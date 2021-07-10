2021/07/10,
國際

【圖輯】37歲里約清潔工重拾大學夢：無懼種族歧視與貧富差距，活出下一代的希望

【圖輯】37歲里約清潔工重拾大學夢：無懼種族歧視與貧富差距，活出下一代的希望
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

有一次，一位女同學誤把路德當成了電梯操作員。又或者是有人買了杯咖啡去找路德結帳，只因為把他和自助餐廳的員工搞混了。「在某種程度上，這很傷人，你會覺得自己不屬於那裡。」

菲利佩・路德（Felipe Luther）每天下午都在里約熱內盧攻讀一間頂尖大學的學位，學校位在綠色山丘上，附近有奢華的海灘與社區。

不過，他整個晚上，都會在山丘下的那些富裕社區裡當清潔工。

「當我告訴同學我的工作時，他們通常都很震驚。」37歲的路德，曾因工作而放棄大學學業來養家，包括自2009年以來在市政府清潔隊打掃街道的工作。

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2017年，他獲得了里約天主教大學（puc-Rio）人文社會學科的全額獎學金。這所私立學校培養了好幾位央行行長和電影明星。

「很多像我一樣的學生，從很小的時候就開始工作。」路德來自里約北部的小鎮，離學校約是兩個多小時的路程。

在里約讀書，使路德離夢想更進一步，同時也讓他與巴西白人精英階層有機會面對面交流。巴西有54％的人擁有非洲血統。

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路德在大學教室裡｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

2000年，全國人口普查發現，巴西白人上大學的機會，是黑人、混血兒和原住民的五倍。

里約警方在五月份的一次行動擊斃了數十人，引發了關於像路德這樣的黑人，所面臨的危險和不利之爭。「因為在大學裡黑人很少，很多人把黑人看作服務生，而不是同學。」路德回憶起校園裡常出現的尷尬場景。

有一次，一位女同學誤把路德當成了電梯操作員。又或者是有人買了杯咖啡去找路德結帳，只因為把他和自助餐廳的員工搞混了。

「在某種程度上，這很傷人，你會覺得自己不屬於那裡。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

在疫情爆發期間，巴西教育不平等加劇，因為偏遠地區的學生依賴的國內資源減少了，進而擴大了貧富差距。

幾個月來，路德在夜晚點著蠟燭讀書，直到晚上9點至凌晨5點，要出門去清掃街道。

「我的課程需要大量的閱讀，我需要一台比現有的更好的電腦。但有些人甚至連電腦都沒有。」他指出，弱勢學生被迫遠距教學，面臨一系列挑戰。「不是所有的手機都能上課，也不是每個人都有手機，或是足夠的網路流量下載資料。」

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今年5月，警方在一次打擊販毒集團的突襲中，在里約北部有許多黑人的「Jacarezinho」社區持續數小時槍戰，導致27名男子和一名員警死亡，成為該市歷史上死亡人數最多的警方行動，引發人權組織的強烈抗議。

一位抗議者的標語上寫著：「反對對黑人的種族滅絕。」

路德說，他一直生活警察暴力的恐懼中，晚上還會刻意繞開某些街道。據人權觀察組織（Human Rights Watch）統計，過去10年間，巴西警方殺害了近9000人，其中超過四分之三是黑人男性。

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儘管面臨威脅，非裔巴西人文化仍然在當地蓬勃發展達數世紀之久。

路德每週會參加兩次「Umbanda」儀式，這是起源於西非的傳統宗教。「這讓我與先祖聯繫在一起」，路德說。過去有500萬黑奴從非洲被帶到巴西，是美國數量的10倍。

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「Umbanda」儀式｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴西的教堂經常充當社區中心，比如路德在2017年參加一個免費的大學先修課程，讓他踏上前往里約念書的旅程。

路德說，一旦獲得學位，他的目標就是在低收入社區教授大學先修課程，為下一代有抱負的學生打開大門。

「我想回報給其他年輕人，讓他們覺得未來是充滿無限可能的。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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