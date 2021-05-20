印尼國家紀念碑：紀念脫離荷蘭殖民的象徵，整體造型是傳統調理食物的杵與缽

（中央社）印尼國家紀念碑是雅加達著名地標，不僅是代表首都的巍峨建築，設計意象傳達印尼追求自由富足，內部空間強調建國精神，更以實景模型重現重大變遷，歷史盡現眼前。

印尼稱為MONAS的國家紀念碑（National Monument ）廣場自去年3月關閉至今，以減少民眾群聚，避免造成2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播，但內部的維修工作仍正常進行，等待疫情控制後，再重新對外開放。

這座國家紀念碑是紀念印尼脫離荷蘭殖民統治的象徵，印尼建國後首任總統蘇卡諾（Sukarno）自1961年開始興建，因設計理念和經費等問題，歷時14年才完工，1975年起對外開放，塔頂銅鑄的火焰造型表層以黃金鍍膜是最大特色。

火焰造景白天在陽光下金光閃閃，晚間打光後像是燈塔。國家紀念碑園區解說員阿育（Ayu Trisma）說，火焰高14公尺，由14.5噸的銅鑄造而成，使用的黃金鍍膜約50公斤。儘管園區因疫情暫停晚間的例行燈光秀，但火焰仍持續打光，永不熄滅。

國家紀念碑園區新聞辦公室主任伊爾凡（Irfan）接受中央社記者訪問指出，蘇卡諾當時曾到多個國家考察紀念碑的設計，最後拍板頂端為火焰造型的藍圖，火焰意在提醒印尼民眾毋忘先輩為建國奮鬥的艱辛，永遠傳承這種追求自由的精神。

Photo Credit：中央社 印尼國家紀念碑是雅加達著名地標，紀念碑造型有許多象徵意義，提醒印尼民眾毋忘先輩為建國奮鬥的艱辛。

印尼國家紀念碑造型類似燭台，平台離地17公尺，平台豎立115公尺的方形碑，包括火焰在內，共132公尺。疫情前民眾可從平台搭乘電梯直達115公尺的觀景台遠眺雅加達知名景點，再往上走到碑頂感受宛如矗立空中的火焰。

伊爾凡說，國家紀念碑的整體造型是杵與缽的組合，杵與缽是印尼傳統上調理食物的工具，這個造型象徵打造印尼為食物富足、生產力旺盛的國家。

伊爾凡指出，蘇卡諾興建國家紀念碑及園區廣場時有3個目的，除了讓紀念碑成為印尼的標誌，他也希望印尼人到園區參觀後，都能提高愛國的民族主義意識，並且充分了解印尼的歷史變遷，成為真正的印尼人。

紀念碑內部的陳設和展示，包括「獨立廳」懸掛的巨型印尼國徽Garuda Pancasila（結合神話傳說的神鷹Garuda與印尼5個立國精神Pancasila）、重現蘇卡諾在1945年8月17日宣讀獨立宣言的談話錄音、獨立宣言文本、歷史博物館內的51個實景模型、園區內的壁雕和雕像等，都訴說著印尼的歷史。

MONAS解說員桑德拉（Sandra Puspita）說，神鷹身上的星星代表建國5原則的第一條，即信奉唯一真神，金鍊代表正義和文明的人道主義，榕樹是國家統一，牛頭是民主政治，稻穗和棉花代表社會正義，這些原則也是印尼立憲的基本精神。

桑德拉說，神鷹頸部有45根羽毛、尾部8根、左右翅膀共17根，紀念印尼獨立紀念日，下方的「求異存同」（Bhinneka Tunggal Ika）是印尼的國家格言，期許不同族群的人團結為國。神鷹看向右方則代表積極正向，鼓勵人們永遠樂觀。

Photo Credit：中央社 印尼國家紀念碑內的獨立廳懸掛巨型的印尼國徽Garuda Pancasila，是結合神話傳說的神鷹Garuda與印尼5個立國精神Pancasila的圖騰。

國家紀念碑是印尼知名景點，園區因疫情關閉，也剛好進行捷運第2階段工程，其中一站位於園區內，未來重新開放後可望帶來更多人潮。

Photo Credit：中央社 印尼國家紀念碑自2020年3月關閉至今，相關維修仍正常進行，圖為工作人員為地下室歷史博物館的實景模型著色。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