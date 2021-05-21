中國「疫苗大外宣」奏效？墨西哥總統向百年前「托雷翁大屠殺」303名受難華人公開道歉

編譯：吳宗宜

墨西哥總統為托雷翁大屠殺公開道歉

墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）在5月17日出席墨西哥北部托雷翁市（Torreón）的典禮時，就1911年革命軍在托雷翁大屠殺303名華人的慘案，作出正式道歉。

羅培茲政府近來試圖推動轉型正義，為過去幾世紀以來，墨西哥政府壓迫原住民與少數族群的政策致歉，此次針對托雷翁大屠殺的道歉也是其中一環。羅培茲表示，當時華人被肢解或吊死在電線桿上，道歉的目的是確保再也不會發生這種慘劇。

他說：「墨西哥永遠不再允許種族主義、歧視和仇外心態。歧視是基於最邪惡和冒犯性的刻板印象，這些愚蠢的刻板印象傳到了墨西哥，讓我們對少數民實施排斥、不公平對待甚至屠殺。」

科阿韋拉州（Coahuila）州長里克爾梅（Miguel ÁngelRiquelme）也表示：「種族主義被擴大為種族滅絕，那是歷史上『令人噁心到抽搐』的年代。」

中國駐墨西哥大使祝青橋、墨西哥陸軍和海軍司令以及外交、內政部長等高級官員都參加了前述的活動。

1911年5月13日，革命軍進攻托雷翁（當時是一座蓬勃的鐵路小鎮，通過該城的鐵道向北延伸到美國），政府軍隊人數眾多，但卻在開打後馬上放棄了該城。

革命軍佔領了該城，肆意殺害當地的中國居民，屢戰屢敗的長期獨裁者、連任7屆總統的迪亞斯（Porfirio Díaz）不久後辭職下台並流亡。

在1800年代，許多中國勞工移民到墨西哥，投入擴大該國鐵路網的計畫，許多人後來則在托雷翁安身立命，建立企業、農場，甚至是銀行。

據《美聯社》報導，當革命軍攻進城後，成千上萬的居民響應革命軍指揮官阿古梅多（Benjamín Argumedo）屠殺華人的命令，他們認為華人搶走他們的工作、使平均薪資降低，另也有許多墨西哥人嫉妒華人經濟上的成功。

據《衛報》報導，接下來的10個小時，暴民洗劫了華人企業及銀行，並用華人（清朝時期移民）的辮子把他們綁在馬上，拖行街道至死。

《大屠殺史》（History of the Massacre）的作者赫伯特（Julián Herbert）說：「是阿古梅多下令殺死華人，但是每個人都參與了這場殺戮，士兵、男人、女人，每個人。」

在托雷翁大屠殺中，303名華人被殺，他們的屍體被用馬車運出城丟棄在萬人塚。與大多數種族屠殺一樣，該屠殺是由懷疑、仇恨、恐懼、嫉妒和謊言所滋長的。

1911年，革命領袖馬德羅（Francisco Madero）成為總統，同意支付賠償金給這場大屠殺的受害者，但隨馬德羅1913年被趕下台並被殺害，墨西哥政府從未支付該賠償金。

該屠殺是19世紀至20世紀初席捲北美的反華種族主義浪潮中，所發生最邪惡的事件之一，而在美國，這種排華情緒導致了《排華法》（Chinese Exclusion Act），禁止中國勞工移民美國。

歷史學家巴索托（Monica Cinco Basurto）告訴《美聯社》，當時在墨西哥還有許多其他針對華人的暴力行為。1930年代，在墨西哥北部許多華人企業依然時常被搶劫，擁有墨西哥籍的華人，即使有墨西哥裔妻子和在墨西哥出生的孩子，依然被驅逐出墨西哥。

