「國民老婆」結婚了！除了新垣結衣，日本娛樂圈還有哪些讓粉絲心碎的佳偶？

昨（19）日轟炸全亞洲娛樂圈的重大消息，就是日本清純女星新垣結衣無預警宣布結婚了！「國民老婆」的婚訊讓許多粉絲心碎，她的結婚對象就是日劇《月薪嬌妻》中的老公星野源，婚訊傳出後日本已經開始湧現請假潮，網路出現熱搜關鍵字「ガッキーロス（Gakki Loss）」，甚至有不少人打趣可能會讓東京證交所倒閉。

日本藝能界有個都市傳說，只要女神、男神或知名聲優發表結婚消息，往往會對日本股市造成衝擊，如北川景子結婚日股跌479點、福山雅治結婚下跌714點、堀北真希結婚日股跌895點、優香結婚下跌582點、小倉優子再婚慘跌1010點等，去年石原聰美發表婚訊剛好碰到東京證交所系統故障，全天停止交易的悲劇，被稱為日本特有金融危機。

堀北真希ショック －８９５円

木村沙織ショック －２９８円

福山雅治ショック －７１４円

釈由美子ショック －２０３円

北川景子ショック －４７９円

優香ショック -582円

押切もえショック-307円



小倉優子ショック（再婚）-1010円



石原さとみショック － （東証物理破壊）←New — うしっクマ （@bullbear48） October 1, 2020

其實偶像結婚是件喜訊，現在的粉絲在心態上比較成熟，雖然失去精神寄託與信仰寄託有些失落感，大部份仍會給予祝福，但通常粉絲會無法接受或有反對聲浪，甚至出現脫粉潮的反應，原因是認為雙方不相配的「格差婚」、某方或雙方本身有些爭議才會引發軒然大波。

無論如何，真正的粉絲應該要支持偶像的選擇，祝福偶像的婚姻才對。既然已經沒有機會跟偶像結婚了（雖然機率本來就比被雷打到還低，除了劉德華、郭富城、王力宏以外吧），那本篇文章就一起盤點那些讓粉絲既心碎又衷心祝福的日本娛樂圈佳偶。

「我們，星野源和新垣結衣想報告我們要結婚了！」33歲的新垣結衣與40歲的星野源跳過認愛階段，直接宣布結婚消息，兩人在一起發表的聲明中感謝大家一直以來的支持，並謙虛表示：「雖然是兩個不成熟的人，但是希望大家能夠給予溫暖地關注。」還祈禱COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）能盡快結束。新垣結衣更同時宣布未來將自由進行演藝活動，人生邁入全新階段。

星野源則在Instagram感謝歌迷在過去因病休止活動時的支持，並表示兩人將合力經營穩定的人生，自己在音樂與演員活動上將更珍惜與努力。

事實上星野源與新垣結衣從2016年拍戲結緣後便傳出緋聞，在曖昧階段時星野源更被爆料突然搬到新垣結衣家附近，但雙方始終沒有正面回應或認愛，而且兩人相當保護戀情，一度傳出很有默契同時拒演續集。新垣結衣的經紀公司表示是《月薪嬌妻新春SP》特別篇拍攝結束後，才以結婚為前提開始交往，並澄清兩人目前並沒有同住在一起，新垣結衣也沒有懷孕，之後也不會舉辦媒體記者會，婚禮日程也尚未決定。

新垣結衣與星野源的個性相似，兩人都喜歡宅在家，並且朋友都不多，還一起代言任天堂及日清泡麵。其實新垣結衣一直很想當歌手，因此對於才華洋溢，作詞作曲編曲樣樣精通、創作無數熱門金曲的音樂才子星野源相當尊敬崇拜，傳出喜訊並不會太意外。

其實在星野源2017年出版的《從生命的車窗眺望》書中，就有「新垣結衣這個人」的篇章，毫不掩飾地表露出對她的讚賞。因兩人飾演夫妻有非常多對手戲、相處時間也很長，「但我每天至少會有一次讚嘆『這個人真的好棒』的時刻。」他舉例新垣結衣很細心體貼，「她真的隨時隨地都在注意身邊人的需要。」當演員們要一同為主題曲〈戀〉跳舞時，新垣結衣更在共同排練的那天已經記住所有舞步。

