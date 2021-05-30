《舊社會，新信仰》：早期佛教對鬼魂的馴服

文：蒲慕州（香港中文大學歷史系講座教授）

第十章 早期佛教對鬼魂的馴服

由於證據不足，我們很難確定佛教最早「有意識地」傳入中國的日期，因為佛教傳入中國，很可能是作為某些來自西域，也就是中亞的商人的信仰。這些商人的目的很可能是做生意，而不是傳播宗教信仰。他們接觸中國人，甚至在中國人中間定居時，便創造機會讓中國人熟習他們的外來行為和信仰，也讓他們自己和家人學習中國人的思考和生活方式。這個早期階段的好些著名僧人都是在中國定居的中亞人的後代。

因此，當佛教僧人——無論是來自中亞還是印度，是中亞商人的後代，還是中國信徒——開始積極將佛教介紹給中國，他們應該不是最早來到中國的佛教徒，也可能對中國文化傳統的主要特點有相當認識。他們面對雙重的任務。首先，他們需要吸引包括統治者在內的精英／士人階層的注意。他們明白，要在中國社會生根，必須得到統治精英的善意對待和支持。為此，他們運用中國本地的概念來詮釋他們信仰的經典，翻譯他們的文本，甚至利用中國詞彙來與中國的知識分子辯論，藉以傳揚佛教。

其次，佛教僧人也需要面對社會中的流行信念，是人們接受或習慣的，並嘗試顯示他們這些佛教僧人可以怎樣為人們提供可靠的服務，將邪靈和鬼魂從他們生活中驅走，確保他們有快樂的將來，無論是在此世還是來世。因此，早期佛教文本經常提到民間流行的宗教活動，包括崇拜鬼魂和精靈。這可以從梁朝慧皎（西元497-554年）撰寫的《高僧傳》得到最好的說明。

這本書記載的很多故事都描述僧人有特別的天賦或能力，可以驅鬼。而且，六朝的好些「志怪故事」都是由佛教徒或同情佛教的人撰寫，這些故事運用關於鬼魂的故事來顯示佛教僧人的法力。唐朝《法苑珠林》這本以傳揚佛教教導為目的的百科全書式作品包含大量鬼故事，很多都選自六朝的志怪作品。這一章要討論的正是佛教徒在這第二方面的努力，也就是處理中國傳統的鬼魂觀念，以及對驅鬼儀式的相信。

佛教典籍中的鬼

當我們論及中國早期鬼這個觀念，並使用英語作為討論的媒介時，已經觸及一個翻譯的困難。一般將英語ghost這個詞（以及其他相關的詞語，例如phantom、apparition、spirit等）和中文鬼這個字等同起來這種做法，並不是沒有困難的。正如我在其他地方嘗試指出，ghost這個詞在西方世界通常指死去的人的靈魂，而中文的鬼字卻可以包括人類和非人類的靈魂。因此，當初期佛教文本的譯者將一些梵文靈界存有——不論其本質為善或惡——的用詞都使用鬼這個字來翻譯時，便帶給這個字一些含混性，對讀者理解中文佛教典籍可能產生一些影響。

在中國佛教典籍中，鬼這個字用來指不同的存有：包括死者，以及不同種類的鬼魔，例如梵文中的yaksa（飛得很快的死人靈魂，或吃人的鬼魔）、rāksasa（一種食人的鬼魔），或vitāla（一種寄居於屍體，能令它起來的鬼魔）。也許是為了避免詳細解釋這些靈界存有在印度佛教中原有的意義，有時這些名稱用中文字來譯音，並加上鬼這個字，顯示它們本質上是邪惡的，或者是一種靈體。

因此，yaksa音譯為夜叉鬼或閱叉鬼，rāksasa音譯為羅剎鬼，而vitāla則音譯為毘陀羅或起尸鬼。yaksa這個詞也可以翻譯為夜叉鬼神或閱叉鬼神，在其中鬼神的意思和鬼相同，也就是ghost/spirit，來源包括非人類或人類。很明顯，翻譯這些詞語的譯者依從中國的用法，以鬼神來代表靈界存有。

