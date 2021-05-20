總統府特赦布農族獵人王光祿，律師：僅個案免刑，非常上訴爭取「獵人無罪」

2013年7月間，布農族獵人王光祿因使用撿到的獵槍獵捕山羌等保育類動物，因《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》判處3年6月徒刑，經發起釋憲後日前大法官宣告僅部分違憲，聲請人王光祿和其他原住民獵人都無法由此解釋獲得救濟；不過總統府今（20）日忽然給予王光祿特赦，表示為表達對原住民族傳統的尊重。對此釋憲聲請代理律師謝孟羽表示，雖然王光祿不需要被關很高興，但獵人依然是「有罪」的人，用特赦「個案處理」，更彰顯了社會和法律對原住民的理解不足。

王光祿案怎麼走到這一步？

原住民獵人王光祿因狩獵保育類動物遭判刑，獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。原民團體和律師於2015年12月15日，最高檢察署表示檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴。台東地檢署暫緩王光祿入監。2017年9月28日，最高法院就王光祿案聲請釋憲，請求司法院大法官就槍砲《彈藥刀械管制條例》第20條第1項及《野生動物保育法》第18條、第1條第1項，未就原住民特殊情形加以考量部分宣告違憲。

2021年5月7日大法官宣示解釋，《槍砲彈藥刀械管制條例》、《野生動物保護法》合憲，而其子法《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》、與《原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法》部分違憲。因此王光祿案件將送到最高法院續審。

而現在最高法院則指出，總統特赦王光祿部分，依《赦免法》第3條規定「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，王光祿雖經總統特赦免除其刑之執行，但其本案之罪刑宣告仍然存在，合議庭仍須就本案依法處理。律師也表示，接下來在最高法院非常上訴的程序中，會繼續爭取「獵人無罪」的判決結果。

總統府：表達對原住民族傳統的尊重

總統府透過新聞稿表示，為表達對原住民族傳統的尊重，促進族群主流化發展，蔡英文總統在今日第二任任期屆滿週年之際，依據《憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，免除其刑之執行，總統府發言人Kolas Yotaka表示，這項決定對政府推動原住民族歷史正義與轉型正義工作別具意義。

Kolas表示，司法院就原住民狩獵案在5月7日作成釋字第803號解釋，其中《野生動物保育法》規定原住民族基於傳統文化獵捕、宰殺或利用野生動物不受相關條文限制之規定，大法官認為「傳統文化」應包含原住民依其所屬部落族群所傳承之飲食與生活文化，而以自行獵獲之野生動物供自己、家人或部落親友食用之非營利性自用之情形。

Kolas說，憲法明文肯定多元文化價值，保障原住民從事狩獵活動之文化權利。在原住民族文化中，族人與山林共同分享、共同生存，相互依賴，日常狩獵是族人生活文化的一部分。王光祿雖然因為狩獵野生動物而觸犯相關法律，但總統認為，考量他的狩獵是為供罹病的家人食用；狩獵自用也經大法官認為這屬於原住民傳統文化之範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展之用心。

《中央社》報導，王光祿本人得知後，接受記者電訪時對自己被特赦感到相當訝異，不斷問「真的嗎」，他說，尚未聽到這件事，律師也還沒告訴他，如果是真的那就非常高興，「這結果等很久了」；不過，因母親現在記憶衰退，只認識他這兒子，因此告訴她這件事也沒意義，「不會刻意告訴媽媽」。

律師和原民青年：替王高興，但個案處理更彰顯法治對原住民族的理解不足

釋憲案的聲請代理人謝孟羽律師在臉書上表示，在個案上尋得正義，真心為王光祿感到開心。但作為長期跟原住民族站在一起爭取本該屬於他們基本權利的律師，還是必須語重心長地說，「特赦，是特例，也僅能尋求個案正義，也更彰顯了現行法律制度，甚至是大法官對於原住民族理解與保障的不足。」

謝孟羽受訪時也表示，現在這樣的特赦只是總統基於一些理由，讓王光祿不需要去服刑、考量到他的狀況讓他不用被關，但在法律上，王光祿依然是個有罪的人，且最高法院也表示會繼續處理此案；因此目前想法是此案依然會繼續上訴，希望能夠在《槍砲彈藥刀械管制條例》的部分繼續努力，讓獵人可以獲得無罪判決。

謝孟羽也解釋，過去一些獵人判決確定的案件，像是也一起聲請釋憲，但已經執行完畢（判6個月，易科罰金18萬）的卑南族獵人潘志強，王光祿現在就算被特赦，也對這些案件不一定有幫助；至於有不少還在審查中的個案，大法官日前的解釋，也對接下來的判決不一定有利，如果總統府真的認為原住民的傳統文化重要，還是希望政府能盡速修改相關法令，或是訂定獵人專法，這也是接下來要努力的目標。

長期關注原住民權益的布農族青年Savungaz Valincinan也在臉書上表示，特赦的意思是這個國家法律認為你仍有罪，只是免除其刑。王和家人承受這麼多年的司法程序折磨，能停止真是太好了，任何當事人都不該也不必當悲劇英雄。但光釋憲案的當事人，連同王光祿在內就有3位，卻只有1個王光祿被特赦，「更不要說還有更多我們不曾接觸到、就已經被判有罪甚至入獄服刑的獵人，誰來為他們平反？」不希望「特赦一個王光祿、還有千千萬萬個王光祿被抓」。

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核稿編輯：翁世航