星野源形容新垣結衣就是一位「很棒的普通女孩」，「處於這種精神狀態下，還能保持『普通』感覺的人實在太少了。越受歡迎，精神越是孤立；工作越忙碌的人，『自我』越會膨脹，無論如何都會變得任性自私、目中無人。即使在工作現場協助別人，也掩飾不住那股『我可是在幫你』的高傲，到最後只會招來眾人厭惡，離「普通」愈來愈遠。」

「沒有令周圍緊張的霸氣，也沒有令人情不自禁小心配合的氣質」，就是看起來相當文靜，但當發生有趣的事情時她會和大家一起笑、和她說話也是毫無架子地回應，這種「普通」是演藝圈中最難能可貴。「十幾歲就活躍於演藝圈的她，經歷的事一定多得遠遠超乎我所想像，或許她也不是一開始就像今天這樣。從那樣的歷練中，她在工作場合發現真正的誠懇是什麼，更走到一般演員無法達到的境界，靠自己的力量獲得了『普通』。」

「正視眼前的功課、超越障礙、還能隨時關心身邊的人。」星野源表示自己是一個很喜歡稱讚別人的人，但因新垣結衣曾說過自己很怕被稱讚，「雖然也會高興，但更覺得難為情。」「因此我只好在這裡偷偷寫成文章，內心祈禱她在殺青前都不要讀到。」

而星野源多才多藝，寫作、創作、唱歌、主持、廣播及戲劇表現都相當傑出，個性幽默風趣，口才反應佳，表演臨場感一級棒，偶而會以星野源子、源媽媽等分身出現，擅長為自己的歌曲創造簡單記憶度高的舞步，打造出獨一無二的星野風。星野源小時候被霸凌，又面臨兩次蛛網膜下腔出血的生死關頭，在輕鬆逗趣的表演下藏著深沉溫柔的內在。星野源也坦言本人性格與《月薪嬌妻》的角色有部份相似，自認不是草食男，也不想被草食男的形象束縛。

由於星野源在日本地區以外的知名度不及新垣結衣，長相外表身高也不是典型帥哥，愛開黃腔（這部份福山雅治也一樣啊），又是花名在外的戀愛高手，才會引起一些爭議，讓不少結衣粉哀號為何不是也曾經合作過，外型又比較登對的岡田將生或綾野剛。

但格差婚並不能單靠外表來判斷，其實星野源在日本的知名度及娛樂圈地位極高，活躍於演藝圈的星野源，與唱作天王米津玄師是日本樂壇唯二能夠一發片就攻佔各大音源排行榜及專輯大賣的歌手，光是唱片銷售量一年可以銷售33億多日幣，還是首位在日本五大巨蛋開個人巡迴演唱會的男性個人歌手，發片、演唱會、主持、演戲、廣告等收入是新垣結衣的倍數，更是日本女性的結婚標準。

「理想男性」要求165公分以上、體重60至80公斤、長相星野源的感覺、住在東京、年收500萬日幣（150萬台幣）以上…根本就是在形容星野源嘛！

日本女性最想擁有的臉孔女星北川景子，懷孕生產後人氣絲毫未減，2016年與BREAKERZ搖滾樂團主唱DAIGO結婚，兩人因為演出日劇《LADY～最後犯罪檔案～》而結緣，這對俊男美女高調舉行記者會宣布婚訊，並舉辦盛大豪華的婚禮，夫妻倆更是日本最美夫婦排行榜第一名、日本理想情侶第一名。《離婚活動》是北川景子產後復出的首部作品，身形窈窕，氣色更勝以往，散發柔和恬靜的美感，人氣依舊水漲船高。