例如，在早期翻譯的佛典《道行般若經》中一段，鬼神這個詞明顯指有害的ghosts。驅趕這些ghosts的方法是運用有法力的摩尼寶珠：

有是寶，無有與等者。若持有所著，所著處者，鬼神不得其便，不為鬼神所中害。若男子、若女人，持摩尼珠著其身上，鬼神即走去。

另一方面，天上的靈體，在中文稱為「神」，在中文的佛典中也可以翻譯為「鬼神」。佛典往往提到八部眾為天龍鬼神，因此很明顯，鬼神這個詞在這裡指所有靈界存有，也就是神、龍、夜叉、餓鬼等，不一定帶有任何邪惡的含義。漢譯佛典中有很多用詞都用音譯並加上鬼神一詞。其中一些，例如乾陀羅鬼神（半神）、摩睺勒鬼神（大蛇鬼怪）、甄陀羅鬼神（半馬半人的鬼怪），實際上是各種神祕的半神或鬼怪，不是「人類的鬼魂」，有些甚至可以與中國物怪和魅這些概念相比，也就是自然世界的靈體。

但大致來說，大部分情況，在中國佛教典籍中使用鬼或鬼神這兩個詞可以指惡意或善意的靈體，因此，說鬼／神這兩個詞主要指靈體，沒有具體指明這些存有本身的性質，也大致正確。這種存有是否有惡意，視乎它出現的處境。這和西元前三世紀的哲學家墨子的觀念頗為相似，他曾經說：「古今之為鬼，非他也，有天鬼，亦有山水鬼神者，亦有人死而為鬼者。

如果墨子這段話大致代表精英的觀念，我們可以再看一個更平凡的來源，即西元前三世紀的秦簡《日書》。這《日書》的對象一般以為是社會的中下階層，因此某程度上可以代表當時人們普遍接受的觀念。在《日書》中稱為「詰咎」的一章中，可以清楚看到，根據慣常的用法，鬼或邪靈也可以稱為「神」。

在一些早期的佛典中，例如《般舟三昧經》，作者運用一些與傳統中國，特別是儒家的社會倫理一致的觀念，警告讀者不要崇拜鬼神：

不得事餘道。不得拜於天。不得祠鬼神。不得視吉良日。不得調戲。不得慢恣有色想。不得有貪欲之心。

我們可以清楚看到，這裡提到的鬼神指惡意的鬼和靈。在《雜譬喻經》中一個有趣的例子涉及交替使用鬼神來指同一個靈體，顯示佛教的作者可以選擇使用這兩個詞來適應故事中的不同情況：

昔佛般泥洹去百年後，有阿育王愛樂佛法，國中有二萬比丘，王恆供養之。諸九十六種外道生嫉妒意，謀欲敗佛法，自共聚會思惟方便。中有一人善於幻化，便語眾人：「吾欲作幻，變惡鬼形索沙門，聞之必散亡。當知其不如，必來歸吾等道矣！」異道所奉神，名摩夷首羅，一頭四面八目八臂，諸鬼之最是可畏者。梵志即作是身，將諸醜鬼二百餘頭，洋洋行於國中，徐徐稍前至王宮門。 一國男女莫不怖懼，王出迎之見大恐鬼，稽首問曰：「不審大神何所敕欲？」鬼語王言：「吾欲噉人。」王言：「不可爾也！」鬼曰：「若王惜人民者，國中有無益王者付我噉之。」王言：「無有也！」鬼言：「諸沙門等，亦不田作、亦不軍征、不臣屬王，此則無益者，付吾噉之。」

重要的是，國王是用「大神／神」這個詞來指「大而可畏的鬼」，這可以詮釋為國王想對鬼表示禮敬，並安撫它。因此，這個用語背後的假設是鬼在某些情況下也可以稱為「神」。我們不知道原本梵文的用語，但這裡將鬼和神交替使用，可能是譯者刻意的選擇。譯者似乎認為，鬼和神的本質之間沒有基本的不同，唯一差別是他們擁有的能力。神比鬼更有能力。換句話說，對中國讀者來說，在這個故事中交替使用鬼和神，應該是相當熟悉和可以接受的。這樣，翻譯的佛教典籍便與中國本土的觀念有某些連繫，有助人們接受這些典籍。

