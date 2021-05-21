2021/05/21,
藝文

定格動畫《Save Ralph》揭露殘酷動物實驗：《兔嘲男孩》導演獻聲演出，展現獨特黑色幽默

定格動畫《Save Ralph》揭露殘酷動物實驗：《兔嘲男孩》導演獻聲演出，展現獨特黑色幽默
Photo Credit: 《Save Ralph》

我們想讓你知道的是

《Save Ralph》不僅已經累積數千萬觀看次數，世界各國的演藝人員也紛紛響應，並且開始製作不同語言版本，希望藉由宣揚國際人道協會的理念，持續喚起大眾對化妝品動物實驗的關注。

文：邱昶維（DCFS編輯部）

隨著實驗兔Ralph對著鏡頭打板開拍，他忍著全身傷痛，娓娓道來自己對「工作」的看法，並且以「為全人類貢獻」感到榮耀，坦然接受自己隨時會犧牲的命運，但當他提到已逝家人時，卻也默默流下眼淚……

這是2021年4月，國際人道協會推出的定格動畫短片《Save Ralph》，其不僅邀請《犬之島》偶動畫師Andy Gent以生動、復古的風格，揭露動物實驗的殘酷之處，更找來《兔嘲男孩》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）配音演出，展現獨特黑色幽默。

為什麼選擇定格動畫呈現？

「我認為定格動畫是傳遞這個訊息的完美方式。」 ——《Save Ralph》導演Spencer Susser

國際人道協會長期致力於推廣禁止化妝品動物實驗，並且主張應以其他非動物實驗的方法，測試化妝品的安全性。為了清楚展現動物實驗的非人道過程，導演Spencer Susser利用定格動畫呈現，讓觀眾能透過相對安全的形式理解動物實驗內容，他說：「我希望透過這部短片，傳遞一些不至於太沉重的訊息。」

「我認為動畫的魅力在於，你可以講述非常複雜的故事，並且以一種不具威脅性、富有教育性的方式，生動地展現出來。」偶動畫師Andy Gent解釋，相較於2D、3D動畫，定格動畫具備人偶、微縮模型等特色，更容易讓觀眾感受到真實性，進而把情境代入現實，非常有助於宣導議題理念。

實驗兔的傷疤，精心打造動畫戲偶

「我們必須讓觀眾認同Ralph，進而願意理解他的故事。」 ——《Save Ralph》偶動畫師 Andy Gent

「我們知道Ralph必須看起來像一隻真正的實驗兔，他有著白色的毛皮、粉色的眼睛，並且裸露著深淺不一的試驗傷口。」偶動畫師 Andy Gent表示，受到彼得兔等經典擬人化卡通角色啟發，團隊設定Ralph的性情勇敢樂觀，並且以兩腿站立、穿著上衣，但同時參考實驗兔的外觀，在眼睛、耳朵等部位增添傷疤。

從平面設計、Z-brush電腦建模，到工藝黏土模型，團隊前後耗費約15週時間，精心製作眼睛、牙齒、舌頭、皮毛以及各式傷口等，同時也製作具備電樞的機械骨架，以便調整人偶的姿態，最後鑄造橡膠模型，並把各部位零件組合起來，再經過上色、塑形，成功打造栩栩如生的實驗兔Ralph。

仿紀錄片形式，捕捉懷舊居家風格

「只要視之為真正的紀錄片，就能毫無保留地揭露真相。」 ——《Save Ralph》偶動畫師Andy Gent

「透過採訪流程，你會陷入一種虛假的安全感，以為一切都還好，但這些其實都是他在牢籠裡的幻想世界。」偶動畫師Andy Gent解釋，在導演跟國際人道協會提供的概念之下，他意識到Ralph面對殘酷現實時，依然會努力擺出一副勇敢、樂觀的模樣，把周遭的一切都看得很美好。

因此，考量到實驗室牢籠曾經有好幾代兔子居住，Gent參考大量攝影作品，以七八零年代的復古風，呈現Ralph幻想的住家環境，並且耗費數月挑選模型設計，包括壁紙、地毯、窗簾、牙刷、電源插座等，藉此刻意營造一種具有歷史感的居家氛圍，他強調：「我們必須讓觀眾相信，他們看見的只是Ralph想像的世界。」

「如果你不願意看這部片並且愛上這部片， 代表你不愛這些動物，那我們就再也不能當朋友了。」 ——《Save Ralph》配音員塔伊加維迪提

如今，《Save Ralph》不僅已經累積數千萬觀看次數，世界各國的演藝人員也紛紛響應，並且開始製作不同語言版本，希望藉由宣揚國際人道協會的理念，持續喚起大眾對化妝品動物實驗的關注。

來源：creativereview, shots, hsi, entrepreneur

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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