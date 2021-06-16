你心中也有一隻哥吉拉嗎？練習脫鉤與不做評價，拉開我們與「自我批評」的距離

文：李炯德（臨床心理師）

你心中也有一隻哥吉拉嗎？

當我請個案把心中批評自己的聲音外化成一個具體形象出來時，他不假思索的說：「它就像是怪獸哥吉拉一樣，會在我的內心到處噴射雷射光，然後把自己破壞得一踏糊塗。」

聽完後，我拉來一張椅子，請「哥吉拉」坐到位子上，詢問「它」：「為什麼你要這樣呢？」「哥吉拉」回答我說：「我其實是想要保護他，只是不知怎麼的，就越來越失控了。」

在真心地與哥吉拉「交陪」後，我了解到哥吉拉一開始出現，其實是想要保護他的主人不受傷害，所以它會裝得很兇，並用很嚴厲的方式對自己，可是後來卻越來越沒用，甚至造成主人更大的傷害，但它也不知道怎麼改變。

它問我：「那該怎麼辦？」我把那張椅子180度轉了一個方向，讓個案與哥吉拉的方向可以一致對外，然後告訴它說：「這樣你在生氣時，你就不是攻擊他，而是保護他。」

在工作的過程中，看到許許多多個案都有類似的狀況，他們都會不遺餘力的瘋狂批評、否定或譴責自己。他們可能不容許自己出一點小錯，自己出錯時就會覺得自己是個全天下就沒用的人；他們可能也非常在意別人的評價與看法，可是他們被稱讚時會覺得自己只是「賽」到，被負評時卻會覺得自己果然就是這麼爛，甚至心中的聲音會攻擊自己的更厲害。

這些人的心中彷彿有個全天下最嚴格、龜毛且錙銖必較的品管員，他會非常仔細地檢視「自己」的一言一行、一舉一動，並且用最高規格、最完美的標準來要求自己，只要沒有達到就會被貼上劣質品標籤跟退貨。

無獨有偶，這些人心中還有一個選擇性的擴音器，會把「自己」好的地方、值得肯定的部分都給禁音，但是不好的或是做錯的時候，就會像是鄉里的里長伯，用超大聲擴音器把他所有不好的地方都透過廣播昭告全天下，讓自己感到無比羞恥。

這些自我批評的聲音會尋找各種可能的機會跑出來攻擊與怪罪自己，像是：發生不如意或不順遂事情的時候、比較自己和別人的成就高低或能力優劣的時候、沒有達到遙不可及的完美標準或犯下小錯的時候，或是想要聽從內在需求而反抗的時候。這時，自我批評聲音都會毫不留情地用最難聽的言語來形容自己：廢物、爛人、智障、邊緣、沒用，而我們也常常全盤接收地認為自己就是這樣。

每天接收這樣的負向聲音就像是在心中散播劇毒，會嚴重減損我們的自尊心，瓦解我們的自信，使我們的自我價值感低下，甚至會造成劇烈的心理痛苦。在一次又一次重播過去各種負面回憶與失敗畫面時，也會讓自己更為深信不疑自己真的就是那麼糟糕。

久而久之，會產生扭曲的自我形象與關於自我的負向思考，我們會變得只會看見自己不好的部分，並用自己做錯或失敗的地方來定義自己，甚至寫出一個失敗者的自我故事。

然後可能還會依循許多不健康的價值觀所形成的「我應該…」生活準則，像是：我應該考好成績，否則就不會被愛；我應該表現好，否則就沒有用。這些「應該」、「不應該」都會加重自我的負擔，甚至變成全有全無的思考方式：如果我沒有達到「應該」，那我就什麼都不是。

這時我們可能會為了保護自己，避開讓我們更討厭自己的狀況，會開始在生活中的各個面向上想去規避風險，但也造成自己更不敢去行動與表現，也更難去跟別人有較好的互動，這時也會變得更害怕失敗，對失敗與批評更加敏感，導致自我能力會受限與受損，也容易心情低落與無望。

另外一個最大的影響，就是當我們用自我批評聲音的方式看待自己時，逐漸形成的「我不好」自我感，會讓自己更容易去注意各種證實「我不好」這件事的線索與威脅，然後一次又一次的被重複驗證，並且只會接收跟「我不好」一致的部分，跟我不好不一致的就會被排除，這時就會像惡性循環般，自我價值感越來越低下。