佛教典籍中一個最常提到的人鬼魂是餓鬼（preta），也就是因為在生時淫蕩和貪心而在地獄受懲罰的人。佛典經常提到，這些不同的邪惡或錯誤行為可以令一個人在死後變成餓鬼，因為這是佛教僧人想傳達給普通百姓的最重要的信息之一。一個很好的例子是《佛說鬼問目連經》，這是由著名的安息僧人安世高（約西元二世紀晚期）翻譯成中文的早期佛典。在經文中，目連菩薩解釋為什麼一個人死後會變成餓鬼。對犯了錯事的人的懲罰是令他投胎成為餓鬼，在地獄忍受各種痛苦。那些錯事大多是具體的行為或思想，例如：

一鬼問言：「我一生以來，恆患頭痛。何罪所致？」目連答言：「汝為人時，好以杖打眾生頭。今受花報，果入地獄。」一鬼問言：「我一生已來，資財無量而樂著弊衣。何罪所致？」目連答言：「汝為人時，布施作福，還復悔惜。今受花報，果在地獄。」

因此，餓鬼是一個概括的詞，用來指數目龐大的鬼，他們因為犯了不同的錯事而落入鬼的狀況，承受不同種類的苦況和艱難。永遠處於飢餓狀況只是部分餓鬼要忍受的一種痛苦。

不過，preta這個詞翻譯成中文的餓鬼時，卻不是創新，而是採納了一個早在佛教傳入中國很久以前已經存在的觀念。早在西元前三世紀，餓鬼已經被列為向人類顯現的一種常見鬼魂。在上面提到的《日書》「詰咎」這一章，有以下這段話：

凡鬼恆執匴以入人室，曰「氣（餼）我食」云，是是餓鬼。以屨投之，則止矣。

這顯示一個觀念：如果一個人死於飢餓，可能變成餓鬼，不斷要求得到食物。但這種餓鬼和佛典中的餓鬼的一個重要區別是它的來源。佛教的餓鬼落入這狀況是因為那人在地上時犯了罪（貪心、貪吃、貪婪等），但《日書》的餓鬼原本沒有犯任何罪行，也沒有道德缺失，而是因為死於飢餓。佛教的餓鬼是對罪人的懲罰，《日書》的餓鬼反映了那鬼死前的狀況。正如以下會進一步討論，我們有證據支持一個觀點，即在佛教到來之前，中國人對鬼魂來源的一般觀念與任何強烈的道德或倫理價值觀沒有關係。

我們也需要留意，鬼這個字不是佛典的譯者用來翻譯人鬼或精靈的唯一詞語。譬如魂這個字，它也經常用來指死人的鬼魂。在由南朝的慧簡（421-479）翻譯的《佛說閻羅王五天使者經》中，佛陀說：「我見人死時魂神出生。」理論上，當這個魂因為生前做錯事而落入地獄時，可以成為在地獄受苦的其中一個餓鬼。正如《佛說諫王經》說：

佛告王曰：「王治當以正法，無失節度，常以慈心養育人民，所以得霸治。為國王者，皆由宿命行善所致，統理民事不可偏枉。諸公卿群寮下逮凡民皆有怨辭，王治行不平海內皆忿，身死魂神常入太山地獄，後雖悔之無所復及。王治國平正常以節度，臣民歎德四海歸心，天、龍、鬼神皆聞王善，死得上天後亦無悔。」

這段經文有幾個有趣的地方值得留意。譯文在佛陀給國王的勸誡中似乎運用了傳統儒家的論述。如果國王不能成為好的統治者，他要去的地獄在太山，即泰山。自從漢朝開始，中國人便知道這個地方是死人的鬼魂會聚集之處。這同樣是中國譯者的改寫或加插，因為原來的印度典籍不可能包括這個傳統。而且，魂神這個字用來指死人的鬼魂，與天龍鬼神這靈體作對比。

