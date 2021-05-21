從「中華旅行社」到「經濟文化辦事處」，台港之間的官方互動終於歸零

香港特區政府無預警宣布在台設立的香港經濟貿易文化辦事處即刻暫時運作，引起外界一片譁然，選在此時此刻宣布暫時關閉駐台辦，表面上看起來好像沒頭沒尾，甚至有點唐突。

其實，這早有跡象也絕非偶然，只是港府為何在不在去年而是現在對外宣，這恐怕需要相關單位好好思考判斷，但無論如何，撤館後的台港關係勢必受到衝擊，尤其是雙邊官方往來將因此迅速歸零，未來也會影響台港之間的民間互動，長遠來看，台灣對香港的工作也必須有所調整。

兩岸情勢變化下，從「旅行社」走向「辦事處」的台港關係

香港在台設立經貿文化辦事處是依據2011年台港互設辦事處共識而成立，於2012年5月正式掛牌運作，至今剛好滿九年，辦事處的最高主管為主任，目前已歷經兩任主任派駐來台並有申請工作簽證，唯第三任主任自2018年開始至今未履新，一直是代理的狀態。

依此對照，台灣駐港首長也在2018年開始無法獲得港簽進入香港任職，顯然港府早有意阻撓雙邊官方關係，如果認真說來，如今香港已經片面宣布關閉辦事處了，只是正式表明台港官方往來走入歷史。

回顧過去台港之間的往來，在國民黨政府敗退來台後，一段時間延續著「兩廣特派員公署駐香港辦事處」的形式，一直到英國承認中共為合法代表中國的政權後，1950年便撤銷該辦事處，而但至少當時台灣仍能以中華民國機構的官方名義出現在香港。但在1956年香港爆發雙十暴動，兩岸在香港的官方代表受到限制，都僅能以商業的民間機構名義運作，台灣是「中華旅行社」，而中國則是「中國旅行社」， 猶如政府的白手套性質，這樣的模式一直維持至香港回歸。

1997年香港回歸中國，成立香港特區政府，當時台灣為了因應香港情勢變化，便在行政院大陸委員會成立「香港事務局」，將原有駐港機構都納入，不過中共並不承認台灣的官方地位，台灣在香港設立的單位都必須是非官方性質，而當然「香港事務局」和「中華旅行社」依舊維持著民間身份的招牌，不過也必須遵守政治紅線，例如一中原則及一國兩制，只是通常這都會被淡化，畢竟在回歸初期，香港某個程度上仍有一定自治與自由的空間。

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由於2008年開始，兩岸關係緩和，在逐步走向兩岸官方接觸的過程中，台港關係也有了突破，2011年雙邊取得共識互設官方辦事處，因此，台灣在香港的機構由「中華旅行社」更名改為「台北經濟文化辦事處」，係屬大陸委員會下的香港事務處，當然機構首長也由「總經理」的稱呼轉為「處長」。

不過，2018年開始，港府拒絕發放台灣駐港新任處長的工作簽證，並要求台灣駐港人員必須簽署「一中原則承諾書」，讓原本台港互動「條件」不再模糊，官方關係自此出現裂痕。

撤人閉館，台港官方互動歸零

2020年時，多數台灣駐港辦事處人員無法取得港府簽證而返台，依據最新資料顯示扣掉當地聘僱人員，台北經濟文化辦事處目前駐港人數不到十位，且都有著簽證即將到期的問題，倘若最後無人獲得續簽的資格，空有駐館機構的外殼，卻無能維持運作相關台港事務，那麼辦事處是否還需要存留則是一大問題，尤其考量港府宣告關閉在台辦事處的動作，實質的官方溝通功能幾乎已是停擺，台灣駐港辦事處將可能會撤館。

當然，港府不給簽證、逼簽署一中原則及片面撤館等動作，都有著政治操作的動機，尤其自2020年「港版國安法」實施至今，香港早已失去自由開放的社會氛圍，再加上北京一再要求「愛國者治港」取代「港人治港」，沒有高度自治顯然「一國兩制」已名存實亡，反而從港府近期對外公開說詞中可以發現，香港實質上已內地化，特區的價值也已不再，走向一制已是勢不可擋。

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而這樣的大背景之下，加上兩岸關係自2016 年開始急速冷卻，官方互動停擺，中國也不斷對台灣文攻武嚇，甚至在台灣深陷疫情之苦時，仍持續頻繁派戰機繞台擾亂，而兩岸關係不睦又牽動著台港之間互動，這必然讓台港官方關係難以為繼。

而從香港形勢的脈絡來看，中國不斷緊縮香港的自治與自由空間，當然也要防止台港之間的政治連動，台灣早被列為「境外亂港勢力」的黑名單，當港府自我閹割執意倒向北京中央，那麼台港也不可能再深化，未來雙邊人員流動也會限制，前往香港將比照進入中國其他各地一樣，那台港關係勢必有隔閡。

台灣的民主政治一直是香港民眾心目中的典範，同時也是中國最不願面對的照妖鏡。

當中共下達港府強力展開政治抓捕，更不會放任台港毫無限制的交流互通，只是過去台灣駐港辦事處也都謹守兩岸三地的默契，如今港府關閉駐台辦事處想必也是要對上有所交代，同時也是要看台灣如何因應，進而迫使台灣也撤館斷絕來往，只是這對許多想要來台就學、生活的香港民眾而言，將不是一個好消息。

面對香港情勢丕變，中共強力壓制香港民主發展，台灣能做得也有限，台港關係已是今非昔比。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航