出身名門世家的DAIGO，外公是日本前首相竹下登，並跨足演員及主持人領域。DAIGO是出名的寵妻魔人，因為顧慮北川景子拍戲工作忙碌，會進廚房下廚並一手包辦其他家務，特別日子都會送鮮花、蛋糕為老婆慶祝，甜蜜恩愛的模樣羨煞眾人。

DAIGO還曾在節目透露北川景子是極簡主義者，「總之像是已經結束的電視劇劇本，自己過去拍的照片，什麼都會用碎紙機碎掉。」並帥氣表示「我不需要活在過去，因為我不會回憶往事。」DAIGO表明以後也要像北川景子一樣，宛若是「妻唱夫隨」的宣言，還會為了支持北川景子新電影上映，揪團19人一起買票看電影，被大讚「真的很愛老婆啊！」

被譽為日本最後一位黃金單身漢的男神福山雅治，2015年9月與小14歲女星吹石一惠閃電結婚，結婚消息傳出時震驚全日本，遍地傳出哀嚎聲，從歐吉桑到少女粉絲無一不崩潰，紛紛以心碎表達哀傷之意，有OL不願面對真相翹班散心，也有家庭主婦衝擊太大而無法為家人準備晚餐，宣告「我要服喪」，並停止所有家事。

而喜訊公佈隔天，福山雅治所屬經紀公司Amuse股價爆跌440點，市值蒸發約40億日幣，被稱為「福山SHOCK」；之後他更從最受歡迎的明星神壇，跌落當成為最讓人討厭的明星。

福山雅治與吹石一惠結婚六年，兩人育有一子，吹石一惠婚後淡出娛樂圈，把重心放在家庭，由於結婚對福山雅治的演藝事業發展影響極大，網友還創造了「ましゃロス（福山Loss）」，亦謂福山雅治失去了所有，因此他很少在媒體面前提起妻子的名字，才會有婚姻觸礁已分居的傳言出來。

不過，吹石一惠被日媒拍到外出照片，右手還戴著戒指，看來婚姻亮紅燈只是烏龍傳言。只是就算是當年影響再大，已經這麼多年過去了，大家也開始送上祝福，福山雅治的事業也慢慢止跌回升，並善用Youtube、Instagram等社群網路，向歌迷展現了私底下不為人知的一面，2020年還獲得了TAMA電影獎最佳男主角獎。

清純派女神級堀北真希與合演《同一屋簷下》的山本耕史在2015年8月宣布結婚，突如其來的閃婚讓外界都將這段婚姻喻為「交往0日婚」。山本耕史表示，雙方事業都太繁忙實在沒有時間交往，而且女方出道以來從未傳過緋聞，不想女方為緋聞所困才會跳過交往直接結婚。2016年6月堀北真希宣布懷孕消息，並在隔年2月正式引退，目前育有兩個孩子，並搬到東京近郊回歸自然生活。

2009年兩人合作日劇《家有六子》，首次見面山本耕史就對小12歲的堀北真希一見鍾情，2010年在日劇《我家的歷史》中飾演一對夫妻，堀北真希始終拒絕給他私人電話。

2015年再次合作舞台劇《咆嘯山莊》，被稱為日本娛樂圈「第一不動搖男子」的山本耕史寫了近40封情書給堀北真希都沒有得到回應，最後山本耕史只能再把自己的電話話碼留給堀北真希，而默默觀察了六年的堀北真希卻突然主動發LINE給他才開始聯絡。

求婚過程更像是一齣偶像劇。當時山本耕史聽說堀北真希要前往京都工作，就決定碰運氣帶著戒指憑直覺搭新幹線，計劃如果能在列車遇到堀北真希就向她求婚，沒想到正巧就是堀北真希搭乘的班次車廂。宛如命中註定的緣分，山本耕史當場向堀北真希求婚，而堀北真希竟然也答應了。「能與堀北真希結婚，是山本耕史此前從未想過的在這輩子能夠實現的願望，婚後每天醒來看到老婆睡顏的他，都覺得像在做夢一樣。」

其實只要偶像能夠幸福，對粉絲來說應該就是最好的期盼了，至於其它穿鑿附會的都市傳說或流言，就算了吧。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航