這似乎表示，對譯者來說，魂等同人類的鬼魂，而天龍鬼神指一般的靈體。從魂神這個詞出現的上下文來看，我們也可以看到它指死人非物質的靈魂，似乎是沒有鬼的惡意或能力的。例如在《佛說阿難四事經》中有以下一段文字：

人初來生，魂神空來，依因二親情欲之氣，以成己體……困極乃終，魂神不滅，復更求身。

換句話說，魂這個字似乎是中性的，指人死後存在的狀態，而鬼則更可能連繫到鬼魂，有某些行動或意圖，是可以影響活人的。

由於在原來的梵文中，鬼和鬼魔都有各自的意思，單單譯音可能不足以產生文本有時需要有的效果。除了在中文翻譯中最常見的preta或餓鬼外，還有很多都得到有意義的中文名稱。這些翻譯與餓鬼相似，代表不同的特別性質或能力，無論是邪惡還是良善。以下是幾個例子：厭禱鬼（vitāla的翻譯）、奇臭鬼（katapātana的翻譯）、厲鬼、捷疾鬼（yaksa的另一個翻譯）、食精氣鬼（ojohāra或ojāhāra）等。

即使沒有窮盡所有例子，我們也可以說，在中國典籍中，譯者用鬼和鬼神這兩個詞翻譯印度的鬼、神、靈或鬼魔這些觀念，或者使用中文字作為拼音符號來音譯這些詞語。有時音譯的詞語加上鬼或鬼神，提醒讀者這些存有的性質。正如一般所知，這些典籍由不同譯者在很長的時間內翻譯成中文，有些是外國僧人所譯，有些則是中國人。這解釋了為什麼原始佛典的辭彙翻譯成中文時並沒有系統。

不過，這些對鬼和魂的翻譯的集體效果產生了兩個這些譯者可能沒有預見的效果。一方面，他們使用鬼、神、魂這些中文字，可能讓讀者產生某種熟悉感，因此可以與新的信仰系統有連繫；另一方面，對鬼和魂的翻譯使用音譯，保留某種神祕氛圍，與翻譯成中文的一些咒語相似，可以產生一種對佛典敬畏和尊重的感覺。最終，這些用語，例如餓鬼、夜叉或羅剎都成為中文日常用語的一部分。

早期佛教對鬼魂的馴服

討論過佛教典籍中與鬼這個概念有關的翻譯問題後，我們可以看到，這些佛典為中國的思想世界引入一些新元素。如果我們可以提出一個十分概括的觀察，可以說其目的是告訴讀者所有這些鬼魂和鬼魔都可以由佛教信仰的能力控制，正如在各種修行活動中顯示那樣。這些控制或馴服鬼魂的能力，對提倡佛教的人來說，是進入中國社會，在民眾生活中爭取合法性的一個理據。為了這個目的，佛典以外，由中國作者用中文寫成，用來宣揚佛教的文本在推動佛教使社會大眾接受也扮演一些重要的功能。

由於這些文本不是只限於熟習佛教的人和僧人這些圈內人士中，也可以在受過教育的文學圈這個更廣泛的社會中流傳，這些人可能與佛教沒有直接連繫。那長遠效果是令一般受過教育的公眾透過故事和軼事與佛教僧人的活動有更多接觸。最終，在收集、講述和流傳故事的過程中，這些著作帶有的信息會被更多人口吸收，在社會中形成循環。

當然，在過程中，佛教的觀念會接觸本地信仰，例如道教和其他民間信仰，引致相互影響和借鏡，甚至帶來對抗或競爭。我們可以看到，在問到哪個信仰更有能力時，需要提供具體結果顯示這些信仰的能力，令人們相信其中一個信仰比其他信仰更偉大。從各種改變信仰的文本中，我們可以推斷佛教僧人在接觸中國人時用來驅除鬼魂和鬼魔的方式。這些實際的行動基本上可以分為幾種：

第一，藉著呼喚佛陀和菩薩的名字或背誦佛經而禮拜佛陀和菩薩；第二，背誦佛經中的驅鬼咒語；第三，使用一些聖物或實行一些儀式；第四，有智慧，掌握了佛法的僧人可以體現佛陀的能力，以他們自身的存在驅走惡鬼。所有這些都需要受到試驗，向人們證明是有效的。除了靠口碑外，傳達信息的方法是透過向所有社會階層傳播故事，以及產生一些包含那些故事的文本。我們應該要承認這些文本要令人改變信仰的意圖。

