再度封殺川普！監督委員會能有效制衡臉書的「言論審查」大權嗎？

臉書去（2020）年撥款成立的監督委員會近期做出決議，認為臉書不需要撤銷一月停權川普（Donald Trump）帳號的禁令。同時該委員會也要求臉書，半年內要再一次決定是否永久撤銷川普帳號，還指出臉書做出無限期停權川普帳號的決策，缺乏一致的標準也不透明。

臉書撥出1.3億美金，成立一個信託基金作為這個監督委員會運作的經費，來選擇性受理對於臉書處理爭議貼文的申訴，在概念上是值得嘉許的一步。那麼到底這個委員會是如何組成、如何運作，有辦法改善科技巨頭運用其近乎壟斷地位，做出可能損害言論自由決定的問題嗎？

這個監督委員會可以看成是臉書出資成立的「最高法院」，由對臉書審查言論之決議提出申訴的案件中，挑出有代表性的，或是接受臉書委託的爭議案件進行重審。如果該委員會決議臉書的處分不當應予撤銷，臉書目前已經表明它會接受。

這個委員會一開始是由20人組成，這20人只有五人在美國，其餘分布在全世界五大洲。這20人的背景可以大略分為法學專家、人權議題工作者、記者或是其他專精於憲法、科技法規的專家。台灣也有一位獲選為該委員會的成員，就是政大廣告系的特聘教授：陳憶寧博士。臉書並表示，將來這個委員會的成員人數可能擴編到40人。在4月20日，該委員會宣布又加入一位成員，是美國筆會的諾塞爾（Suzanne Nossel）。

目前每位委員的任期為三年，可以連任兩次。當該委員會決定受理一個案子後，會將案子交由五位委員組成的小組進行仔細的審查，之後做出是否推翻臉書決定的判決，小組是由哪五位委員組成是保密的。該小組在徵詢使用者、臉書和其他專家意見後做出判決。判決做出後，還要交由委員會所有成員進行表決，要得到20位成員多數的支持才能正為正式的決議發回給臉書。如果表決無法獲得多數，那麼針對該案就會重新組織一個五人小組來審議。

到目前為止，臉書在2020年一共受理了七件申訴案件，除了非洲和中東之外，世界上其他主要地域均有涉及：中亞亞塞拜然和亞美尼亞、印度、法國、緬甸、馬來西亞、巴西和美國。有一件因為爭議貼文被撤下無法審查外，剩下六件有四件由委員會做出了推翻臉書決議的判決，兩件維持臉書的決議。

2021年受理的三件申訴案中，有兩件維持臉書的決定、一件推翻。這三件中有一件是發生在荷蘭的貼文、一件在印度。剩下一件就是萬眾矚目的關閉前總統川普帳號案。

所以總體來看，目前有五件申訴案臉書的處置遭推翻，四件維持原議。在公布的判決公告中，除了公布決議外，也會針對案情做出概述、說明判決的理由還有做出其他對臉書的建議，最後再附上完整的案例裁決內容。

由以上的敘述可以看到，這個委員會會把決策的緣由給予詳細的說明。而這些委員們決策的依據，除了臉書自己制定的審查貼文《社群守則》和本身的《監察委員會規章制度》外，都是按照聯合國所通過的公約如《公民與政治權利公約》、《消除一切形式種族歧視公約》或是聯合國提交的專題報告。這樣的標準對一個要處理來自全世界各地申訴的社交媒體平台來說，大體上是很適切的。

不過對於剛公布的川普前總統帳號被停權申訴案的判決，因為川普的身分、影響力，和其他爭議案件都是關於各國普通民眾的貼文不同，因此該委員會的判決值得進一步檢視和討論。這場總統言論自由的紛爭是源自於1月6日國會清點選舉人票時發生抗議民眾衝入國會後，川普的一則影片和一則書面聲明所引發的。

在當天下午4：21（美東時間）發布的影片中，川普向抗議民眾表達如下的訊息：

我知道你們很痛苦，也知道你們覺得很受傷。我們的選舉被別人偷走了。這是一場壓倒性的選舉，大家都知道，尤其是對方陣營。但你們現在該回家了。我們必須和平相處。我們必須維護法律和秩序。我們必須尊重偉大的執法人員。我們不希望任何人受傷。 這是一段非常艱難的時期。從來沒有過這樣的時刻、發生過這樣的事，他們就這樣從我們所有人的手中——從我、從你、從我們國家的手中，將勝利偷走。這是選舉舞弊，但我們不能讓他們有機可乘。我們必須和平相處。所以，回家吧。我們愛你們。你們都非常特別。你們見證了發生的一切。你們看到他們對待他人的方式是這麼糟糕、這麼惡毒。 我瞭解你們的感受。但是回家吧，心平氣和地回家。

