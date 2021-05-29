【遊戲】《基因怪獸》的野望：不會分子生物學也能玩，目標是一次影響整個世代

文：羅億庭

故事從一則Facebook訊息開始：基因怪獸的誕生

在未來的某個平行時空中，你是一間藥廠的「白帽駭客」，協助他們尋找人體免疫系統的漏洞，讓藥廠能開發出新型藥物。 你將操作基因怪獸（GenoMon）融合虛擬病毒，再驅使這些病毒攻打虛擬細胞城市。這些被融合出來的虛擬病毒，將與細胞城市中的酵素、抗微生物蛋白、過氧化氫（H 2 O 2 ），甚至是免疫系統產生一場激烈的攻防戰，若能成功殺出重圍佔領細胞城市，你，將成為人類救星。



「這次的任務交給你，就靠你合成出的虛擬病毒，找出我們免疫系統的漏洞，上吧──「病毒使」！

圖片來源：電獺提供

別搞錯，前面這段故事並不是動畫新番的前導預告，而是由台灣大學生命科學系退休教授陳俊宏，攜手電獺公司（Aotter Inc.）創辦人蘇芃翰與謝綸，共同開發與製作的策略卡牌手遊《基因怪獸：細胞攻佔－GenoMon: World War V inside the cell》的遊戲背景。

這個龐大的手遊製作計畫是如何開始的？一提出這個問題，三人彷彿都有許多故事想與我們分享。

首先是一輩子都從事教學工作的陳俊宏，有感於近幾年學生的學習動力越趨低下，課堂上死寂的發問時間與沉默的上課氛圍都令他感到失望，進而萌生出退休的想法。但「教書」這件事佔了他大半個人生，真的有辦法說退休就退休嗎？

「我覺得很不甘心啊！花了一輩子才成就出這些心血，」陳俊宏說道，「很想把這些知識活化出來，讓更多人知道。」就在這時，他想起了一部2006年哈佛大學釋出的3D動畫《細胞內的生命》（The Inner Life of the Cell ）──何不做一部與分子細胞生物學有關的遊戲或動畫呢？

《細胞內的生命》（The Inner Life of the Cell ）3D動畫：

為了實現他的想法，陳俊宏在業界兜兜轉轉許久，最後在2019年底找上了蘇芃翰。「有一天我就突然收到老師的Facebook訊息，上面寫著：『可不可以跟你聊聊？』」蘇芃翰笑著說起這次遊戲計畫的起源。

從小就立志當科學家的他，自台大分子與細胞生物學研究所博士班畢業之後，誤打誤撞地成了電獺共同創辦人，使得他原先的志向只能先擱在一旁。但其實，蘇芃翰內心仍留存著一個科學與教育夢，創辦電獺的初衷，也是希望能為知識產業做出一番革新。

商業市場 vs. 教育內涵：理想與現實的天平

但這項計畫實行起來卻不如想像中簡單。遊戲與動畫等多媒體內容，雖然是一個能抓住群眾目光、吸引學生注意力的好媒介，但在其中加入教育成分後便會產生一些問題。當多媒體內容過度偏重教育，便會喪失大眾市場；但內容過度偏重娛樂性而不做學理考究，教育性就會被淡化，反而喪失計畫的初衷。

「我們希望這款遊戲能兼具教育與商業價值。」蘇芃翰一改輕鬆的態度，認真說起遊戲製作理念。教育確實不是件簡單的事，而想做到寓教於樂又更加困難，為了讓玩家能在遊戲中不知不覺學到分子生物學、病毒學與細胞學，他們也做了許多前期調查，最終定調出策略卡牌遊戲這項提案。

為什麼選擇策略卡牌遊戲？

想像一下當分子生物學、細胞學與病毒學融入日常手遊的情景，假如這是一款解謎冒險遊戲，那你可能會進到細胞世界中探險，蒐集線索後逃出細胞世界，但當你脫逃成功後整個遊戲就結束了。如果是一款橫向捲軸遊戲，你可能會操作一個癌細胞，看到免疫細胞衝過來就要閃避，以免自己被殺死，但這似乎又少了點教育意涵？

相較之下，策略卡牌遊戲融合了戰略與攻防，牌組可以無限擴充，是一種可以不斷推陳出新的遊戲類型。在遊戲中，每一個蛋白質都是一隻小士兵，它會被基因卡牌轉錄（transcription）、轉譯（translation）後召喚出來，玩家便可以同時操作多張基因卡片，讓這些蛋白質小兵合力組成一隻病毒，再去攻陷細胞城市。

