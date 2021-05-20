遠端教學不只訓練專注度，更能讓孩子建立自主學習能力

文：鬼才阿水Awater

教育部因應疫情的本土案例持續增長，宣布全台學生暫停前往校園上課，以免發生群聚感染，除了經濟弱勢族群會由地方政府準備相關設備與網路卡，用以讓學生的學習不會中斷，藉著這次的機會，來與大家聊聊遠端教學。

一、設備與硬體

首先設備與硬體的使用能力在未來是越發重要，資訊化越來越快速的現在，對於各式設備的使用能力與熟悉度，的確會影響到未來的發展選擇性。

在我小時候電腦剛普及時，就有人說過電腦與網路是我們這個世代的階級革命，扣除掉幾個少數真正因此而一飛衝天的人，事實上電腦與網路的使用能力，幾乎就是基本的工具，越早接觸會有越高的熟悉度。

像我從有印象時，我家就有286的電腦了，所以人生最早學會的單字就是「play」「install」「setup」等，可以知道我從小就在Dos模式中一路隨著Windows系統長大。遊戲玩了不少，對於現在唯一的好事，就是我的打字能力很快，所以透過網路寫文，一分鐘7、80個字不成問題，也讓我的寫作更為順暢。

二、學習的自主能力

少了同儕的陪伴，老師的督促，遠端教學最棘手的問題，就是孩子的自主學習能力該如何訓練，如果有過孩子在家上課經驗的家長一定心有戚戚焉。不是一下吵著要喝水，一下要開冰箱，就是一定要爸媽在身邊才會乖乖認真的坐在前面，這不只是專注度的學習機會，更是讓孩子建立自主的學習能力。

我從小其實就很不喜歡浪費時間在無意義的事情上，所以我寧可把時間拿去玩，但該大考該認真的時候還是會乖乖把事情完成，對我現在這種自由業類型的創業者，的確是個很重要的發展。

三、讓教育隨著時代發展

昨天才在分享現在台灣課本的成長，正是想與大家好好聊聊教育這個產業，可以明顯的看出不同世代的成長與背景，以我最早國立編譯館的內容選擇，會發現較為死板，也根本不在意美學，但現在我們的生活卻讓這些設計與美感充斥生活。同樣的文字，同樣的影音，你如何讓人家更願意為此停留，就是一個相當重要的關鍵。

Photo Credit: 中央社 本土疫情升溫，全台各級學校19日起至28日停止到校上課。花蓮縣代理教育處長饒忠（圖）指出，縣內八成國中小人數不到百人，經盤點載具沒有短缺問題，遠距教學採直播上課及課程預錄2種，若家中沒有網路，可擇日到校下載影片，自行規劃上課時間；若家長照顧不便，也開放學生到校，目前統計到校上課人數不到百人。 中央社記者張祈攝 110年5月18日

四、學生試錯的能力

學生最幸福的，就是擁有足夠的試錯能力，台灣有一群孩子相當的頂尖，卻是最不能接受錯誤與犯錯的，從小天資聰穎令同學師長喜愛的，卻比一般人更害怕失敗，甚至有可能面臨到一個小小的挫折，便受到嚴重的打擊。

但隨著年齡增長，人生面臨到的考驗與磨難只會越來越多，沒有誰的人生是可以一路一帆風順的，也沒有誰可以永遠不犯錯的，但能夠直面你的錯誤，甚至為此擔起責任來致歉，這是相當不容易的事情。

現在檯面上的多少公眾人物，寧可選擇硬凹，選擇視而不見，也不願意去真正的檢討自己，向社會大眾道歉，正是因為仍有一些人認為犯錯會是人生一輩子的汙點。NO！犯錯不會是汙點，死不認錯不願意成長改變，甚至一輩子活在錯誤中，這才是最大的汙點。

五、教育的本質

教育的本質是興趣探索，是透過不同的學習能力找到屬於自己的領域，每個人都是獨一無二的個體，能夠適合的工作與才能也都截然不同，這才是教育的本質。過去總有人認為教育是資本主義下的產物，認為教育是為了產生更多供資本家使喚的生產者，這也是全世界教育所面臨到的最大問題。

但我認為大學以前的課程，都是在學習不同的能力，你擁有全才的學習與抗壓力，自然才有辦法選擇肩負醫師、工程師、律師等職位。但大學以後的教育都在不斷的探索，甚至很多人未來的發展走向與就學時的科系截然不同，這都非常正常的。

六、因應改變的調整能力

一場疫情改變了全世界人們的生活型態，有些人選擇抱怨，有些人則立即做出改變來調整，最後誰會是這場疫情下存活下來的人，相信答案是很明顯的。社會的改變只會越來越快，現代社群平台的演練，也讓人們的抱怨成為常態，甚至成為同溫層。

凡事過與不及都不好。

適當的壓力釋放是好事情，但一群人窩在一起成天只有抱怨，毫無建樹，那真的沒有太大的意義，也只是消磨自己有限的青春而已，這次的疫情，不只是對於家長，對於學生才是最重要的學習改變的調整能力。

就像我昨天才跟我現在在浪Live當營運長的老朋友講，趁著這次的疫情機會，他們應該盡快尋找教育資源來合作，畢竟浪是一個綠色平台，裡面不會有腥羶色的內容，也是目前台灣唯一的一間直播上市公司，也禁得起市場的考驗，如果趁著這次的機會，能夠增加更多的社會責任，對於公司與社會絕對都是雙贏。

啊順便講一下，我平常都有在這邊直播，有空可以來閒聊順便當成線上教學（?）

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本文經鬼才阿水Awater 授權轉載，原文發表於此

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