破水前兆大哉問：如何分辨是單純分泌物、漏尿，抑或是高位破水？

高位破水怎麼辦？孕期分泌物多，也常因為胎兒壓迫漏尿，因此如何分辨高位破水並不容易。本篇文章帶大家了解高位破水原因、高位破水症狀，和重要的破水怎麼辦。希望幫助各位在發生時有正確概念，也避免不必要的擔憂。

何謂高位破水、低位破水？破水前兆大哉問

高位破水雖然並不常見，但破水狀況及嚴重程度變化大，20週跟37週高位破水便是完全不同的狀況。尤其是懷孕初期羊水破，有些人可能在臥床休息後就自然修復，也可能造成羊水過少、胎兒窘迫、早產等現象，因此可千萬千萬別忽視，以免造成嚴重影響母體、胎兒的狀況。

所謂的「破水」，破的是羊膜腔，漏出的則是羊水，分為高位破水及低位破水。而高位破水並非是「高水位破水」，而是「高位置破水」。

胎兒被保護在羊膜腔中，而羊膜腔中足夠的羊水具有提供胎兒養分、幫助肺部成長、保護胎兒等功能。大家都知道，破水、落紅、規則陣痛都是即將分娩的產兆，但是當胎兒尚未足月，就出現羊膜腔受損、破裂的狀況，可想而知對於胎兒來說是相當危險的。（延伸閱讀：ㄧ自然產流程有哪些？自然產懶人包讓你迅速掌握相關資訊）

破水分為高位破水、低位破水，可由破水位置來區分：

高位破水：破水位置靠近子宮頂，羊水流出量較少

低位破水：破水位置靠近子宮頸，羊水流出量多，如同水袋瞬間破裂一般

Photo Credit: 威廉氏後人－李為

高位破水的原因

高位破水原因是什麼？別人都好好的，我為什麼會破水了呢？其實高位破水原因很多，包括：

子宮過度收縮

羊膜腔感染

外傷

子宮頸閉鎖不全

羊膜穿刺

如何分辨高位破水？高水位破水症狀別忽略

破水的感覺是什麼？高位破水會一直流嗎？如同前面所說，高位破水的羊水流出量少，加上孕婦本身就時常容易有分泌物出現，或懷孕後期子宮大到壓迫膀胱而有漏尿的情況發生，因此大多數人會分不清楚三者的差異。接著來告訴大家到底高位破水症狀是什麼、如何分辨高位破水。

高位破水症狀有哪些？

高位破水讓人好緊張，擔心高位破水胎動、羊水量受到影響，更擔心高位破水感染了怎麼辦。有哪些高位破水症狀能讓孕婦做好警覺的嗎？

事實上破水前通常不會有破水前兆出現，破水前胎動也未必會發生改變，最容易觀察的高位破水症狀就是分泌物，高位破水可能會突然出現一攤像水的分泌物。如置之不理，羊膜腔受到細菌入侵感染，母體則可能會出現發燒、白血球上升的狀況。

如何分辨高位破水、分泌物、漏尿？

孕婦漏尿、羊水、分泌物總是分不清。想分辨內褲上的水狀分泌物到底是什麼嗎？是單純分泌物、尿液，抑或是高位破水？別緊張，以下從破水分泌物的性狀，包含破水顏色、破水量、破水分泌物氣味，來教大家如何分辨高位破水：

高位破水量：高位破水的羊水流出量，多為少量

高位破水持續狀況：無法阻止羊水流出，羊水可能會隨著腹壓增加（咳嗽）而流出

高位破水分泌物氣味：無氣味

高位破水顏色：羊水顏色為清澈淡黃色、水狀液體

一般分泌物依據不同感染狀況可能會呈現灰白色、黃綠色；如為尿液則為明顯的黃色，且有刺鼻氣味。

Photo Credit: 威廉氏後人－李毅評醫師

到醫院吧！高位破水試紙一測便知

高位破水分泌物還是讓你分不清楚嗎？別撐了，直接到醫院檢查吧！到院檢查除了基本的內診之外，會使用所謂的羊水試紙來做測試，是否破水一測便知。

由於陰道分泌物為酸性，而羊水則恰恰相反是鹼性物質，因此最好當作羊水試紙的東西，就是石蕊試紙。

石蕊試紙羊水檢測十分簡單，只需內診將分泌物沾到試紙上，等待變化即可。石蕊試紙原為淺粉色，在接觸到鹼性物質時，很快地會轉變為藍色，如此一來能明確且快速地分辨這些分泌物到底是不是羊水。

不幸破水了怎麼辦？

懷孕破水依照破水時機點、狀況有多種不同的處置，有可能是足月破水生產，也可能是低位破水、高位破水。那如果是未足月就漏羊水怎麼辦？破水會痛嗎？羊水破了怎麼辦？真的高位破水又該怎麼做？

懷孕破水有哪些狀況？

足月破水：破水是生產前會出現的產兆之一，因此當足月出現破水、落紅、規則陣痛的情況，請盡速前往產房。至於足月破水後多久生？一般破水後24小時內會生產。 未足月低位破水：未足月低位破水是件相當危急的事，低位破水羊水破的感覺就像裝滿1000C.C的水袋破洞，羊水破不太會痛，但可能會出現〝波〞一聲後，有大量的羊水流出，此時建議盡速前往急診處理。 未足月高位破水：未足月高位破水，雖不像低位破水會瞬間有大量的羊水流出，但持續的羊水流出也可能引發後續問題，建議就診由醫師評估後依照嚴重度安排處置。

特別注意！破水洗澡是禁忌

懷孕破水時，不管是高位破水、低位破水或足月破水，最害怕的就是發生感染，因此破水洗澡是萬萬不可。當發現可能破水了，請直接前往就醫。

而足月的定義為滿37週，小於37週為早產（延伸閱讀：為什麼會早產？早產原因、如何預防早產一次告訴你）

高位破水怎麼辦？有哪些處置？

破水安胎必要嗎？發生高位破水時該怎麼辦？一定會早產嗎？各位別緊張，發生破水時的週數是很重要的影響因素，如14週破水、34週破水、37週破水狀況大不相同。以下列出幾種高位破水狀況，與相對應處置提供參考。

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航