抗疫中藥「清冠一號」治療COVID-19只能暗示、不能明說？

近日由於台灣疫情拉警報，好幾位讀者來函徵詢我對「清冠一號」的看法，而LINE群組也又在紛紛轉傳關於「清冠一號」的報導和影片。

我之所以會說「又」，是因為去（2020）年中下旬，就已經有人在轉傳這些報導和影片，只不過當時我不想掃「台灣之光」的興，所以就沒有發文討論。如今，「清冠一號」已被台灣衛福部緊急授權作為治療COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的處方藥，所以我認為是需要討論的時候了。

首先，關於「緊急授權」，您應該還記得「奎寧」吧？它是在2020年3月28日被美國FDA緊急授權作為治療COVID-19的處方藥，但是後來被證實非但無效，反而有害，所以在2020年6月15日，短短不到三個月，就被取消緊急授權。有關奎寧的興衰起落，我總共發表了12篇文章，而最後一篇是2021年4月4日發表的〈奎寧國家隊：早聽我忠告，就不會浪費5千萬〉。

有關「清冠一號」的報導，我所看到的第一篇文章，是2020年6月10日發表的〈中醫可治COVID-19！全台21患者受惠 「防疫中藥」將外銷歐美〉，而其中這兩句話最讓我感興趣：

目前全台共五間醫院投入COVID-19中醫治療、參與治癒21名患者，其中更包括一名危重症和五名重症患者 由於國內疫情已平穩，目前已著手申請COVID-19中藥複方的專利及商標「台灣清冠一號」（TAINOCOVIR）、「福爾摩沙一號」（FORMOCOVIR），也正在與科學中藥廠接洽，預計申請中藥外銷證，販售至疫情仍然嚴峻的美國及歐洲國家。

我所感興趣的是第一點的「一名危重症和五名重症患者」，以及第二點的「販售至疫情仍然嚴峻的美國及歐洲國家」。等一下會解釋。

有關「清冠一號」的研究，唯一的一篇論文是今年一月發表的〈A traditional Chinese medicine formula NRICM101 to target COVID-19 through multiple pathways: A bedside-to-bench study〉（一個通過多種途徑靶向COVID-19的中藥配方NRICM101：一個從臨床到基礎的研究）。

這項研究總共是用「清冠一號」治療了12位病患，而其中八位是輕症（mild），三位是重症（severe），一位是危重症（critical）。所以，這跟上面報導裡所說的「21名患者，其中包括一名危重症和五名重症患者」是有出入的。

更重要的是，這篇論文裡完全沒有提到「治愈」或症狀緩解，而只是說「平均九天三採陰」。請注意，「三採陰」並不等於「治愈」，因為有些轉為陰性的患者仍然會有嚴重的症狀。

這樣單薄的臨床結果，再加上中藥的潛在毒性以及化學成分的不穩定（每一批都不一樣），是很難讓「清冠一號」通過成藥上市的審核，所以這就是為什麼「清冠一號」在台灣是買不到的。可是，為什麼它偏偏就能在美國及歐洲國家販售呢？而且還是熱銷呢！請看〈可抑制武肺病毒，台灣中藥方「清冠一號」歐美熱銷〉。

目前在歐美熱銷的「清冠一號」有兩個品牌，一個是「順天堂」的RespireAid，另一個是「莊松榮」的COVRelief。你如果到它們的英文網頁去查看，是絕對看不到COVID或SARS這樣的字眼，也絕對看不到「治療」這樣的字眼。事實上，它們都說適應症是「外感時疫」，而效能是「解表宣肺、清熱解毒、寬胸化痰、降胃氣」。請看下面的圖：

《聯合報》在2021年3月15日發表的〈這款中藥能防疫！台灣「清冠一號」在歐美熱銷 我們為何買不到？〉裡有這麼一段話：

儘管清冠一號主打預防和治療輕症COVID-19，但從網站上來看，COVRelief的產品介紹模糊地寫著「阻斷病毒」，而Respire Aid寫的「治療外感時疫」更為隱晦，就是不能直接提到「治療COVID-19」。莊武璋坦言，因為申請清冠一號的外銷專用證時，遇到台灣的審查委員反對，「他們認為資料不足，怎麼（治療）十幾個案例就要申請。」（註：「治療外感時疫」應該只是「外感時疫」）

所以，清冠一號之所以能獲得核准在海外販售，主要靠得就是「模糊」和「隱晦」。也就是說，「治療COVID-19」或「預防COVID-19」是只能暗示，不能明說。

當然，還有另一個要素：請看《聯合報》在2021年5月19日發表的〈抗疫中藥「清冠一號」國外熱銷，順天堂獲專案供貨許可〉裡的這句話：

衛福部中醫藥司表示，今年4月因應立委的期待，發函給領有外銷專用許可證的藥廠，可以向衛福部申請緊急授權，以「專案申請」方式才能銷售藥物……

「立委的期待」，是不是很有意思！

不管如何，清冠一號在台灣是處方藥，也就是說，它只可以通過醫師處方來治療確診COVID-19的患者。可是在海外販售的清冠一號，卻是任何人都可以買，愛怎麼吃就怎麼吃。

事實上，在網路上就可以看到，有很多人是把清冠一號當成可以預防COVID-19的補品神藥，殊不知清冠一號在台灣，是必須接受嚴格控管的處方藥（而且還是在不得已的情況下才獲得授權）。

《鏡周刊》在2021年5月17日發表的〈科學中藥「清冠一號」能治COVID-19，衛福部緊急授權核發許可證〉裡有這麼一段話：「中醫師公會理事長柯富揚提醒，清冠一號屬於中醫師處方……須經中醫師診斷病情後，始可調劑給藥，民眾不可至坊間藥房、網路、其他通路自行取藥，以免誤服不當藥物而受害。」

那，請問，海外的台灣僑民就不會「誤服不當藥物而受害」嗎？

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航