呼喚名字和背誦典籍

眾所周知，唸誦佛陀和菩薩的名字是中國佛教最常用的修行方式。例如，中國佛教最重要的一本典籍《法華經》向讀者保證，藉著千手觀音的力量，無所不在的鬼魂和鬼魔可以被制止：

設族姓子，此三千大千世界滿中諸鬼神，眾邪逆魅欲來嬈人，一心稱呼光世音名，自然為伏不能妄犯，惡心不生不得邪觀。

至於早期佛教典籍中提到的驅鬼行動，使用咒語似乎是已經確立得很好的做法。人們知道，著名僧人佛圖澄（死於348年）能夠背誦咒語控制鬼魂和靈體。另一個僧人曇無讖（385-433年）也被描述為有特別的能力驅鬼：

讖嘗告蒙遜云。有鬼入聚落必多災疫……宜潔誠齋戒神咒驅之。乃讀咒三日。謂遜曰。鬼已去矣。時境首有見鬼者云。見數百疫鬼奔驟而逝。

佛教典籍中普遍存在的偈或押韻唄雖然是傳遞佛教教導的工具，但也往往用作驅鬼的咒語。還有，一般的佛教典籍也往往被視為有法力，可以用來驅趕鬼魂和惡靈。

使用聖物和施行儀式

不過，還有更物質的方式可以實現相似的目標。例如：沐浴齋戒，可以有效阻止鬼魂和惡靈的傷害。人們也可以倚靠某些聖物來阻止鬼魂和惡靈的侵擾：

「若男子、若女人，持摩尼珠著其身上，鬼神即走去；若中熱，持摩尼珠著身上，其熱即除去。」

僧人作為法的化身

同時，佛法精進的僧人即使不唸咒語也可以單以自己的出現驅走惡鬼：

儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病。恆見鬼來吁可駭畏。時迎嚴說法。嚴始到外堂。劉氏便見群鬼迸散。

而且，僧人本身被認為擁有驅鬼能力，因為背誦經文和唸咒語的能力內化了，成為僧人本質的一部分。因此，僧人只需要在鬼魂面前出現，便可以阻止他們，令他們不再行惡。一個關於僧人法朗（約六世紀下半葉）的故事頗為生動地說明這點：

有比丘尼為鬼所著。超悟玄解，說辯經文。居宗講導，聽採雲合。皆不測也。莫不讚其聰悟。朗聞曰。此邪鬼所加，何有正理。須後檢校。他日清旦，猴犬前行，徑至尼寺。朗往到禮佛，繞塔至講堂前。尼猶講說。朗乃厲聲呵曰：小婢，吾今既來，何不下座。此尼承聲崩下走出。堂前立對於朗。從卯至申卓不移處。通汗流地默無言說。聞其慧解奄若聾癡。百日已後方復本性。

人們最初以為被鬼附的比丘尼是聰悟的佛門弟子，顯示她周圍的人不知道怎樣區分「真道」和「邪道」。我們可以假設，故事的目的是顯示佛朗的能力，他真正擁有佛法的智慧，比虛假的鬼魂優勝。不過，故事無意中透露的是，當佛教進入中國社會時，一般人並非總是清楚「真道」應該怎樣。某程度上，這個故事象徵佛教在進入中國的過程中受到的困難。

與本地信仰系統的競爭

因此，早期佛教僧人嘗試在中國社會中得到接受時，單單顯示他們有能力驅除鬼魂和邪靈並不足夠。他們也需要顯示，他們的能力比本地信仰的能力更大。以僧人道仙（約五世紀後期至六世紀初期）的故事作為例子：

