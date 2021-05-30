《啟動自主學習力》：廢除沒有意義的作業與段考，啟用「三階段測驗制度」更有效

文：工藤勇一

已經懂了的知識不用再讀

「學習」，是在想懂得本來不懂的事、會做本來不會做的事時才需要。所以已經學會的功課，又強迫他做作業，孩子從中能學到的事十分有限。

天才國中生棋士藤井聰太曾經問老師這句話，引發大家的議論。

「我已經認真聽課，為什麼還要寫作業？」

聽說後來導師解釋了作業的意義，他理解之後開始動手做。從這樣的對話，也可以看出在將棋的世界，他已經具備了自律的思考。在二十四小時的有限時間中，他希望挪出時間下將棋，哪怕幾分鐘也行。對他而言，無用的作業剝奪了將棋的時間，他一定很希望能減少吧。從這句話彷彿能聽到他的心聲。

如果老師要出作業給孩子，著眼點應該在孩子能不能感受到自己在「學習」。如果不能，那不只無意義的剝奪了孩子寶貴的時間，恐怕也會成為孩子討厭念書的原因。

若要孩子自主願意讀書，可以附加以下兩個條件。

已經懂了的功課可以不用做。 如果有不懂的地方，一個、兩個都行，把它完全搞懂為止。

第一個條件就如前面所寫，分時間給已經懂了的功課，等於浪費時間。重點在第二點。

統一出的作業，對孩子來說，「完成作業」就成了目的。於是，自己會解的問題雖然只有八成，但只要交出作業，就會得到老師或父母的讚美，孩子自己也會很滿足。但是，對孩子來說，不懂的問題還是不懂，這樣根本沒有學習到。

另一方面，如果要求孩子「把不懂的問題，完全搞懂為止」，則作業（自主學習）的目的，就聚焦在「把不懂的功課搞懂」這一點上。

於是孩子們會展開形形色色的思考，像是「哪個部分不懂？」、「怎麼樣才能搞懂呢？」

有些孩子會去問父母或兄弟，有些孩子會在下課後去問老師或同學。也許還有些孩子去圖書館借書、用Google查找，或參考Yahoo知識＋。

找到答案的路不只有一條，重要的是思考過程。

「好像有很多種方法，但是哪一種最好呢？」讓孩子自己思考，實際去測試。

一而再的體驗過這種思考方式後，孩子們心中會意識到「想要學會不懂的知識，必須採取某些行動」。而且，從經驗中可以知道什麼樣的行動適合自己，由此奠定自己的學習模式。等他長大之後，那就是他解決重要問題的模式，直接關聯到孩子未來的生活與工作方式。

大量的作業是為了方便老師

話雖如此，即使家長不想強制孩子念書，也會擔心不寫作業，學校的成績會不會退步。這種憂慮很自然，因為交作業與成績有直接關係也是事實。

為什麼必須出作業呢？因為大半的學校，把作業當成評估孩子的好用方式，原因來自國家制度上的問題。

我們也必須指出出作業者的問題。

我想很多人已經知道，公立學校打成績的方式從相對評比改成了絕對評比。相對評比的時代，固定分配一班學生的分數比例，得「1」分的孩子占全班的七％，得「2」分占二四％，得「3」分占三八％，得「4」分占二四％，得「5」分占七％。所以，如果是四十人的班級，能得「5」分的學生為四○× 七％＝二．八人，所以只有兩人。也就是說得到「5」分的話，一定在全班前兩名，從前「全科滿分」真的是神童的等級。

但是，在這個架構下，如果全班的水準都很高，那麼會讀書的學生相對上評價會比較低。因此才將評比方式改成「絕對評比」，到這裡都算相當合理。但是，絕對評比必須有判斷標準，超過什麼等級才能給「5」分。這個標準的設定十分困難。

文科省推薦的絕對評比標準，為以下四個頂目各占二五％。（部分學科為五個項目）

興趣、積極性、態度 思考、判斷、表現 技能 知識、理解

2～4可以用紙本考卷測驗出來。但是1的「興趣、積極性、態度」項目對老師來說，卻很頭痛。在共同授課形式下很難發現差異。因此，越來越多老師用「有沒有寫作業」來判斷學生的「興趣、積極性、態度」。

