《寫小說就這樣‽》：推薦語其實就是浮誇的裝飾，是一種情色文學

文:卡倫姆.麥坎(Colum McCann)

推薦語(或說搞出某種「情色文學」的藝術)

推薦語是所有作家的惡夢。已經出書的作家得常選擇要不要幫其他作家寫推薦語。如果不幫,他就是討厭鬼,但幫了還是討厭鬼——除非他幫忙推薦的是你,那他就是個天使、是上帝派來的救星,甚至是神一般的存在。

但一開始到底要怎麼邀到推薦語?通常你得乞求、懇求,甚至威脅利誘。你會要求編輯冒著遭人踐踏的風險拿真心去交陪,要她去問過旗下所有作家。她可能會找到喜歡你寫作風格的人,或是跟你同陣線的夥伴。她可能知道幾位有求必應的「推薦語娼妓」,還有他們的電話號碼:任何作家身邊都會有一些像我們這樣的傢伙,而我們實在推薦得有點累(我也是,施泰因加特先生 [1]!只能多驚呼!多用驚嘆號!推薦語的紅燈區又開張啦!)。你也可以去問經紀人,他一定也有這些人的電話,但你猜怎麼著,以上這些想像都不會發生。

請原諒我明擺出憤世嫉俗的姿態,但大多時候,你還是得自己去跑腿。你得親自聯繫那些你認識、欽慕的作家,給他們私下寫封短信,態度當然要誠懇、真摯,但也發揮一點創意。讓你的信魅力四射,彷彿每行字都通了電流一樣,對方才難以忽視。(不過他們幾乎都會視而不見——事實上,永遠、永遠、永遠不要期待收到回信:有些平常過度樂意稱讚的作家,一星期可以收到至少二十個推薦語請求,我沒開玩笑,去問蓋瑞吧,他一星期會收到二十一個請求,有時甚至二十二個,他的郵差恨透他了。)

永遠別忘記,一個人要好好讀完一本小說,至少要花上兩、三天的時間,對生活幾乎入不敷出的人而言,這麼做可是投入大量的時間與精力成本。

如果有收到對方的回音,那值得後空翻慶祝,如果對方還讀了你的小說,值得連翻三個觔斗,要是對方真願意推薦,那值得訂張票,至少前往距離最近又適合度假的小城慶祝一番。但要是對方沒打算推薦,別擔心,也別因此心懷怨恨。對方有一半的機率根本沒把信打開,這我們同樣不能責怪他們,另外一半的機率,則是他們可能也在忙著找別人幫忙推薦。作家全像猴子一樣,他們必須靠著幫彼此抓背,才能找到自己需要的鹽來吃。

很多作家現在都不邀別人寫推薦語,就是因為他們自己也沒時間幫別人推薦。所以,如果你仰慕的作家沒有為你推薦,也不要意志消沉到彷彿瞬間溺斃。你還有其他漂浮在文壇水面的方式。如果你讀過創意寫作學院(MFA),回去找你以前的老師,對他們使出「plámás」之技,直到他們答應幫忙推薦為止。(plámás 是個美好的愛爾蘭字彙,意思是「不停拍對方馬屁,直到對方屈服於你的意志」。)

如果你沒讀過創意寫作學院,找出離你最近的一間,問在那裡工作的作家是否願意幫忙,又或者在你參加的寫作團體中,找出已經出版過小說的成員。一點小建議:盡量讓他們辦事容易,如果有必要的話,還能模仿他們的語氣,事先寫出

你夢寐以求的推薦語,再給他們編修。醜陋的事實是,有些作家雖然推薦了作品,但根本沒讀書,或者沒把整本讀完。

推薦語其實就是浮誇的裝飾,是一種情色文學。大多讀者都知道推薦語是用來唬人的。

事實的真相是,推薦語的目標本來就不是讀者,是出版社為作品準備的武器,是要給銷售團隊使用的工具,另外書店也是以此為依據,決定支付幾本書的預付款。這些推薦語是為了做出行銷定位,透過這樣的定位,你的書才有辦法在最愛的書店占有一席之地。對這些事先讀過作品的人來說,推薦語是沒有仔細論述過的耳語呢喃。

因此,若要說這一切帶有些許詐騙遊戲的意味,那也沒錯。不過,當你拿到非常好的推薦語,就是那種大方盛讚,而且捕捉到你作品精髓的推薦語時,那就不只是一則推薦語了。那是一聲打從心底的吶喊、是小提琴拉出的樂音、是鼓鳴,也是要掀翻文壇屋頂的野性嘶吼,那代表你真的搔到了某人的癢處。珍惜這樣的推薦語,享受它帶來的感受。

很快地,你也會開始寫推薦語。

註解

[1] Gary Shteyngart 俄裔美籍作家。作品大多為諷刺小說,散見於The New Yorker, The New York Times等媒體雜誌。

書籍介紹

本文摘錄自《寫小說就這樣‽:給青年作家的信》,聯經出版

作者:卡倫姆.麥坎(Colum McCann)

譯者:葉佳怡

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入TNL83,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

當代國際知名作家、創意寫作導師

寫給所有青年寫作者的超實用寫作指南

美國國家圖書獎、國際IMPAC都柏林文學獎雙料得主 aka. 故事交換組織創辦人,

最受用的創意寫作撇步和身心整頓良方,

寫小說,真的就這樣!

無論時間多短暫,頂尖的作品能讓我們慶幸自己還活著

――卡倫姆.麥坎

創意寫作導師 × 故事交換組織創辦人的寫作手札

52位名作家箴言.52則短篇提點

本書作者為卡倫姆.麥坎,曾以小說《讓美好世界轉動》榮獲美國國家圖書獎、國際IMPAC都柏林文學獎,在評論界備受稱譽。而這次的作品除了謳歌語言的力量,也直接觸及許多既考驗又折磨寫作者的藝術、專業及哲學議題。

《寫小說就這樣‽》由五十二篇短文組成,其中談及寫作者需要處理的實務問題,像是如何找經紀人、去大學讀創意寫作學院的優缺點,還有如何面對自己作品獲得的惡評,另外也有一些歡快又令人興高采烈的主題,比如卡倫姆.麥坎就於其中闡述:

這不是一本「寫作說明手冊」……這本作品更像細語閒聊,

就像我偶爾會跟學生去公園散步時進行的談話。

在我的想像中,這會是私下教授一名青年寫作者的建議之書。

他的筆調堅定又慈悲,務實又深刻,對任何寫作者而言,這都是寫作旅途中的必備良伴,這也是他極為私密的一部作品。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九