而沒有任何人因托雷翁大屠殺事件遭到起訴，更不用說審判或是定罪，該慘案甚至不曾被提起，也沒有紀念碑，任何試圖紀念該事件的活動都會遭到抗議。

負責管理市政檔案的歷史學家卡斯塔尼翁（Carlos Castañón）表示：「華人慘遭屠殺的事件，是當地人不想談論的一個歷史事實。」

1911年5月15日，鹹水湖賭場外的墨西哥軍隊｜Photo Credit:Unknown@Wiki Public Domain

墨西哥突向百年前慘案道歉，與中國「疫苗大外宣」有關

根據《美聯社》報導指出，羅培茲特別針對華人被屠殺的事件進行道歉，似乎也與墨西哥和中國的關係加溫有所關連，近期墨西哥向中國購買了大量疫苗。

墨西哥是受疫情影響最為嚴重的國家之一，截至5月19日，墨西哥已有高達239萬人感染，22萬人死亡，而兩個數字也都不斷在上升。

67歲的墨西哥總統羅培茲於今（2021）年1月底宣布感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），並被指控輕忽防疫措施，且延誤全國疫苗施打計畫，造成墨西哥疫情肆虐。

中國等國家疫苗大量生產後，開始向包括墨西哥等拉丁美洲國家兜售疫苗，而因為疫情快速擴散及驟升的死亡率、美國製疫苗援助的遲滯，都使得墨西哥等國家更希望得到中國疫苗來對抗疫情。

墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）在3月宣布，墨西哥政府已簽署和中國國藥（Sinopharm）採購1200萬劑疫苗的協議，預計3至6月間交付，另外也和中國藥廠科興（Sinovac）增購2000萬劑，預計在7月前可全數送達。

相較墨西哥目前只成功從他國購得500萬劑疫苗，中國除上述3200萬劑疫苗外，再加上後續購買至少400萬劑的中國康希諾（CanSino）疫苗，中國已成為墨西哥國內疫苗供應的最大國。另外，雖然墨西哥已與美國輝瑞（Pfizer）簽訂了總共約3400萬劑的疫苗供應合約，但該公司交貨速度緩慢，目前為止還不到十分之一。

墨西哥駐中國大使伯納爾（JoséLuis Bernal）在最新一期的《國家銀行業雜誌》（Revista Comercio Exterior）中，表示兩國在面對緊急公衛危機採取的共同合作，顯示兩國關係的重要性。

他指出，中國一直是墨西哥的主要貿易夥伴之一，是亞太國家中的第一大貿易夥伴，墨西哥的第二大進口和第三大出口國；同時，墨西哥是中國的前八大出口市場。

他並表示：「自COVID-19疫情以來，兩國的高層一直承諾進行雙邊合作。墨西哥自中國購買醫療物資，中國也提供航班讓因班機取消無法返家的墨西哥人回鄉，並協助運送疫苗。」

去（2020）年8月，世界衛生組織（WHO）宣布拉丁美洲及加勒比地區是COVID-19最嚴重的疫區，該區域只佔世界人口的8％，卻有近80萬人因染疫而喪命，該區域也是歐洲以外死亡人數第二多的區域。

衛生政策專家特樓（Xavier Tello）告訴媒體：「在拉丁美洲，我們既缺乏整體防疫戰略，也缺乏資金。面對現實，我們防疫上做得還蠻差的，拉丁美洲最大的經濟體巴西和墨西哥卻有最捉摸不定、不願意戴口罩的總統，是使疫情攀升的主因之一。」

中國疫苗在拉美地區相當受歡迎，除了因為拉美地區疫情嚴重急需疫苗，而其較歐美疫苗更易購買外，中國也大量向拉丁美洲國家提供運輸、保存、施打疫苗所需的冷鏈設備。

墨西哥國立自治大學生物醫學系研究員康迪（Edda Lydia Sciutto Conde）對此表示，運送和保存疫苗是拉丁美洲國家最重要的問題：「我認為對於拉丁美洲國家而言，鑒於各種疫苗對COVID-19的防護率都相當高，尤其是對預防重症來說更是如此，選擇疫苗最重要的因素是方便冷藏保存以進行分配及施打。」

正因為如此，羅培茲在紀念托雷翁大屠殺的場合，也再次為中國提供疫苗給墨西哥一事表達感謝：「在COVID-19肆虐的日子裡，我們永遠不會忘記中國的兄弟情誼。」

中國駐墨西哥大使祝青橋則對此回應，「中國的疫​​苗和醫療設備在兩國關係的歷史上留下了深刻的烙印。」

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責任編輯：羅元祺

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