若你在組合病毒時忘了放入某些關鍵基因，病毒很有可能無法組裝完成，或無法成功攻破細胞城市；而不同細胞、病毒，都有著不同的分子生物學機制，遊戲的複雜性也因此提升。

由於這款遊戲的特點是希望手遊也能融合正確的學理知識，讓玩家在遊戲體驗中學習到分子生物學，因此製作團隊也傾向先從一些人類了解的較多的病毒（如流感病毒、腸病毒或C型肝炎病毒等）開始建立遊戲，再一步一步擴張整個世界觀。

不只遊戲背景，美術設定也一點都不馬虎

一款遊戲要成功吸引消費者，除了故事設定外，美術設定也是一大關鍵，謝綸也分享道：「我們回收了3000多份前期問卷，大部分受訪者都相當喜歡現在的美術稿件。」

在設計這些遊戲中的主角、基因怪獸與細胞城市過程中，又有什麼眉角該注意？以冠狀病毒為例，在初期收到繪師的美術稿件時就發現了一個小問題──病毒不可能有翅膀和手腳！而蘇芃翰也為此向病毒學家徵詢了意見，「病毒確實不會有翅膀，但如果給它一顆氣球那就完美了，」病毒學家表示，「因為它會透過氣溶膠傳播。」於是一個可愛又兼具科學合理性的冠狀病毒，就此誕生。

在主角「病毒使」的穿著打扮上，也處處可見分子生物學的影子，例如DNA、Cre-Lox重組（Cre-Lox recombination）及CRISPR等，正式遊玩時想必有更多彩蛋等著你探索。

圖片來源：電獺提供 左一為冠狀病毒的最初設定，中圖則是定稿後的冠狀病毒，在捨棄了翅膀與手腳之後，冠狀病毒是不是看起來更「科學」了一點？左三是由美國疾病管制局（Centers for Disease Control andPrevention, CDC）釋出的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）電子顯微鏡影像。（電獺提供；電獺提供；Alissa Eckert, MS; Dan Higgins,MAM. Public Domain, Wikimedia Commons）

除了病毒與遊戲主角之外，背後支撐起整個遊戲畫面豐富度的細胞城市，也充滿巧思。「假設把細胞放大到一個台北市的大小，這些細胞內的胞器會有多大？」這就是細胞城市的建築理念。

打開蘇芃翰電腦中的設定筆記，整座細胞城市的尺度觀都被詳細建構出來，一個虛擬城市在眼前躍然現身。「當然要做到所有建築：胞器都是1：1很困難，但我們還是不想差太多！」謹守教育初衷的他們，絕不放棄任何一個小細節。

圖片來源：電獺提供

圖片來源：電獺提供

老師，不會分子生物學也能玩嗎？

既然這是一款與分子生物學、細胞學和病毒學有關的手遊，不具備這些背景知識是不是就不能玩了呢？這個問題除了是採訪者的疑惑，想必也是許多讀者想知道的重點。

「遊戲裡幾乎沒有專有名詞，也不會有一堆分子生物學介紹。」一聽見這個問題，彷彿身體反射一般，謝綸馬上回覆這句話。為了增加遊戲的娛樂性，減少艱澀的教育內容，他們將分子生物學等概念，轉化成一些玩家容易理解的遊戲橋段，玩家不需要接觸到科學內容，也能享受遊戲。

而遊戲中的機制則是符合科學意義的，未來他們也計畫將遊戲攻略放在網路上讓玩家參考，至於那些攻略想當然爾──就是分子生物學、細胞學與病毒學。

他們也提起日本的一款種田遊戲《天穗之咲稻姬》（天穗のサクナヒメ），當玩家開始嘗試種田時，便會發現日本農林水產省（相當於台灣農委會）裡的Q＆A資訊就是你的最強攻略。「我們也希望能複製這種模式。」陳俊宏笑著說出對這款遊戲的期許。

玩家們，當你組不出病毒、攻不下細胞，或是沒辦法抵抗細胞防禦機制時，就去翻翻課本吧，想必你會豁然開朗。

除了是遊戲外，更是場教育改革

這個計畫從2019年底開始，歷經一年多的醞釀，終於在今（2021）年成型。整個遊戲設定在經過一連串的討論、修改與科學原理確認之後，也終於啟動募資，但這場馬拉松仍未結束，募資後仍有許多挑戰等著他們。

「一生中一定會遇到一些能啟發你的老師，但是單點的啟發是有限的。」蘇芃翰說著；「我教細胞學教了20年，頂多也才教了2000多個學生。」陳俊宏也說道。「這次計畫最大的野心，是想一次影響一整個世代。」最後則是謝綸的期望。

透過這次手機遊戲的開發，他們將有機會脫離單點教育，藉由多媒體內容的傳播一次影響到更多學生，使「教育」這件事能走出學校，變得更加活潑、多元。

圖片來源：科學月刊

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航