到困擾的是他們的次等地位。有人曾告訴我，你得走側門才能進到那個房間，然後——砰——！整個團體成員可能都是高中的中輟生，聊著其他人根本不會在乎的某齣戲。

我寄出第一封電子郵件時，心裡有預感這麼做肯定會失敗。事情發展如下。我看著這封信被轉來轉去，最後我收到一封簡單的訊息，告知我「奇怪的日子，奇怪的時間，奇怪的房間，側門。」沒有其他資訊告訴我會發生什麼事，就連是否有牧師在場也都沒說。

「祝福你。」寄信人寫完就離線了。

對我來說，這感覺一點都不像祝福。

書籍介紹

本文摘錄自《找到我的歸屬感：建立連結，尋求認同，擁有存在感的心靈探尋（探索真我升級版）》，時報出版

作者：艾蜜莉．懷特（Emily White）

譯者：沈維君

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能與人產生連結，且仍保持真我，才是真正的歸屬感。

在獨來獨往的世界裡，不會發生任何改變。

往外踏出一步，就能找到自己喜歡、也被需要的存在。

你也會發現，很多人都和你一樣，

正走在尋找歸屬感的路上。

作者艾蜜莉・懷特，與家人關係緊密，也有數位摯交好友，就人際關係而言，她並不孤單。但她總覺得自己活得不夠踏實，生命中好像缺少了什麼。

為了尋找失落的那一角，她決定從個人生活出發，逐步外拓，從人、事、物等不同層面，展開「尋找歸屬感」的計畫，進行一場尋找自我、走出舒適圈的心靈之旅。

家：這是歸屬感的出發點，也是個「動詞」，需要我們付諸行動，把house變成home。

鄰里社區：在住家附近找到你的「連結點」，可能是人（鄰居），也可以是你最喜歡的空間（公園、咖啡廳），藉此創造屬於自己的「在地歸屬感」，獲得「環境療癒力」。

付出關懷：不只人類是命運共同體，全世界的生物都休戚與共。如果你愛動物，就以實際行動支持動保團體，靠團體的力量落實你的關心。

信仰：信仰能讓人獲得認同感與安定力。但當你的信仰與性向認同相抵觸時，加入與你有同樣困擾的人所組成的團體，共同尋求心靈上的支持。

當義工：成為義工或許能與人產生連結，但它們提供「做事的機會」，更勝於「交友的場合」。所以義工服務的重點在於：「找到對你有意義、且你也擅長的是什麼事」。

用錢購買：窮人比有錢人孤獨三倍，砸錢的確能化解孤單，用鈔票也能換來某種程度的歸屬感，但這樣的行為無法支撐我們走得太遠。在緊要關頭，只有真心又真實的「人」，才能給予我們實際的支持。

在這趟探尋的過程中，她不僅體會到與人同在的美好連結，也發現相似度≠歸屬感，因為如果我們只找跟自己投緣契合的人相處，將會失去更多了解自己、改變自己的可能性。

更重要的是，在尋找歸屬感的同時，我們要找到「真正的自己」，而非成為「全新的自己」。唯有誠實面對自己需要什麼，不犧牲自我與自身重視的事物，才能感受到被需要與接納，獲得真正的幸福與滿足。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九