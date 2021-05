ASMR、Flex、Silver fox⋯⋯這些韋伯字典2021新收錄單字是什麼意思？

ASMR是什麼?「炫富」英文怎麼說?2021年最夯的新興英文用詞你懂多少?跟著VoiceTube一起學習韋伯字典2021新收錄單字吧!

1. ASMR

隨著影音部落格的盛行,ASMR一詞在近年相當熱門,YouTube上也充斥了許多主打ASMR的影片。ASMR其實是Autonomous Sensory Meridian Response(自發性知覺高潮反應)的首字母縮略詞,意指在受到特定刺激時,從後腦頭皮發出並一直延伸到頸部、脊椎上方微微發癢、酥麻的感覺。這種感覺也被稱作「顱內高潮」,能讓人感到愉悅、放鬆。最常見的ASMR觸發物之一就是聽覺刺激,包含 whispering(氣音低語)、scratchingsounds(刮/抓東西的聲音)、chewingsounds(咀嚼聲)、typingsounds(打字聲)等。

I find watching ASMR videos very soothing. 我覺得觀看ASMR影片讓我十分平靜。

2. Crowdfunding

這個字是網路世代的產物,由crowd(群眾)和funding(資助)兩個名詞組成。Crowdfunding的意思是「群眾募資」,表示在網路上向社會大眾募集資金,以推動計畫,使之付諸實現或是讓創新產品得以量產。

The small start-up company was able to launch their first product thanks to crowdfunding.

多虧了群眾募資,那間小小的新創公司才得以推出他們的第一項產品。

3. Cancel culture

動詞cancel意思是「取消;終止」、名詞culture是「文化」,所以cancel culture也就是「取消文化」,意指當某人或組織做或說出了有問題、具爭議性、不被特定群體接受或使特定群體反感的行為或言論時,大眾針對他發起的抨擊(backlash)與抵制(boycott)行為。在這個社群媒體當道的世代,因為cancel culture而被抵制的對象,其計畫(projects)、節目(programs)、商業代言(endorsements)或企業贊助(sponsorships)等,往往都會被大規模取消。

Some believe that the cancel culture can make public figures pay for their actions, while others argue that it violates free exchange of ideas and free speech. 有些人認為取消文化可以讓公眾人物為自己的行為負責,但其他人卻認為它侵犯了想法交流及言論自由。

4. Pod/Bubble

名詞pod原先有「一群(海洋哺乳類動物)」的意思,而名詞bubble原意則是「泡泡」。在新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐下,pod和bubble這兩個字都被拿來表示「由關係緊密的一小群人組成的社交圈」。每個pod或bubble當中的成員都只跟彼此往來,避免和其外的人接觸,以降低染疫風險。常見的組合包含social bubble、pandemic pod以及quarantine pod/bubble,指的都是「社交泡泡」或「防疫社交圈」。

I’m going to celebrate my birthday with a few close friends in my quarantine pod this year .

今年生日我要和我防疫社交圈中的少數親密好友一起慶祝。 The practice of social bubbles allows people to keep human contact with lowered risks of transmission during the pandemic.

在疫情肆虐期間,實施社交泡泡讓人們得以在傳染風險降低的情況下維持人際交往。

5. Flex

作為動詞使用時原先意思是「彎曲;活動;(使)繃緊」。因為要展示自己肌肉時往往會做出flex one’s muscles(彎曲手臂、繃緊肌肉)的動作,所以flex在時下口語英文中也引伸表示「炫耀;吹噓」或是「炫富」。

Many so-called “influencers” flex on social media every day by showing off their designer bags and luxurious lifestyles.

許多所謂的「網紅」每天都在社群媒體上炫富,炫耀著自己的名牌包包和奢華生活。 I don’t like talking to him because he is always flexing about how much he has achieved in his career.

我不喜歡跟他聊天,因為他一直在炫耀自己的事業成就。

Flex也可以當名詞使用表示「誇耀;炫富的動作」。

It’s not a flex, but we offer the best steaks in town. 不是要自誇,但我們賣的牛排是鎮上最好吃的。

6. Silver fox

Silver fox原指「銀狐」,是一種特殊的狐狸,全身黑且皮毛尾端帶有銀白色。在歐美流行文化中,silver fox指的是頭髮灰白卻十分帥氣、有吸引力的中老年男子,也就是中文常說的「魅力熟男;帥大叔」。

She has a thing for sexy silver foxes.

她特別喜歡性感的帥大叔。 George Clooney is such a silver fox! He seems to get more attractive as he grows older.

喬治克隆尼真的是個魅力熟男欸!他似乎越老越有魅力。

以上單字用語都學會了嗎?語言代表著文化及時間的推進,不同的時期及生活型態都會催生出新的字詞。學習英文的同時還可以感受到時代的動向,真是一舉兩得呢!