隨後在下午6：07，川普又發了一則書面聲明：

他們從長期遭受不平等惡劣待遇的偉大愛國者手中，如此無情和惡毒地奪取這場神聖的壓倒性選舉勝利，這就是我們要面對的下場。帶著愛與和平回家吧。永遠銘記這一天！

在美東標準時間下午5：41，臉書以違反《社群守則》中有關危險人物和組織之規則為由，移除了第一則貼文。在下午6：15，以同樣的理由移除了第二則貼文，同時將川普停權24小時。接下來臉書進一步審查川普的貼文、他最近在臉書以外的發言，以及國會大廈暴力事件嚴重性的其他相關資訊後，於1月7日決定對其帳號封鎖發文「至少兩週，或可能無限期停權，直到政權轉移。」

針對這個由美國法律與正義中心和川普粉絲頁一名代表提出申訴的裁決，監察委員會認為川普在1月6日發布的兩則貼文嚴重違反臉書《社群守則》和Instagram《社群守則》。理由是第一則貼文中的「我愛你們，你們都非常特別」和第二則貼文的「偉大愛國者」和「永遠銘記這一天」，皆違反了臉書禁止讚揚或支持暴力事件參與者的規則。因此將兩則貼文下架是合理的處置。

至於持續將川普的帳號停權，委員會也認為是合理的處置。因為它們認為：「川普對持續參與暴動的民眾表達讚揚和支持，而這場暴動造成人民死亡，將立法者至於收到傷害的嚴重風險中，以及擾亂重要民主程序。不僅如此，在1月7日宣布延長這些限制的當下，局勢仍不穩定，且尚有嚴重安全隱憂。鑒於當時暴力事件和干擾的情況持續上演，在1月6日和7日宣布限制川普臉書和Instagram帳號使用權限的處置，實為恰當的折衷方法。然而，臉書『無限期』延長這些限制的決定，在《社群守則》中找不到實施依據，而且違反了維護表達自由的原則。」

美國一個右派挺川普的網站《國家脈動》（National Pulse），曾對監督委員會成員的政治傾向做了調查，以這些委員在推特上的推文或是其他公共場合的發言為準。結果發現裡面有95％的成員的政治傾向是極為反對川普的。不

過就上面引用的判決內文來看，這個委員會尚能客觀的以白紙黑字的規章為基礎來進行裁決，只是對於川普兩則推文的詮釋，的確還是出現保守派法學大將、哈佛大學法學院教授德肖維茨（Alan Dershowitz）所說的問題：把川普的發言看成是狗哨（dog whistle），也就是說有字面外危險的弦外之音，是一種川普和他支持者間特別的默契，就像訓狗師吹的高音哨只有狗聽的到。

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這個委員會和臉書當初做出下架文章裁決的審查者，都認為川普的貼文在讚頌參與暴動者。

但從上引這兩則貼文的全文看來，如果在不提示發文人是川普的情況下，光看文字傳達出來的訊息與其說是讚揚或支持暴力參與者，倒不如說這些文字充滿了憤憤不平和無奈。文字的邏輯也是要支持者帶者滿腔的不滿趕快回家。雖然說對於川普高度不信任的批評者來說，這種對選舉不公和不滿的強調就含有鼓吹暴力的暗示。

另外選舉究竟是否存在不公，這並非本委員會有能力獨立做出評斷的主題，雖然說川普團隊提出的選舉訴訟絕大部分都被駁回，但這就是問題所在，面對這樣一個影響民主政治根基的重大政治爭議，美國法院選擇了連檢視證據、進行審判都不願意就直接駁回。

同樣的事情如果發生在非洲或是拉美國家，絕對不會只被認為是不服輸的總統在瞎鬧。通常會有很多學者、專家出來對該國的民主政治運作進行深入、全面的檢討。而這個委員會的成員，政治意識形態太單一的問題這時候就暴露出來，也不意外他們直接判定川普是毫無根據地在讚揚參與暴力行動者，而完全沒考慮到川普的發言，某種程度上是反映了美國三權分立政治體制的失能。

當然川普那時是美國總統，來參加支持他集會的抗議群眾，有人衝入了國會大廈造成傷亡也是事實，他身為總統對此有一定的政治責任。在考量到1月6日當下與之後緊繃的政治氣氛，暫時性的將川普帳號停權，以免他又發文被人拿來做文章引發更多動盪，是一個尚可接受的理由。

只是這樣的標準是只用在川普一個人身上，或是將來也能用在發生類似事件時，在臉書上發出類似文的其他政治傾向的政治人物或意見領袖，就是這個委員會公信力最好的測試。

另外，儘管這個委員會的成員們大部分都對川普相當反感，但還是強調了在眼下的危機解除後，就應該還給川普他應有的言論自由，這就是當下美國最需要的民主精神。

總之臉書願意用一種相當公開、細緻的方式，由一個外部專家組成的委員會，複審自己內部言論審查的結果並接受裁決進行改正，已經是一種值得鼓勵的進步，如果能因此慢慢立下良好的慣例，也會對其他一樣引起更大爭議的社交媒體如推特有示範效果。

而最能發揮示範效果的，就是對高知名度政治人物或是意見領袖引發的言論爭議案件，做出有理有據的判決。臉書現在踏出了還不差的第一步，接下來應該從右派的專家學者中挑出人選進入監督委員會，以去除大眾對於委員會在詮釋爭議言論本身的性質時，立場不公正的疑慮，對於判決結果的接受度也會更高。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航