鋼鐵業高耗能成缺電箭靶，專家澄清：工業電費低廉並非因為政府補貼

近日台灣屢屢發生停電事故，民眾擔憂若進入夏日用電高峰，本來以捉襟見肘的電力，恐怕是雪上加霜。為防止停電頻傳，據聞台電已將矛頭指向工業廠商，要求先暫停產線，而鋼鐵業因耗能巨大卻成箭靶。專家則強調，外界多指責工業電費低廉是耗電主因，其電費低廉是供電成本較民生用電為低，並非外傳工業電價受政府補貼的結果。環保團體早已示警，去年因台商回流，預期將創用電新高峰，呼籲產業界須認清節能的責任無可推卸，否則台灣電力將持續拉警報。

傳產鋼業是耗能產業

因全球疫情逐漸受控，經濟邁向復甦，台灣以半導體為領頭羊，各產業遍地開花，而近日則以傳產鋼鐵業最令人驚奇。由於疫情國際對鋼鐵的需求大增，帶動了上游原物料的需求，在供不應求的情況下，造成了國際原物料價格不斷的飆升並屢創近日新高。

財團法人中技社《鋼鐵產業的價值鏈與競爭力報告》指出，長期以來，國內鋼鐵產業對上游原物料供應端缺乏議價能力，而煉鋼相關原料成本卻高達煉鋼總成本約百分之八十，業者飽受高原物料成本之苦，而絕大部分利潤由上游原料供應商取得。

資料顯示，排除原物料成本問題，鋼鐵業亦為用電的重要產業之一，電力供應的穩定度與價格皆對鋼鐵業競爭力有極大影響。

馬政府時期國內工業電價於2013年10月已由每度約2.2元調漲至每度約2.8元，已顯著提高鋼鐵業營運成本。又因當時受中國、印度等國家鋼鐵業的強力競爭，可謂內外夾攻苦不堪言。

成大環工系特聘教授張祖恩說明，目前國內大眾對於工業電價較民生電價為低廉的原因仍多有誤解，事實上，工業電價較民生電價為低的主要原因有二：

其一為工業用電採高壓輸，張祖恩舉中鋼為例，所購入之電力為161KV，需投資巨額建造五道左右的變電站以將電壓降至可使用之460V或110V。

其二為工業用戶電力購買量大，可顯著降低台電管理成本。張祖恩表示，工業用電供電成本較民生用電為低，故工業電價較民生電價為低並非補貼。而是依照使用者付費原則訂定電價的結果。

但從台灣電力公司數據顯示，台灣住宅用電佔於國際第四名，排於墨西哥、中國以及馬來西亞之後，每度電為新台幣2.5256元。而工業用電則是與住宅用電相同，在美國、瑞典以及芬蘭之後，每度電2.4738元，綜觀來看，在世界各國中電費整體相對低廉。

台灣電力公司

張祖恩強調，若因電力問題，強推電價合理化時，應考量工業用電與民生用電的供電成本差異，並參考產業特性及鄰近競爭國家現況，預先評估調整電價對整體經濟的可能影響，才是最好的策略。

工業節能研究員林華偉指出，鋼鐵業用電集中在離峰時間，若以2016年的數據來看，一週七天時負載，用電集中在夜間23時到隔日7時的台電離峰時間，以及週六和週日兩天；平日8時到20時用電量較低。

林華偉強調，鋼鐵業是需量競價主要行業，參與電費折抵方案是鋼鐵業基本作法，其他包含：石油煉製業、水泥及水泥製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業也有這樣的模式。

需量競價是發電餘裕不足時，開放用戶把節省下來的電賣回給台電。用戶在用電尖峰時間減少用電，可依自訂價格，來和台電的發電機組相互競價，得標後即可獲得電費扣減。

張祖恩說明，政府必須強化社會大眾對電價制定邏輯的認知，建立電價資訊透明化機制，並適度溝通以降低誤解，唯有如此，台灣整體電力結構才能更加完善健全。

用電將創新高峰 環團早已示警：產業界須認清責任無可推卸

早在去年綠色公民行動聯盟示警，台商回流將創用電新高峰。當時除了緊盯政府《再生能源發展條例》外，還呼籲產業界須認清節能減碳的責任無可推卸。

綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄表示，依據台電能源推估，近年因台商回流潮，工業區開始增加用電量，新一次用電成長高峰會發生在2021-2023。

吳澄澄要求，未來台商設廠都要經過環評程序，也必須新增節電效率，負擔建置綠電兩項指標。吳認為，當政府要求商家、住家節約用電時，卻沒有要求產業界負起同樣責任，這是不公平的負擔。

吳澄澄認為，台灣人均用電量亞洲第一，因為產業界佔去50%用電量，高耗能的產業拉高平均用電量。吳以產業結構與台灣類似的日韓為例，對企業節電跟要求用電效率相當嚴格，絕不像台灣這麼寬鬆。

他強調，企業不要擔憂，裝置綠電或使用綠電並不會虧錢。國際上的組織以倡議要求產品百分百用綠電，如果不用綠電的供應商，就會被踢出供應鏈。

環保團體指出，工商團體每年要求不能調漲電價、要求穩定供電，以前甚至還會要求核電，但是另外一方面又不願意負起綠電責任。能源轉型是蔡政府的重大政策，經濟部能源局也該盡力督導產業界，做好節能轉型。

環保團體當時表示，經濟部面對工商團體的態度若無法強硬起來，如何推動發電的社區、公民團體及農漁業部門能夠心服口服，他們強調這些年一再呼籲用電大戶別當釘子戶！應儘速負起社會責任，台灣才能有穩定又乾淨的電力。

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核稿編輯：翁世航