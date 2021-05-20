走過童年和父母台越分離，如今她已不在乎那些標籤：「我是越南人，我覺得我很特別」

文：王薇

我跟王意琪在4月份約訪的這天，她騎機車來火車站載我，邊騎邊笑得爽朗，我們到咖啡廳後，點飲料她還特地跟店員強調：「我要甜一點的！」活脫脫是個開朗大女孩。

然而，意琪的家庭背景使得她從小就被迫必須趕快長大，她很早就意識到，只有自己能拯救自己，好像只有在離開家的時候，才能好好的當個孩子。

王意琪的媽媽是越南人，爸爸是台灣人，與其他新二代不同，迫使她長大的原因是家庭而非同儕；雖然跟其他人相比，她覺得自己是幸運的，但幸運跟幸福還是不一樣。

她很感謝當年幫她接生的婦產科醫師，說服爸爸把她留下，感覺像是醫生創造了她，然而由於性別，身為女兒的她很明顯感受到不被爸爸家中的長輩重視，也因為身份存在著歧視。

早年台灣社會有一句話流傳著：「不要讓兒子單獨給新住民媽媽帶，不然他們會一起跑回自己國家。」意琪上面有一個哥哥，這位哥哥像是天之驕子般，由爸媽在台灣直接扶養，她自己則像是被「丟」到越南似的，是由越南的外婆及兩個阿姨養育，媽媽偶爾才回越南看她，意琪不諱言，小時候的她覺得親生媽媽只是一個有錢但不太熟的阿姨。

Photo Credit：王意琪提供 意琪與撫養她長大的外婆、阿姨、媽媽在越南家中合影。

「我覺得台灣很陌生，我的爸爸媽媽也很陌生，我真的不知道為什麼我要來台灣？」自小越南家中的長輩都是女性，外公過世的早，她在六歲時爸媽為了讓她接受較好的教育環境，把她接來台灣，才認識自己的親生爸爸，然而，早期社會重男輕女的價值觀根深柢固，她不時感覺到被台灣長輩以輕視眼光看待。

在意琪的印象裡，刻苦耐勞的越南女性大都是家庭裡的經濟支柱，大概到國中時期就要扛起家計、賣魚，這或許深深影響了意琪，跟別人介紹自己的時候，她會驕傲的說自己是越南人，那也一定要活得像個越南女性，不讓自己被看不起，要向他們證明自己也能擁有成就。

此外，意琪爸爸的工作一直都不是很穩定，某次爸爸出車禍住院，醫師才跟她透露說爸爸有用毒品的習慣，意琪想起在那之前，媽媽常跟她說：「爸爸去出差了，兩、三年後才會回來。」那瞬間她才意識到，爸爸其實是去坐牢。

工作壓力加上毒癮，爸爸對媽媽的拳打腳踢也是常有的事，但只要意琪勇敢站出來制止，爸爸就會停手，從來沒有試圖將任何一個拳頭往她身上揮。「從那一天開始，我突然覺得自己跟同儕的距離好遙遠，因為我哭也沒有用，我必須一夕之間長大。」意琪這樣回憶著。

意琪的哥哥受不了這個家庭支離破碎的樣貌，選擇出走投靠朋友，這段期間，媽媽在意琪眼裡再也不是有錢的陌生阿姨，而是她必須要保護的對象。

還記得那天，兩人在醫院探視完爸爸遇上滂沱大雨，她淋著雨騎腳踏車回家拿傘，只為了要讓疲憊的媽媽不要一路淋雨回家，因為現在只剩她能夠保護、照顧媽媽了。

「我當時很不諒解，為什麼我家會變成這樣？但我現在覺得，還好是我，還好是我遇到了這些事。」

「但上了大學之後我發現，我越來越愛我爸爸了！」當男性不符合傳統社會期待時，意琪被迫提前面對扛起家計的責任，因為這樣，她開始理解爸爸。

Photo Credit：王意琪提供 就讀長榮大學東南亞文化與產業學士學位學程的王意琪，希望台灣的新二代都成為跟她一樣幸運的孩子，更讓台灣成為一個幸福的國家。

「我知道他是因為愛我，所以才在我出來保護媽媽的時候選擇沉默、選擇收回他的拳頭。他現在也很努力地告訴我們，他有在改變喔！他也是因為愛我，所以在我六歲的時候把我帶來台灣，給我好的學習環境，因為我始終是他女兒。」

在我面前的這位年輕混血女孩，充滿不可思議的正能量，這些讓我聽起來覺得辛酸的往事，卻將她塑造出一身開朗樂觀的個性，最後她告訴我：「謝謝妳願意聽我的故事，因為這樣才讓我發現，原來我是有價值的。」

長大後的意琪，已經可以將心比心去體會母親的辛苦，現在意琪和媽媽的感情如同姊妹一般，不再陌生了。

「妳要回去的話，我可以載妳去我們學校那邊的火車站，叫長榮大學站，很近喔，只要一出我們學校校門就到了！」其實當時在我們約訪的地方就有一個火車站，但我沒有拒絕她，就這樣讓她載我一程。

結果剛坐上火車不久，意琪傳訊息跟我說：「吼！我朋友跟我說剛剛我們約的那地方就有火車站了，我朋友還說我很天兵，但我真的現在才知道耶！」我真是哭笑不得，這個被迫提前長大的女生，內心還是個大孩子呀～～

覺得自己幸運的女孩，讓她用最坦然的態度去理解台越雙邊家人，對家人的情感從陌生、到恨、到釋懷、到愛，縱使成長過程總迎來懷疑的眼光，但她已經不在乎別人怎麼幫她貼標籤了，現在的王意琪反而喜歡主動貼上標籤告訴大家：「我是越南人，我很喜歡越南，我覺得我很特別。」

Photo Credit：王意琪提供 穿上越南國服的意琪，在嘉義當地的東南亞文化活動擔任攤主，很樂意展現自己對越南的國家認同。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