時遭酷旱，百姓請祈。仙即往龍穴，以杖叩門。數曰。眾生何為嗜睡如此。語已登即，玄雲四合，大雨滂注。民賴斯澤。咸來禱賽。欽若天神。

故事顯示，這僧人不單能夠控制本地神靈（龍），他也可以利用本地信仰傳揚自己的名聲。也就是說，為了取得人們信任，僧人需要容許惡靈存在，甚至與他們合作。

有時故事會講述僧人和道士之間直接競爭和對抗，藉以顯示佛教的能力。生活在南陳（557-589）的慧思的傳記記載，他因為對佛法的知識而聞名，引致當地的道士妒忌他在百姓中間的成功。他們祕密地向皇帝指控慧思，說他是來自北方敵國北齊的僧人，密謀對付陳朝。但慧思的法力足以令陳朝的皇帝完全相信他的正直，這最終令那些道士失敗。

除了佛教徒自己在典籍和傳記中寫到僧人有能力勝過鬼魂和惡靈外，也有很多相關的文學作品，大部分以故事集的形式出現，由佛教徒撰寫或編輯，用來宣揚佛教教導。這些故事集屬於漢朝以後的一個文類，包括一些關於鬼魂、精靈和怪異事件的故事，被視為中國文學史中小說類型的開始階段。在好些有佛教傾向的著作中，我們也可以看到道教和改信佛教的人之間的競爭。在一本稱為《述異記》的文集中有以下這個故事：

宋時豫章胡庇之嘗為武昌郡丞，宋元嘉二十六年入廨中，便有鬼怪中宵籠月，戶牖少開，有人倚立戶外，狀似小兒，戶閉，便聞人行如著木聲，看則無所見，如此甚數。二十八年三月，舉家悉得時病，空中語擲瓦石或是乾土……乃請道人齋戒，竟夜轉經，倍來如雨，唯不著道人及經卷而已……庇之迎祭酒上章，施符驅逐，漸復歇絕。 至二十九年，鬼復來，劇於前……鬼云：「陶令處福地，作天上御史；前後相侵，是沈公所為。此廨本是沈宅，因來看宅，聊復語擲狡獪；忽君攘卻太過，乃至罵詈，令婢使無禮向之，復令祭酒上章苦罪狀之，事徹天曹。沈今上天言：君是佛三歸弟子，那不從佛家請福，乃使祭酒上章？自今唯願專意奉法，不須興惡，鬼當相困。」

這個關於鬼魂擾人頗為長篇和複雜的記述，充分顯示出在宗教競爭時期人們的宗教心態，其中佛教和道教的關係相當有意思。故事清楚顯示，熟悉佛教的人在要解決鬼魂攻擊這個問題時，也可能跟隨其他信仰形式。表面看來，由於人們促請胡庇之專注於運用佛法，這似乎顯示佛教比道教更有能力。但故事沒有否認道士制止鬼魂的能力，也沒有明確否定道教的儀式。相反，它承認道教儀式在派代表向天庭祈求的有效性，而所謂祭酒上章，基本上是道教的，因為天庭接受道士的祈求。

不過，在這道教的天庭，庇之無力對抗沈公的鬼魂，沈公的鬼魂指控他太苛刻，運用各種過分的驅鬼儀式。換句話說，庇之的驅鬼行動實際上是有效的，以致鬼魂向天庭投訴。結果天庭同情鬼魂，因此第二個鬼魂，也就是天庭的使者，指示庇之回到佛教那裡尋求庇護。因為如果他不聽從勸告，便會再次被鬼魂騷擾。因此似乎佛教和道教是兩股對抗的力量，各自保護本身真正的追隨者。

我們可以推測，由於這個故事收錄在唐朝的佛教百科全書《法苑珠林》中，它一定被視為可以傳揚佛教能力的有效性的故事。但我們的閱讀顯示，即使這個故事的用意是幫助人們改信佛教，但它卻無意中顯示當時的宗教環境。正是因為這樣同時承認道教和佛教驅鬼的能力，而不是直接支持一方而否定另一方，我們可以體會當時人們的宗教心態。

當然，我們並不缺少明確支持佛教立場的證據，譬如在《冥祥記》這樣的著作中就可以找到。在以下的例子，可以明確看到哪一個宗教更有力量：

史俊有學識，奉道而慢佛，常語人云：「佛是小神，不足事耳。」每見尊像，恆輕誚之。後因病腳攣，種種祈福，都無效驗。其友人趙文謂曰：「經道福中，佛福第一。可試造觀音像。」俊以病急，如言灌像。像成，夢觀音，遂差。

