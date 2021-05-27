《日本暴力政治》：國粹會巧妙地編出一個極道如何吸收「武士道」並體現大和魂的故事

文：英子・丸子・施奈華（Eiko Maruko Sinawer）

法西斯意識形態

對於戰前的日本能否視為法西斯，長久以來一直有爭議。在日本的歷史學家中，使用法西斯的標籤幾乎已是傳統，而丸山真男的經典概念——一個「上層的法西斯化」的日本——仍有其適用性。尤其是親身經歷過戰爭世代的日本學者，「法西斯主義」一詞捕捉到一九三○年代末以及一九四○年代初的夢靨經驗，而且也是一種自我鞭策的提醒，提醒知識分子未盡全力防止軍國主義與戰爭。

另一方面，美國的日本學者則沒有這個包袱。這多少解釋了為什麼他們傾向避開法西斯日本的概念，雖然有很多例外。這些急著主張法西斯概念「失敗」的人，指出了這個詞語的模糊性、幾個自認為是法西斯分子的人之悲慘命運，以及法西斯知識分子未能將他們的理念付諸實踐。不可否認地，討論戰前日本在某種整體方面是法西斯（法西斯的日本），並沒有特別的意義；指稱日本戰前的政權是法西斯，有點不具說服力，或說是一個法西斯的政治體制也是有爭議的。

然而，因為不容易定義，便拋棄這個概念，即是放棄了比較分析的途徑，其所得出的結論也許過度強調日本的獨特性，因而失去從新的角度認識、了解戰前日本的可能性。如歷史學者羅伯．帕克斯頓（Robert Paxton）指出的，當跨情境比較時，所有外國的概念——自由主義、民主主義、資本主義、共產主義、現代主義——可能都是模糊的、難以捉摸的，但我們從未想過因此而排除這些概念。

廣泛且先入為主的法西斯日本以及法西斯政府概念，忽略了日本的法西斯活動，而當提到國粹會與正義團時，這樣的想法尤為可惜，因為他們兩者與其他法西斯運動的暴力團體有諸多共通點：義大利的「黑衫軍」（squadrismo），以及國家社會主義德國工人黨（通稱「納粹黨」）的「衝鋒隊」（Sturmabteilung或SA）。所有這些團體都是在國家主義的搖籃中生成的，他們擁抱現代化國家、奮力在世界舞台上爭得一席之地，在持續的民主實驗中，以及更明確地說，在左派活動以及經濟大蕭條導致的經濟混亂中鍛造形成。而他們的意識形態與暴力，如促使它們蔓延的張力跨越了國界。

國粹會是由政友會的內務大臣床次竹二郎與極道老大合作下的產物。一九一九年十月九日下午一點，超過三十個極道老大身穿別有飾章的長大衣、筆挺的長褲，在東京車站飯店聚會。這些大哥從關西地區（主要是大阪、京都、名古屋、神戶、吳市、大和、和泉、小倉）來到首都，期待與床次會面。這並不是一次祕密會面，因為這次會面的始末，在主要報紙中都有報導，其中有許多還刊登了極道老大的名字。但是對於究竟是由誰召集這場會議，顯然有一些爭議。

多家報紙報導是內務大臣床次率先發起，也提及絕多數的老大認為，他們是獲內務大臣和首相的邀請而來到東京。床次則極力否認這些報導，辯稱他從未向極道老大招手；至少有個老大附和這位內務大臣的說法，說提議這場會議的是極道老大。儘管如此，床次還是依計畫安排了這次聚會；他尷尬的原因，或許是被點名為結盟極道老大的發起人，而非合作關係本身。就這樣，當天下午大約五點鐘，眾老大魚貫上車，前往內務省，他們在樓上的內務大臣辦公室，與床次和其他政府高層官員會面。

這次聚會為國粹會的成立奠定了基礎，其成員主要是建築承包商與極道老大。促使他們團結起來的，是關心最近工人團體發動罷工行動所引發的負面影響，更遑論許多極道老大本身也是建築承包商。東京聚會過後四天，這些極道老大再次聚會，討論「揮舞拳頭」的必要性，以及關西、九州與關東地區的極道老大應該要成立一個聯盟，以對付眼前的動亂。

消弭勞工紛爭也被描寫成一種愛國應盡的責任；一名老大說，他和其他老大之所以遠赴東京，是因為「我們認為，連我們都可以對國家有所用處。」 控制工人動盪的願望，與內務大臣的想法不謀而合，他不僅擔憂工會不穩定的權力，也擔憂極道分子會被引誘加入罷工的行列裡。勞工問題如此核心，以至於這個組織名稱在最初的提議中，竟有「土木業議會」之名。十月底前，這個平淡無奇的名稱便由字義較為好鬥的「大日本國粹會」所取代。而到了十一月中，來自關西的國粹會代表，與關東的極道，聯手參加了一場誓盃儀式，一種傳統上由極道（但不限於極道）舉行的儀式，以歡迎新會員，標記關係的建立。

