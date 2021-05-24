2021/05/24,
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ASMR、Flex、Silver fox⋯⋯這些韋伯字典2021新收錄單字是什麼意思？

ASMR、Flex、Silver fox⋯⋯這些韋伯字典2021新收錄單字是什麼意思？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

Silver fox原指「銀狐」，是一種特殊的狐狸，全身黑且尾端帶有銀白色。在歐美流行文化中，silver fox卻被用來形容某些男性......

ASMR是什麼？「炫富」英文怎麼說？2021年最夯的新興英文用詞你懂多少？跟著VoiceTube一起學習韋伯字典2021新收錄單字吧！

1. ASMR

隨著影音部落格的盛行，ASMR一詞在近年相當熱門，YouTube上也充斥了許多主打ASMR的影片。ASMR其實是Autonomous Sensory Meridian Response（自發性知覺高潮反應）的首字母縮略詞，意指在受到特定刺激時，從後腦頭皮發出並一直延伸到頸部、脊椎上方微微發癢、酥麻的感覺。這種感覺也被稱作「顱內高潮」，能讓人感到愉悅、放鬆。最常見的ASMR觸發物之一就是聽覺刺激，包含 whispering（氣音低語）、scratchingsounds（刮／抓東西的聲音）、chewingsounds（咀嚼聲）、typingsounds（打字聲）等。

I find watching ASMR videos very soothing.

我覺得觀看ASMR影片讓我十分平靜。

2. Crowdfunding

這個字是網路世代的產物，由crowd（群眾）和funding（資助）兩個名詞組成。Crowdfunding的意思是「群眾募資」，表示在網路上向社會大眾募集資金，以推動計畫，使之付諸實現或是讓創新產品得以量產。

The small start-up company was able to launch their first product thanks to crowdfunding.
多虧了群眾募資，那間小小的新創公司才得以推出他們的第一項產品。

3. Cancel culture

動詞cancel意思是「取消；終止」、名詞culture是「文化」，所以cancel culture也就是「取消文化」，意指當某人或組織做或說出了有問題、具爭議性、不被特定群體接受或使特定群體反感的行為或言論時，大眾針對他發起的抨擊（backlash）與抵制（boycott）行為。在這個社群媒體當道的世代，因為cancel culture而被抵制的對象，其計畫（projects）、節目（programs）、商業代言（endorsements）或企業贊助（sponsorships）等，往往都會被大規模取消。

Some believe that the cancel culture can make public figures pay for their actions, while others argue that it violates free exchange of ideas and free speech.

有些人認為取消文化可以讓公眾人物為自己的行為負責，但其他人卻認為它侵犯了想法交流及言論自由。

4. Pod/Bubble

名詞pod原先有「一群（海洋哺乳類動物）」的意思，而名詞bubble原意則是「泡泡」。在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，pod和bubble這兩個字都被拿來表示「由關係緊密的一小群人組成的社交圈」。每個pod或bubble當中的成員都只跟彼此往來，避免和其外的人接觸，以降低染疫風險。常見的組合包含social bubble、pandemic pod以及quarantine pod/bubble，指的都是「社交泡泡」或「防疫社交圈」。

I’m going to celebrate my birthday with a few close friends in my quarantine pod this year .
今年生日我要和我防疫社交圈中的少數親密好友一起慶祝。

The practice of social bubbles allows people to keep human contact with lowered risks of transmission during the pandemic.
在疫情肆虐期間，實施社交泡泡讓人們得以在傳染風險降低的情況下維持人際交往。

5. Flex

作為動詞使用時原先意思是「彎曲；活動；（使）繃緊」。因為要展示自己肌肉時往往會做出flex one’s muscles（彎曲手臂、繃緊肌肉）的動作，所以flex在時下口語英文中也引伸表示「炫耀；吹噓」或是「炫富」。

Many so-called “influencers” flex on social media every day by showing off their designer bags and luxurious lifestyles.
許多所謂的「網紅」每天都在社群媒體上炫富，炫耀著自己的名牌包包和奢華生活。

I don’t like talking to him because he is always flexing about how much he has achieved in his career.
我不喜歡跟他聊天，因為他一直在炫耀自己的事業成就。

Flex也可以當名詞使用表示「誇耀；炫富的動作」。

It’s not a flex, but we offer the best steaks in town.

不是要自誇，但我們賣的牛排是鎮上最好吃的。

6. Silver fox

Silver fox原指「銀狐」，是一種特殊的狐狸，全身黑且皮毛尾端帶有銀白色。在歐美流行文化中，silver fox指的是頭髮灰白卻十分帥氣、有吸引力的中老年男子，也就是中文常說的「魅力熟男帥大叔」。

She has a thing for sexy silver foxes.
她特別喜歡性感的帥大叔。

George Clooney is such a silver fox! He seems to get more attractive as he grows older.
喬治克隆尼真的是個魅力熟男欸！他似乎越老越有魅力。

以上單字用語都學會了嗎？語言代表著文化及時間的推進，不同的時期及生活型態都會催生出新的字詞。學習英文的同時還可以感受到時代的動向，真是一舉兩得呢！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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