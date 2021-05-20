全台各縣市「疫情熱區」將設置採檢站，LINE出現盜版「疾管家」請民眾當心

指揮中心表示，未來將與地方政府就防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實訊息3部分，於每日早上進行固定的會議討論。今（20）日會議結果已經和地方政府達成7點共識，包括盤點疫情熱區設置採檢站、採檢就醫及集中檢疫所的設置標準、防疫物資的分配、確診者足跡公布等事項。

另外指揮中心也提醒，近來有惡意人士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，誘使民眾加入。而網路也出現「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗」等假訊息，請民眾當心，假訊息則勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

22縣市於熱區設置採檢站，現有疫苗將留給醫護優先接種

疫情指揮中心陳宗彥副指揮官表示，今日早上8點，自己與衛福部石崇良次長、各組組長和地方政府代表進行開會。早上的會議大家都有共識，面對現在的疫情，大家應該要中央、地方通力合作，包括資訊、做法要有一致性。

陳宗彥說，早上會議達成了幾項共識：

請22縣市盡速盤點疫情熱區，並在熱區設置採檢站，並將採檢站的相關設置提報給指揮中心，指揮中心會評估跟協助。熱區採檢站篩檢對象為曾經去過疫情熱區、身體出現症狀的民眾，並不是鼓勵大家都拼命地去，因為這樣對防疫的效益不大。 針對採檢、後送就醫及醫療程序，還有集中檢疫所的設置標準等，指揮中心會將現有的流程制定好提供給各縣市政府。當中包括各縣市政府於會議上所提出，如希望設置地方的集中檢疫場所、設置標準為何，指揮中心都將一併制定流程並提供。指揮中心目前也持續盤點各縣市還可以應用的檢疫空間。 有關防疫物資的需求，指揮中心請地方政府務必將地方上包括醫療院所、防疫工作（如各縣市的救護人員、環保局的清消人員、防疫旅館的從業人員、醫療檢驗室所需的PCR檢測試劑等等）所需的防疫物資，盡速提報給指揮中心，指揮中心將在收到會報後即時發送，相關行政流程留待後續再補。 醫療資源的整合部分，後續會請衛福部統籌盤點跨縣市資源的運用。 5月16日起已授權地方政府公布確診者足跡，至於跨縣市足跡部分會由指揮中心提供給地方政府，免得造成不同縣市彼此的問題。 各地方政府現有疫苗，將留給醫護人員優先接種。後續更多疫苗到貨之後，將再依照疫情的風險狀況，適度安排給第一線的防疫人員來做施打。

當心造假的疾管家LINE社群，民眾勿轉傳假訊息以免受罰

陳宗彥表示，目前早上的會議主要會跟地方政府整合三件事，防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯誤不實的訊息。加速跟地方政府溝通防疫上的進度。

今日造假訊息的部分，指揮中心表示，近日接獲民眾反映，有惡意人士冒用疾管署或疾管家名義成立社群，誘使民眾加入。指揮中心嚴正澄清，疾管家LINE官方帳號僅有一個（前方有盾牌標誌者），民眾可透過疾病管制署全球資訊網首頁加入正確疾管家社群，籲請民眾勿受騙，加入冒名社群。

圖片來源：疫情指揮中心

指揮中心重申，冒名社群遂行詐騙行為，可能違反刑法第339條之4的加重詐欺罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

另外指揮中心也發布新聞稿表示，從未有「購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」一事，因此近日網路流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

圖片來源：疫情指揮中心

陳宗彥表示，若是不清楚接收到的訊息是否為真，轉傳之前一定要多疑、多查，查證管道包括mygopen、美玉姨、事實查核中心、LINE的訊息查證等。或也可以直接撥打防疫專線1922，或透過LINE疾管家了解相關訊息。

針對這段時間的假訊息，也請刑事警察局成立專責偵辦的小隊，進行錯誤訊息蒐證，未來也會提供消息讓社會大眾了解。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航