這場典禮有將近五十人參加，擠滿了整個大廳，但誓盃儀式不過是正式寒喧到晚宴的全程儀式和慶祝活動中的一小段罷了，然來自不同地區、人數如此眾多的極道老大聚會，顯然無法避免緊張或尷尬的局面——整個大廳幾次全場鴉鵲無聲。無論如何，這個夜晚鞏固了關西與關東地區國粹會老大的關係。隔天早上，一架飛行機從東京上空灑下一萬張傳單，上面寫著：「視俠義為生命的全國俠客團，為了國家而獻身帝國主義，茲從空中昭告全國國民，大日本國粹會正式成立。」

國粹會不是一個小型的、邊緣化的組織：其影響力的大網跨越東京本部，透過次級團體網絡，從北海道到九州，由一九三○年代初期大約九十個支部組成。除了一些例外，這些地方組織至少有三十名成員，最大的，如那些在岡山、大阪、長野、德島以及京都的組織，都招募超過兩千人。而所有會員據估計有二十萬人上下。至少有幾個支部的創建，是由東京本部主導。例如一九二一年一月，國粹會的會長便聯繫一個來自京都笠置町名為森岡藤吉的「俠客」，請託他在當地成立並經營地方支部。同樣地，在和歌山縣，國粹會也精挑了好幾人，開啟了地區國粹會的篇章。

國粹會與其支部讚頌俠義的理念、尊崇皇室及「武士道」，以對抗「我國固有道德和美好風氣」的沉淪，並「促進政府當局與勞資之間的融和」。國粹會意識形態的核心，是其自身對日本史的詮解——一個國家主義者想要重建國家的純粹性和正統性。他們讚頌的，是自日本建國以來，三千年的榮光與無瑕歲月，期間，日本克服了無數次的國家危機，勇敢地抵抗外國勢力。外國被形容成一種傳染病，而日本唯有透過大和魂，才能得到保護。

透過對大和魂的闡釋，國粹會合理化其暴力，稱武力的使用在歷史上備受重視，對保衛國家而言是必要的。據稱，日本之所以能夠延續，是因為高舉武士道的武士聯合起具有大和魂的人。另一種大和魂的解釋，則是認定所有日本人天生具有大和魂，但對於武士，需要特別的「武士道」形式。不論是哪一種解釋，武士的地位與尋常百姓有別，甚且高於常人。

國粹會巧妙地將極道的歷史、合理化的武士暴力交織在一起，編出一個極道如何吸收「武士道」並體現大和魂的故事。他們不稱自己為極道，而是「俠客」，俠義之士，不是流氓或暴徒，而是榮光昔日裡的榮譽者。這個組織的第一條規則就強調了這個主軸，說「本會以意氣為根基，而且是一個具俠義本色的團體。」 根據該會重述的歷史，在德川時代，「武士道」是由一些非武士（「民間」）、無畏之人所吸納，他們出身微寒，但和他們的同伴一樣充滿自信。

這些人物後來成為眾所皆知的「俠客」——以俠義之舉（出於義務，而非對金錢的欲望）劫強濟弱的人。國粹會陳述的歷史也提到俠客在近代政治中所傳言的重要角色，亦提及他們與明治時期成立的國家主義團體的關聯，如福岡的玄洋社，以及憲政與國會政府的發展、政黨內閣的建立。有人主張，這些在政治上活躍的俠客，雖然常被其他人視為暴徒或極端分子，其實具有一種延續「武士道」的精神。

如同德川時代的俠客，現在日本的國粹會也是為了保護人民免於外國威脅——西化，尤其是左翼思想的湧入。該組織解釋，明治時期開啟了歐化的恥辱潮流，其中以在西式磚樓建築的鹿鳴館舉行的夜間派對最甚，男人和女人「奇裝異服」，歌舞昇平直到深夜。西洋思想同樣有違自然，這是為什麼一般人相信共產主義絕對無法在日本發展。那些擁抱任何西方流行意識形態的人，不論是威爾遜主義（Wilsonianism）或列寧主義，注定會失去主體、靈魂和日本精神。

面對不只背棄日本文化美德，也背棄外交的歐化，他們堅決認為，日本必須保存「國粹」，就如體現在國體與皇室上的一樣。對抗日本文明和國體腐敗的處方帖，唯有「武士道」。國粹黨的暴力因此被置放在一個高貴、自我犧牲的武士傳統、國家主義、力量以及男子氣概的脈絡下——國粹黨將是一個「男人中的男人」的組織。暴力不僅正當化，更是一種榮耀，一種充滿男子氣概又愛國的展現，目的是排除外國污染、淨化國家。

一九二二年一月，正義團由名為酒井榮藏的極道老大所成立，到了一九三二年，號稱有一百零六個支部，主要的根據地在大阪。據報共有七萬人隸屬於東京本部，三萬五千人隸屬大阪本部。