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那麼，我們該如何面對這些自我批評的聲音呢？

自我批評與自我肯定就像心中的拔河隊一樣，可是自我批評如同一群日本相撲般，噸位又重又有力，可是自我肯定卻是非洲難民小朋友般瘦小又沒力，可是我們還是不停地用最豐盛的食物去餵食這群相撲，卻不給這些小朋友東西吃，這樣兩邊比起拔河，當然還是自我批評贏。

因此，當我們還沒有辦法餵非洲小朋友吃東西，至少也要先不要再給相撲食物，這樣兩邊才有機會漸漸平衡，接下來也才可以開始練習餵食自我肯定的部分，甚至練習怎麼做自我肯定，然後非洲小朋友這邊就有機會變成漫威黑豹所率領的瓦干達王國。

此外，我們還可以嘗試不厭其煩地對自我批評聲音喊停。但要怎麼「喊停」呢？其實就是當我們察覺到又在批評自己，或是又有否定自己的言語出現時，就趕緊在心中大聲地說：「停」，去斷開自我批評的鎖鏈與連鎖反應。

寫下反駁自我批評聲音的話語和具體事項

這裡可以分成兩個部分，要先正確地重新檢視自我的優缺點、長短處、優勢與劣勢、各種能力個性特質，做一個更精準且客觀的自我評估，並形成一個新的自我描述（而不是自我批評觀點的描述）。

然後，把自我批評聲音最常使用來攻擊自己的條件語句寫下來，旁邊再寫下新的自我肯定（根據前面的自我評估）宣言，並且設法身體力行地實踐自己的這些優點。

此外，還可以搭配一些具體可見的方式來提醒及肯定自己，像是去買一個小豬撲滿（傳統那種透明紅黃綠的小豬），當自己今天有做到一件不錯的事情時，就可以投進10塊錢，然後說出自己今天因為什麼具體的事情，所以自己值得肯定。

拉開我們與批評的距離，練習脫鉤與不做評價

由於自我批評聲音會讓自己以為自己就是批評所述的那個樣子，所以怎樣不買他的帳就很重要。這時可以練習不評價地觀察自己內心，並透過正念冥想的方式，藉由把注意力放在自己的呼吸上，並練習一邊數算呼吸，一邊觀察過程中自己的心理運作過程，而當有不同的想法與感受出現時，可以承認與接納它們的存在，接著再把注意力拉回自己的呼吸上。

一個可以幫助強化這部分練習的方式，是把這些想法或感受想像成是天空的一片雲、掉落在河道上的一片葉子，或是手上放開的一顆顆氣球，然後就讓雲、葉子或氣球自然地飄走，再把自己的注意帶回到呼吸上。

改變面對失敗的心態，捨棄過去不良的價值與習慣

自我批評可能在過去某些時刻產生了效用，所以被增強且留下，像是讓我們能督促自己，或是被生氣的父母接納。可是它們後續的不良影響卻遠遠大於當初的片刻價值，這就像是過去我們小時候曾有一件穿起來好看又舒服的衣服，但直到長大成人，我們還是把它穿在身上，即便已經不合身與不舒服。這時，可以去覺察自己身上還穿了哪些不合時宜的舊衣服，然後果斷地把他們丟掉，並且幫自己添購一些新的衣服，好好改造自己一番。

心理治療大師傑佛瑞・薩德曾說：「我們就像是升空的火箭，底下所裝載的推進器可以幫助我們還在地球時升空，可是在衝破大氣層、進入到外太空的軌道上時，這些推進器是需要被捨棄的，否則它們會讓火箭負重太重，導致會進不了太空。」所以，持續地覺察與整理自己受到哪些不健康價值觀與應該準則的影響，然後就斷捨離的跟他們說掰掰吧！

最後，也分享薩德老師說過一段很美的話，在人生前進的路上，讓我們共勉之：「我們都是未完成的人，都是未完成品，人生目標就是不斷成長，學習是為了快樂、為了成長，讓自己不斷成為更好的人。」（薩德，2020）

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本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航