我們應該留意，在佛教中，不同的資料，對鬼魂的來源和驅鬼的方法，也可以有不同的解釋和詮釋。在佛經中，可以看到更細緻的對鬼魂來源的解釋，如下引《佛說普門品經》的例子所示：

案內觀歷鬼神從何興也？其內鬼神若干百千之眾，其外亦然，內不發恐懼，外則無畏；其內不悲哀，外則不淚出。內發鬼神之想，外有若干百千鬼神之眾，皆來歸之。緣此致病或至死亡，受無數苦，皆由邪心不正故也。菩薩大士覺知虛無，無鬼神，一切從心意起。

不過，在面對社會一般人時，訴諸對個人內在自我的哲學反思，很可能不是令人改變宗教信仰的有效方法。因此，人們選擇的更直接和容易理解的方法是將佛教說成是人們可以倚賴的更優越的力量。事實上，由一位名叫竺道爽的僧人撰寫的一篇文章顯示，佛教徒怎樣嘗試運用本地流行信仰的觀念來展示佛教的能力。他寫的「檄太山文」是模仿帝王討伐敵人的文體，對象是太山東嶽神府及都錄使者。在此文中他的論述的基本說法是，那些民間所信仰的神祇，包括那些在泰山的神祇，不是真神，而是各種惡鬼、鬼魔和物怪的化身：

故黃羅子經《玄中記》曰：「夫自稱山岳神者，必是蟒蛇；自稱江海神者，必是蟒蛇；自稱天地父母神者，必是貓狸野獸；自稱將軍神者，必是熊羆虎豹；自稱仕人神者，必是黿鼉；自稱宅舍神者，必是犬羊猪犢。門戶井灶，破器之屬，鬼魅假形，皆稱為神。」驚恐萬姓，淫鬼之氣。此皆經之所載，傳之明驗也。

我們可以看到他的觀念和傳統中國對鬼魂和精怪的來源的觀念十分相似，這些觀念自從西元前三世紀已經存在，可以在《日書》中找到。他進一步向泰山東嶽神府及都錄使者宣告：

汝是小鬼，敢觸三光，鶴毛入炭，魚行鑊湯，傾江滅火，朝露見陽。吾念仁慈，湣汝所行，占此危殆，慮即傷心。速在吾前，複汝本形，長歸萬里，滄浪海邊，勿復稽留，明順奉行。

不服從他命令的結果是被佛教的神和神兵消滅。有趣的地方是竺道爽對本土信仰的攻擊並沒有否認他們的存在，沒有指他們只是幻象，如上面引述的《佛說普門品經》解釋那樣。相反，他運用了本地關於動物靈魂來源的觀念，根據中國習俗，稱這些精靈為物怪，以此來解釋為什麼地方的神祇是假神。這個例子再次讓我們看到佛教僧人加入的戰場的性質。一方面，他們需要顯示他們比道士更優勝；另一方面，他們也需要承認在更大的群眾中關於鬼魂和精靈的存在和他們的來源那些普遍的假設。如果不首先讓這些信仰存在，他們便很難與一般人展開對話，讓這些人開始明白他們。

佛教鬼魂的來源與中國觀念比較

我在其他地方討論了在佛教以前，中國鬼魂的來源。大致來說，可以向人顯現的鬼魂通常源自那些不合時地死去，被不公平地殺害，或得不到好好安葬的人。換句話說，雖然每個人死後都會變成鬼，只有那些在世界有未完的事——無論是好是壞——的鬼魂才會回來嚇人，或甚至行善。

根據同樣精神，早期道教典籍中提到的很多人類的鬼魂都是在不同情況下死去的人的鬼魂，例如暴力、意外、疾病甚至只是年老。也就是說，這些鬼魂變成鬼魂，不是因為本身的性格或行為，而是因為導致他們去世的情況。可能成書於六朝時的道教典籍《太上正一咒鬼經》，提供了幾個關於鬼魂的詳細清單，顯示他們的來源。其中一個清單是這樣的：

