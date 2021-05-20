立法院防疫升級下週停會，31日加開院會力拼「紓困3.0」三讀

國內疫情不斷升溫，現也傳出立法院外包清潔員、部會國會聯絡人疑似確診；院長游錫堃今（20）日召集朝野協商，各黨團同意立法院明日院會，優先處理《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（以下簡稱《紓困條例》）逕付二讀。另外朝野各黨也同意下週停會1週，並在本會期最後一天也就是5月31日將加開院會，力拼通過三讀《紓困條例》修正案。

紓困條例即將到期成各黨壓力

本來這個星期交通委員會和衛生環境委員會就已經都停會，許多委員會也修改議程，縮短開會時間，但至今仍有實體會議舉行；國民黨立法院黨團昨天也函文游錫堃，指疫情嚴峻，為避免院內群聚感染，應盡快召開朝野黨團協商，在確認立法院防疫措施改善前，停開委員會、院會。

不過民進黨團總召柯建銘認為，《紓困條例》的期限到今年6月30日止，疫情嚴峻時卻無法適用紓困條例，將使國家防疫體系崩潰，民進黨的立場是「不停會」盡快三讀通過，立法院要如何加強防疫措施都可以討論，但立法院有其責任在，不能輕易就停會。

游錫堃今天下午召集朝野協商，立法院國民黨團總召費鴻泰一開始便提議，目前各式各樣的消息很多，包含有部會的國會聯絡人疑似確診等，他建議明天院會照常舉行，讓《紓困條例逕》付二讀，處理部分不須協商的案子，之後就停會1週，31日下週一則加開院會讓《紓困條例》修正案可以三讀通過。相關建議最後獲得各黨團支持。

行政院會5月13日通過《紓困條例》第11條及第19條條文修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日；草案已送至立法院審議。

黨團朝野協商也同意，31日加開院會，將完成《紓困條例》第11條及第19條條文修正草案的三讀程序，並不提出復議；同時也將處理已有協商結論及不需協商的議案，而該次院會也不處理臨時提案。像是跟蹤騷擾防制法草案等尚未完成協商的議案，則留待下會期再處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在協商時表示，31日無論如何都要把紓困條例走完。至於往後疫情嚴重到什麼程度，也許行政院認為紓困預算案要趕快送立法院處理，到時可能會加開臨時會。

時力、民眾黨：防疫照顧假給津貼，要列入新增的紓困預算中

時代力量立法黨團在會前受訪時表示，他們會支持延長《紓困條例》，否則紓困條例會在6月30日到期，防疫措施將沒有法源基礎，時力也同意追加預算至6300億元，並希望蘇貞昌到立法院做專案報告。另外針對家長因應學校停課要請「防疫照顧假」時力黨團主張應支薪，所以要新增的紓困預算，應該包含防疫照顧假的編列。

民眾黨立法院黨團也在會前對媒體表示，也支持延長紓困條例，但在追加預算方面，去年編列的預算執行率只有7成左右，如果行政部門要追加預算，需說清楚用途，尤其是2100億元多少錢要用於勞工、多少錢要用於企業、多少錢要用於這些社會福利，都要講清楚，不是快速的碾壓式通過。

而民眾黨立委賴香伶同樣提出防疫照顧假要發生活津貼，她表示，最近各立委辦公室都接到很多陳情，很多的勞資糾紛已經在發生，防疫照顧假，不應該由勞工個別家庭去承擔，必須是由政府、勞工跟企業共同來處理，因此民眾黨團主張在審查紓困條例修正草案時，能夠一起併案進行審查的程序。

立法院持續加強防疫措施，明院會將測試「線上表決」

隨著疫情升級，立法院整個院區都持續加強防疫作為，除了進入委員會開會、採訪都必須戴口罩、酒精消毒及實名制外，在座位上加裝壓克力透明隔板，且人員也穿插間隔坐，把位距離拉開，加強防疫。像是群賢樓9樓大禮堂，日前召開會議時，包括主席台、委員席、官員席及記者席都已架設好隔板，並且座位也採梅花座錯開，另外架設起紅龍，媒體僅能在固定區域在進行採訪和拍攝。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

Photo Credit: 中央社

進入會議室前，則必須先登記單位姓名及進入會議室的時間，全程配戴口罩且用酒精消毒，而會議室內也在明顯處擺放禁止在會議室內飲食的告示；過去立委和行政部會的官員們，經常一邊開會備詢，一邊吃便當的樣貌已不復見。

除了實名制之外，立法院各會議室過去一週也都紛紛實施人數控管，除群賢樓9樓大禮堂上限為70人外，其餘會議室人數上限為40人，以經濟委員會、國防外交委員會來說，因包括工作人員在內僅能有40人，因此除非召委指定，列席的行政官員只能攜帶1名幕僚，並只開放5個媒體採訪名額，超過名額就排入候補名單；司法法制委員會則只有開放2個媒體名額。

Photo Credit: 中央社

另外許多立委辦公室的記者會也都因應疫情先取消；各黨團這週內的記者會，也紛紛改為線上直播、線上讓媒體先對發言人提問的方式來進行，避免不必要的接觸。

Photo Credit: 中央社

因應疫情升級為三級警戒，立法院也已完成議事會議遠距開會系統，讓立委可透過視訊方式簽到、發言、表決。根據立法院發出到各立委辦公室的公文指出，立法院遠距開會視訊平台採用中華電信Avaya Scopia視訊會議平台，由會議主辦單位建立線上視訊會議室，邀請立委登入視訊會議平台參與會議。

同時建置行動議事支援系統，提供委員行動裝置簽到、發言登記及表決功能，並基於資安考量，結合立法院行動軟體憑證進行委員身分認證，經行動入口網進入無紙化會議系統。

為了加速這項建置所需軟體安裝，立法院18日再發公文，請尚未安裝的立委辦公室準備委員手機、平板電腦、筆記型電腦等進行安裝，消毒後帶回，目標希望在20日前完成裝設。今天協商，朝野黨團也同意明天的院會，由游錫堃擇定時段進行視訊會議表決功能測試。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航