說得極端一點，有的老師甚至不管作業內容如何，只看學生有沒有交作業。

這種狀況也分成兩類，有的老師屬於善意型，不擅長念書的孩子只要交作業，就給予評分。另一種老師則是本身教務繁忙，根本沒空看內容。

不管哪一種，在文科省發出將評比制度改為絕對評比的公文之後，公立學校的作業急速增加，所有學科的老師都有同樣的煩惱，於是所有學科的作業都增加了。

與大人接受的學校教育相比，現在孩子們的作業量遠比以前多得多。而且，文科省並非刻意如此，而是發生了超乎預期的副作用。

我無意在此批評日本的教育制度，我想的是，大人們必須懷著當事人意識，重新探究現在的教育，是否真的以培養自律的孩子為最高目的。

「臨時抱佛腳」的話，段考沒有意義

那麼，如何讓孩子學會學習模式呢？提示是麴町中學執行的「廢止段考」。

很多人聽到這個政策都十分吃驚，但是麴町中學不但沒有作業，也沒有期末考，全部廢除。

相對的，我們每年實施四～七次「實力測驗」（其中三次為可以與全國、全首都比較的標準測驗）、每個單元結束時實施「單元測驗」，還有範圍比單元測驗小的「小測驗」等三種（三階層）測驗。

三種測驗中，只有單元測驗列入成績，由於每個單元的跨距短，一次學習的分量沒那麼多，而且，學生知道它會列入成績，所以大家都會專心用功。

這個單元測驗的分數如果不符期待，學生可以自主申請再挑戰。這個再挑戰制度，正是每個孩子養成學習模式的關鍵。

接受一次測驗，孩子就明瞭自己不懂的問題在哪裡，若用成人的表現方式，就是問題的「可視化」。

而且，申請再挑戰的話，將不採納第一次測驗的分數，而是以再挑戰的最後測驗分數作為成績。如果是「一試決勝負」的考試，孩子們雖會因為分數而憂喜參半，但是卻不太有心仔細重新檢查答案結果。但是，如果有雪恥的機會又會如何？孩子已經了解了問題所在，便會憑著自己的意志，努力去把問題搞懂，並且開始做各種嘗試「怎麼樣才能搞懂它」。

重新學習的話，第二次測驗的分數一定會進步。

這裡有個重要的重點，重考後分數進步的孩子會得到「40分變成60分」的成功體驗。如果是「一試決勝負」的考試，意識會傾向「跟別人比分數」，所以即使實力進步了，很多孩子還是無法開心得起來。如果是跟自己比較，就能真正為自己高興。

僅僅引進「可以再挑戰的單元測驗」，就能引發孩子的學習意願，不過麴町中學還在課堂上實施「小測驗」。

小測驗的定位是單元測驗的熱身練習。

總之，「小測驗能過關的話，單元測驗就安全了，而且也不列入成績，再加上是自己計分，不會給老師造成負擔」。

Photo Credit: 聯經出版

以這樣的結構，提高孩子整體的成績並不困難，只要提高小測驗出題的層級就行了。雖說不列入成績，但是在小測驗如果有答不出的問題，孩子會產生危機意識：「如果這題一直陷在不懂的狀態，單元測驗就慘了。」

於是，孩子們就會自主性的開始解決難題的循環，想辦法把不懂的問題搞懂。

小測驗的結果帶動小循環。

到了單元測驗的再挑戰，帶動中規模的循環。

一再重複的經驗後，孩子們就會了解「原來念書是這麼一回事」。

而且，到了學期結束時，會出現表示「這個分數我可以接受，不想再挑戰了」的學生。換句話說，在學生自己的心裡，考試從「被迫用功」，轉變為「屬於自己要解決的問題」，不能推到別人頭上。

每個人學會念書的模式後，接受一年四～七次的實力測驗，即使結果不符合期待，也養成了自主學習循環的習慣。正因為有這樣的考試結構與設定，才能達成廢止作業的要求。

看到這裡，也許有人產生了疑問：為什麼實力測驗不列入成績呢？那是因為實力測驗的目的不在於此。

麴町中學考試的目的，是掌握「孩子們懂了什麼、不懂什麼」，然後採取行動把不懂的問題搞懂。找出適合自己的行動……這一連串的動作就是「學習方式」。

如果這裡將實力測驗列入成績，孩子們就必須大範圍的複習，很可能一開始就放棄，一連串的學習循環也會破壞殆盡。實力測驗的目的，終究只定位在測試個人實力。

廢除作業與三階層考試制度的架構，是在與眾老師再三討論之後思考出的結果。當時我常常說：「請大家更體系化的思考。」事實上，這個架構不只培養學生自主學習的習慣，對老師而言也十分合理，因為老師不需要再檢查作業，也不必批改小測驗卷了。

書籍介紹

本文摘錄自《啟動自主學習力：沒有段考、導師和功課的學校，如何造就未來最需要的人才》，聯經出版

作者：工藤勇一

譯者：陳嫺若

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作者工藤勇一是東京一所公立中學的校長，2014年上任之後，他廢除了學校中很多「理所當然」的校規，進行「非常識」的教育改革。

他的改革包括

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廢止段考

撤除頭髮、制服的規定

廢除專任導師

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