比起國粹會，正義團有過之而無不及，他們強調俠客在日本歷史的中心位置。酒井經常提到他所謂的「日本俠客道」，尤其在他於一九二七年出版的著作裡，該書收錄了他在前兩年裡所發表的演講稿。一九二五年三月的第六屆國際勞工會議上，酒井發給超過五十個國家代表一份傳單，其中解釋了「俠客道」的定義，以及俠客道如何形成正義團的根基。題為「對全世界的訴求」，這份傳單以德川時代傳說中的「俠客」幡随院長兵衛起頭，據說他畢生打擊不公不義、劫強濟弱。

酒井描寫幡随院如何奮勇抵抗一群荼毒並凌虐江戶人民的旗本（幕府直屬家臣）集團「白柄組」。酒井討論的第二號人物，是他自己的前輩及前老大小林佐兵衛，他是明治時代的「俠客」，被描寫成一個接納並指引不良少年、幫助孤兒與長者，而且基於責任感，為社會犧牲奉獻的人。接著，酒井將自己描繪成新世代，因應大正時期的改變，為小林佐兵衛的接班人，所以成立正義團以做為一「俠客團」，其成員願意為了國家及應盡的義務，犧牲自己的性命。

酒井為正義團和過往的連結所進行的詮釋，比國粹會單純想要在今日回復過往的願望更加複雜——他展望一高舉理想的組織，但行事不若前一個俠客世代，是透過傳統儀式展現遵從歷史悠久的道義節操，而是以新穎、及時為目的。一方面，酒井崇拜由知名德川時代的「俠客」如幡随院長兵衛、國定忠治和清水次郎長所展現的責任與俠客理想；另一方面，酒井又自相矛盾，稱正義團在內容和形式上，都不是一個「俠客」組織。他明白指出，正義團的成員有正當的職業，禁止賭博、打架、酗酒。

酒井強調自己在商界很活躍，說他這一代的男人具有形塑公眾觀點、改革國家政治的崇高理想。這樣的新世代和過去可怕的「俠客」迥然不同，那些俠客誇大其辭，而且過著和一般市井小民截然不同的生活，如今的昭和時代，已不容許這類行為。酒井特別說明這些，試圖區隔了正義團以及俠客過去可能被視為不道德的面向，顯示他有意將組織成員描繪成正直的公民，推而廣之，他們的暴力不是犯罪，而是公正、合宜、有目的性的。

國粹會與正義團聲明的意識形態，與法西斯運動的共同主題呼應——建立一強調民族共同體、單一性以及純粹性的國家歷史，並自我認同為抵抗西方腐敗的國家守護者。暴力不只受到認可，可為保衛國家的方法，而且因其高貴、洗滌的力量，以及對於回復昔日武士與「俠客」榮光的奉獻，所以幾乎是美麗的。透過用這些方式合理化，甚至榮耀自身的暴力，這兩個組織，猶如納粹運動，將自身描繪成既粗蠻又令人景仰。尤其是國粹會，他們實踐了行動隊 的特性——「不僅將暴力視為一種手段，而且是一種人生行動的基礎價值。」

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書籍介紹

本文摘錄自《日本暴力政治：流氓、極道、國家主義者，影響近代日本百年發展的關鍵因素》，麥田出版

作者：英子・丸子・施奈華（Eiko Maruko Sinawer）

譯者：游淑峰

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博徒、壯士、浪人、極道、暴力團

地下勢力如何與現實拉距打造出現代日本？

第一本從暴力角度探討日本政治發展歷史全書

暴力與民主之間的協商，是今日社會最重要的課題！

藉由將暴力放在日本政治史的中心，這本書試圖闡釋的是，「政治」往往比我們之前所理解的更危險、更暴力。日本的政治暴力這個籠統的主題，多年來鮮少被研究；當暴力這個主題被處理時，通常被放在社會或政治運動的框架裡，而且只被當成是其他政治現象的證據，不論是某種民主意識或右翼極端主義的浮現。長期以來，暴力極少被當成視為一種現象，加以檢視。

暴力與民主也許看似根本不相容，但這兩者往往緊密且不可避免地連結起來。在本書中，作者主張暴力早自日本開始實驗民主之初，就融入了近代日本政治的實踐中。當議會自一八九○年代開啟，衝突、鬥毆、破壞、威脅與恐嚇，很快成為日本政治中不可或缺的一部分。在往後的數十年間，由施奈華稱之為「暴力專家」所施展的肢體暴力，一直存在著——在街頭、在議事廳、在民眾抗議、在罷工行動中。

這種系統性的暴力，最後與日本的民主政治達成妥協，導致一九三○年代軍國主義的興起。至於第二次世界大戰後，施奈華論述金錢如何勝出暴力，成為政治工具的新選擇。對於想要理解暴力在近代民族國家形成中的角色，以及暴力在民主與法西斯運動中地位的人，這是一本必讀之書。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航