鬼神有外砹鬼，思想鬼，癃殘鬼，魍魎鬼，熒惑鬼，遊逸鎮鬼，厭咒鬼，伏屍鬼，疘死鬼，淫死鬼，老死鬼，宮舍鬼，停傳鬼，軍營鬼，獄死鬼，市死鬼，驚人鬼，木死鬼，火死鬼，水死鬼，客死鬼，未葬鬼，道路鬼，兵死鬼，星死鬼，血死鬼，通檮鬼，斬死鬼，絞死鬼，逢忤鬼，自刺鬼，恐人鬼，強死鬼，兩頭鬼，騎乘鬼，車駕鬼，山鬼，神鬼，土鬼，山頭鬼，水中鬼，據梁鬼，道中鬼，羌胡鬼，蠻夷鬼，忌誕鬼，蟲撩鬼，精神鬼，百蟲鬼，井灶池澤鬼，萬道鬼，遮藏鬼，不神鬼，詐稱鬼。一切大小百精諸鬼。

與佛教鬼魂來源，特別是餓鬼的觀念相比，我們可以說，一般來說，佛教的鬼魂源自道德敗壞的人。成為鬼魂就是因為個人的道德缺失而受懲罰，例如貪心、妒忌、操控、吝嗇、諂媚或欺詐等。道教繼承了初期中國的觀念，認為只有那些不自然或不合時地死去的人才會回來世界纏擾活人。那些纏擾人的鬼魂可能做邪惡的事，也可能不會。

但可以肯定的是，他們變成惡鬼，主要不是因為他們在世上活著時的道德缺失。他們的邪惡行為，如果有的話，都源自他們渴望對他們所承受的錯誤進行報復。道教鬼魂的行為反映他們在地上承受的不公平；佛教鬼魂的行為反映他們本身所造成的不公平行為。在這裡，我們可以看到佛教和道教之間一個很重大的區別，不是看他們提倡的教義，而只是看鬼魂的不同來源。

佛教和道教對鬼魂的來源的不同理解，也是他們採用來令人改變宗教信仰的策略的一個重要因素。佛教利用地獄受苦的鬼魂這個觀念，鼓勵人們依從正道，過公正的生活，以免落入這些悲慘的情況。另一方面，道教運用世上報復的鬼魂這個觀念，說服人們依從道士的帶領，驅除鬼魂。在勸說的過程中，兩者都對流行的鬼魂觀念做出一些妥協。

藉著容許本地對鬼魂的觀念存在，無論是透過將不同的精靈物怪翻譯為鬼，或與本地的地方神祇進行對話，佛教可以將它出現前中國的鬼魂吸收到它的系統中，我們也可以將這個系統視為「中國佛教」。另一方面，在與本地鬼魂觀念妥協時與道教重疊之處，會在後來中國歷史「民間宗教」的發展中成為共同的基礎。

書籍介紹

本文摘錄自《舊社會，新信仰：中國與羅馬的宗教轉化（西元一至六世紀）》，聯經出版

編者：蒲慕州、德雷克（Harold Drake）、瑞麗（Lisa Raphals）

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羅馬人成為基督徒，但基督徒也成為羅馬人。

當新的宗教信仰、活動、機構與價值觀，傳播到有著深厚宗教傳統的舊社會時，無可避免會出現衝突、抵抗、交流和爭論等複雜的互動，讓雙方都產生深刻的改變。基督教和佛教進入歐洲和中國的過程，便是人類文明史上兩個最重要的案例。

歷來學者對兩者的研究可謂汗牛充棟，但很少著作能像《舊社會．新信仰〉一書，將兩者放在一起，做出既深入又全面的比較。本書作者群在這極端複雜的歷史中各自選擇主題，探詢新舊之間的交流、交融、衝突與轉化，到底有何異同？對了解這兩種宗教文化，又可能有什麼助益？

透過哲學、法律、建築、藝術與物質文化等不同面向的研究，他們指出，在中國和羅馬，新宗教都沒有簡單地掃除舊社會的信仰和習俗；而是在多個世紀的互動和對話中，舊社會改變了新宗教，而新宗教也改變了舊社會。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