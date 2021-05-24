【一圖看懂】2020上半年疫情峰期，台灣消費商品內銷如何變化？

台灣COVID-19疫情來勢洶洶，商業經營也面臨前所未見的挑戰。面對未知的環境，未來流通研究所抓取2020上半年，同樣處於疫情高峰期間的消費商品數據變化，發布首則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢，為同樣正在奮戰的夥伴們提供參考方向。

2020上半年疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化？

與當前的艱困情勢相同，2020上半年台灣社會同樣面臨嚴峻的疫情挑戰。遠距工作與教學、社交限制、強制防護等措施陸續實施，與過往大相逕庭的疫情生活型態快速投射在消費商品結構與購物通路的變化上。

盤點2020上半年消費性商品內銷變化可以看到，不少熱銷多年的商品意外掉出榜外，取而代之的則是向來銷售表現平平、甚至已陷入衰退的防疫關聯商品。而這樣大幅度的銷售變化，正好可做為推估後續各式商品銷售表現的重要參考依據。

Photo Credit: 未來流通研究所

2020上半年TOP 20銷售成長商品：

疫情應對商品全面暢銷、宅居零食商機迎來爆發

回顧2020 H1台灣消費商品內銷成長排名20強，可以看到全數均為疫情應對商品。

其中食品與飲品合計佔11席，耐久存且食用便利的各式罐頭、冷凍水產食品、冷凍肉類、速食麵以及冷凍加熱即食品銷售成長幅度均十分顯著，反映出的是民眾因拉長在宅時間、提高自煮頻率而大幅提高家庭備品庫存水準的消費傾向。

此外，食飲品銷售的另一項成長焦點則圍繞在宅居零食商機，包括肉乾果乾等脫水食品、冰淇淋、啤酒、碳酸飲料等「療癒食品」，也是消費者大幅提高購買量的重點品項，「非正餐經濟」也因此成為疫情下不少食品製造商與零售通路企業大力推動的行銷訴求。

除食飲品外，個人及家庭清潔消毒用品、疫情阻絕防護用品也是構成2020上半年高成長商品名單的重要類別。例如漱口水等清潔用品、塑膠與橡膠手套等，銷售金額年成長幅度均超過30%。此外，乾洗手等液體清潔劑、個人清潔化妝品等清潔用品銷售也迎來近年少見的高成長浪潮。

值得注意的是，口罩等紡織品2020上半年因受限購令影響，年增幅度約14%，但下半年陸續放寬購買後，全年銷售成長幅度突破35%，為2020全年消費性生活用品成長幅度最高的商品類別。

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可以預期的是，承續2020上半年疫情衝擊帶來的消費變化，2021年在本土疫情延燒的情況下，消費者勢必更加嚴謹依循疫情生活型態準則，加上清潔消毒觀念已全面深入民眾生活習慣，將帶動包括冷凍食品、各式罐頭、零食飲料、清潔用品、口罩手套等商品銷售規模持續增長。

2020上半年TOP 20 銷售衰退商品：

出遊、社交、工作關聯商品銷售遭受衝擊

至於2020上半年銷售陷入衰退的商品類型，則多為出遊、社交、工作關聯品項。由於民眾大幅降低外出頻率，無論是工作通勤、社交娛樂、旅遊採購等活動均全面中止或暫停，導致相關商品銷售規模顯著降低，例如行李箱包、服飾鞋履、彩妝保養、冷藏餐食、太陽眼鏡、隱形眼鏡等商品，2020 H1銷售規模均受到程度不一的衝擊。

特別值得注意的是，相對於木製與非金屬製家具年增14.2%的銷售表現，以辦公OA家具為主的金屬製家具2020上半年銷售卻陷入衰退，可以看出遠距辦公等防疫措施的影響範圍，已由個人消費進一步擴及至企業採購。

進一步來看，2020上半年陷入銷售衰退的商品類型中，有不少為過往擁有穩定銷售成長基礎的商品，卻意外在疫情影響下陷入衰退，顯示疫情下民眾工作及生活動線出現的大幅轉變。

例如2020上半年銷售年減15.9%的臉部身體保養品，跌幅創下40年來新高；而擁有較高銷售基期的冷藏餐食與烘焙食品，2020上半年銷售金額亦分別下跌9.39%及6.87%，主因為受到上班族群餐食消費規模下跌的影響，其中冷藏餐食銷售衰退幅度達1999年以來最大跌幅，而麵包等烘焙蒸炊食品（不含餅乾）亦創下超過20年來的最高衰退幅度。

Photo Credit: 中央社

此外，受到民眾外出頻率與觀光客購買規模同步縮減的影響，已連續銷售成長17年（僅2019年銷售小幅降低0.02%）、且當中有12年漲幅超過兩位數的隱形眼鏡，也在2020上半年出現少見的銷售衰退。

由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻，影響範圍正持續擴大，預估在民眾生活型態全面恢復前，上述相關商品銷售規模將持續疲軟。

附註

資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊，經程式彙整及計算後詳實呈現，若後經發布單位修改調整，則以發布單位更新資訊為準。 為避免成長率失真及排名代表性不足，排名資料剔除銷售金額低於新台幣2億元之商品類別，類似商品採累加計算後呈現。 調查數據為國內及國外品牌在台生產製造並做為內銷用途之銷售金額，不含原裝進口商品。 統計基礎為產品細項類別，包含多項同類型關聯商品，非代表單一商品銷售金額與成長率。

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本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航