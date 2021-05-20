緬甸軍方代表團赴俄羅斯，傳將討論軍武合作計畫

中國與俄羅斯為緬甸前兩大軍火供應國，緬甸空軍參謀長貌貌覺（Maung Maung Kyaw）20日率軍方代表團赴莫斯科，參加俄羅斯最大型的國際直升機展覽會。緬甸媒體報導，雙方將討論超過20個大型合作計畫，包括軍武製造。

《莫斯科時報》報導，緬甸大使館代表透露，這場軍方代表團拜訪俄羅斯之行，有一部分行程是參加20日到22日，在莫斯科舉行的直升機工業展覽會HeliRussia。俄羅斯國營軍火商俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）19日表示，他們將參與展覽會，並於番紅花中心（Crocus Cente）展場上展示最新的兩架戰鬥直升機Ka-52和Mi-28NE。

HeliRussia會方也確認了緬甸是超過50個預計到訪國家中的其中一員，不過拒絕談及是否為軍方代表團出席。俄羅斯國防部並未公開宣佈任何與緬甸方代表團的會面消息。緬甸駐莫斯科的駐外武官 (Military attaché)，也透過郵件證實貌貌覺來訪的消息，並表示他「行程緊湊」。

緬甸軍方2月1日發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」），結束十年的民選政府，並導致無數場大型反軍政府抗爭。俄羅斯仍持續支持緬甸軍方政權，3月俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）出訪緬甸，是民調政變後第一個外國官員高調拜訪的外交行程。

緬俄之間總體上貿易交流不多，但雙方近年來深化軍事合作，目前俄羅斯僅次於中國，是緬甸第二大軍用物品出口國。1月俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）拜訪緬甸首都奈比多（Naypyidaw ）時，同意供應緬甸鎧甲S-1（Pantsir-S1）地對空飛彈系統、奧蘭-10（Orlan-10E）無人機和雷達設備。根據關稅數據，緬甸軍政權在2月時以1470萬美金（約4億1096萬新台幣）向俄羅斯進口雷達設備。

4月中，緬甸軍方承認造成248名反政府抗爭者死亡，但聲稱是抗爭者們先使用暴力。有目擊者表示，緬甸使用俄羅斯製飛機與直升機轟炸反政府示威運動與反抗軍。

《伊洛瓦底江雜誌社》報導，緬甸軍方目前正在等待2019年與俄羅斯訂購的30架戰鬥噴射機交貨，2021年1月雙方也簽下兩個合約，緬甸向俄羅斯購買防空系統和無人機。

財閥牽線軍火交易

《伊洛瓦底江雜誌社》報導，「惡名昭彰的軍火掮客」岱扎，也將參加本次以貌貌覺為首、集合多位軍方高層的緬甸軍方代表團。據數個來自仰光（Yangon）、奈比多的商業方面消息來源，岱扎於本週已經搭程私人飛機從新加坡飛抵奈比多，參加一系列軍方高層訪俄的行前會議。據信，緬甸代表團成員將與俄羅斯討論超過20個大型合作計畫，包括武器和軍事裝備的製造。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖集團（Htoo Group）主席岱扎（Tay Za）

岱扎是最大企業集團圖集團（Htoo Group）主席，近幾年在新加坡活動，與緬甸現在與先前數個軍事政權關係匪淺。2000年代緬甸前軍事政權（緬甸軍方前總司令丹瑞領導期間）時期，岱扎和軍事領袖合作密切，圖集團旗下的圖貿易公司的生意跨足伐木業、運輸、觀光、建設、房地產開發、棕櫚油製造和軍火交易。

岱扎發家致富是依靠伐木業，以及與1997年前2011年間軍政府最高權力機構國家和平與發展委員會（State Peace and Development Council，SPDC）不斷擴張的交易。岱扎透過緬甸阿瓦出口有限公司（Myanmar Avia Export）供應軍政府的空中武力，該公司是俄羅斯軍工集團莫斯科飛機聯合生產企業（MAPO）和俄羅斯直升機公司（Rostvertol）的獨家代理人。

美國財政部2008年以透過供應武器支持軍政府為由，已將岱扎列入《特別指定國民和被封鎖人員》（ Specially Designated Nationals ，即美國針對其認定的軍閥、暴政官員等通緝名單）名單。岱扎承認確實出售俄羅斯製直升機，並持續為緬甸軍方效勞。2013年，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing，即2021年軍事政變發動者和現在軍政府統治全國權力機構「國家領導委員會」領袖）拜訪莫斯科時，岱扎亦從旁協助安排軍火交易。

在登盛（U Thein Sein）、翁山蘇姬政府時期，岱扎一度淡出緬甸商業界，在新加坡重新落地，以及在泰國置產。2017年7月，圖集團和越南國營石油公司Petrolimex簽訂貿易備忘錄，進口並販賣石油產品時，岱扎才重返緬甸。

《外交家》報導，1962到2010年間，緬甸處於軍政府統治下。在許多人眼中，因民族內戰與經濟動盪，國家和平與發展委員會時期的緬甸是失敗的國家，然而，2011年登盛推動經濟改革後，將軍和一小群商業精英們，相當懷念舊時光。

圖集團、亞洲世界集團（Asia World）等大型集團，都是透過伐木業與當時國家主導的公路交通建設合作賺取財富，這些國內建設專案由軍方企業緬甸經濟控股有限公司（Myanmar Economic Holdings Limited,MEHL）、緬甸經濟公司（ Myanmar Economic Corporation）、緬甸木材公司（Myanmar Timber Enterprise,MTE）掌有，而這些軍方企業則透過出口礦產和木材等賺進外匯。

2021年，軍方再次奪權重新組織軍政府國家領導委員會執政，事實上延續與國家和平與發展委員會時期相同的權力結構。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